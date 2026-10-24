"Awantura o kasę" ma już 300 odcinków. Pytanie o Czarnobyl zaskoczyło?

"Awantura o kasę" ma już 300 odcinków

"Awantura o kasę" od ponad dwóch dekad dostarcza widzom emocji, a uczestnikom daje szansę na zdobycie cennych nagród. W sobotę 24 października Polsat emituje jubileuszowy, 300. odcinek teleturnieju. To też dobra okazja, żeby przypomnieć sobie historię programu i przyjrzeć się kolejnym drużynom, które stanęły do rywalizacji.

Wszystko zaczęło się 4 listopada 2002 roku. Wtedy Krzysztof Ibisz po raz pierwszy powitał widzów słowami:

W naszej grze wygrywać mogą tylko prawdziwi mistrzowie.

Prowadzący od początku pozostał gospodarzem programu, a jego charakterystyczna zapowiedź stała się jednym z rozpoznawalnych elementów teleturnieju.

Przez lata zmieniała się telewizja, ale zasady "Awantury" cały czas przyciągają uczestników. Sama wiedza nie wystarczy. Liczą się także refleks, współpraca, odwaga i umiejętność podejmowania ryzyka podczas licytacji.

Trzy drużyny, trzy różne historie

W jubileuszowej odsłonie rywalizują Niebiescy, Zieloni i Żółci. Pierwszą drużynę tworzą dwie pary z Warszawy. Filip pracuje jako kierownik zespołu w branży IT, Marta jest kosmetologiem, Aleksandra zajmuje się sprzedażą w branży medycznej, a Michał pracuje jako operator centrali alarmowej. Kapitanką Niebieskich jest Aleksandra.

Zieloni to miłośnicy oldschoolu z Grudziądza. W ich składzie znaleźli się studenci politechniki: Nikodem, Miłosz i kapitan Paweł, a także Kamil studiujący medycynę na kierunku lekarskim. Żółci z kolei poznali się na imprezie. Drużynę tworzą psycholog i seksuolog Piotr, przedsiębiorczynie Claudia i Ewelina oraz Dorota, ratowniczka medyczna i pielęgniarka. Kapitanką została Ewelina.

Pytanie o Czarnobyl i miliony złotych w nagrodach

Jedno z ciekawszych pytań dotyczyło technologii, a konkretnie elektrowni w Czarnobylu.

Czyje imię nosiła do 2001 r. elektrownia w Czarnobylu?

Wiecie już? Inne pytania z tej kategorii przygotowałem dla was w QUIZIE poniżej:

QUIZ z Awantury o kasę. Kategorie: nauka i technologie. Zdobędziesz 7/7? Rozpocznij quiz

W 300 odcinkach wystąpiło około 1050 drużyn, czyli blisko 4200 uczestników. Po powrocie na antenę w 2024 roku w 92 odcinkach otwarto 51 złotych skrzynek, a uczestnicy otrzymali 15 ogórków kiszonych. Łączna wartość nagród pieniężnych i rzeczowych w tym okresie wyniosła około 5 mln zł.

Po 19 latach przerwy "Awantura o kasę" wróciła do Polsatu i ponownie zdobyła uznanie widzów. W 2025 roku program otrzymał Telekamerę w kategorii "Format rozrywkowy", a Krzysztof Ibisz został nagrodzony jako prowadzący.



