Awantura o kasę zaczęła się od szalonej licytacji. Poszło va banque!

W "Awanturze o kasę" czasem wystarczy jedno pytanie, żeby emocje sięgnęły zenitu. Tym razem uczestnicy nie czekali na rozwój gry. Już w pierwszej rundzie na stole pojawiły się ogromne pieniądze. Nawet więcej - jedna z drużyn postanowiła zaryzykować wszystko. I to przy pytaniu z medycyny! Czytajcie dalej.

Awantura o kasę i licytacja, która zaskoczyła

W najnowszym odcinku, jak zwykle, do rywalizacji stanęły trzy drużyny. Niebiescy to koledzy z warszawskiej podstawówki, Zieloni przyjechali z Lubartowa, a Żółci (a właściwie Żółte) tworzą krewne i znajome z Gdańska. W każdej ekipie znaleźli się ludzie o różnych zawodach i zainteresowaniach, ale wszystkich połączyła walka o wygraną.

Początek okazał się wyjątkowo mocny. Pierwszą kategorią okazała się "Anatomia i medycyna". Można przypuszczać, że przy tak trudnym temacie uczestnicy będą jednak bardziej ostrożni i nie będą od razu wydawać dużych sum. Nic z tych rzeczy! Licytacja szybko przekroczyła 2 tys. zł, a później poszła jeszcze dalej. W pewnym momencie w puli znalazło się aż 12 600 zł. Wtedy jedna z drużyn postanowiła zagrać va banque i postawiła wszystko na - tak, zgadza się - pierwsze pytanie, które brzmiało:

Ta osoba to pierwsze w historii dziecko poczęte metodą in vitro. Jej narodziny okrzyknięto przełomem medycznym XX wieku. W którym to było roku?

Ta osoba to pierwsze w historii dziecko poczęte metodą in vitro. Jej narodziny okrzyknięto przełomem medycznym XX wieku. W którym to było roku? materiały prasowe materiał prasowy

Wiecie? Ja, przyznam się szczerze, poległbym na tym pytaniu. A czy drużyna polegnie?Jeśli chcecie zobaczyć, to włączajcie Polsat w niedzielę od 16:30, poznacie odpowiedź.

Medycyna, biologia i fizyka. Nie będzie łatwo

Ja na co dzień zajmuje się w Interii Geekweek m.in. pisaniem o nauce, więc takie odcinki "Awantury" jak ten, ogląda mi się z nieukrywaną przyjemnością. I nie tyle chodzi o licytacje, co kategorie. Bo znów będzie naukowo. Ale przy tym bardzo ciekawi i mega, mega trudno. Bo oprócz medycyny pojawi się także biologia, historia, fizyka, kolejny raz anatomia i medycyna.

A jak już jesteśmy dzisiaj przy medycynie, to mam dla was jeszcze jedno pytanie z tej kategorii:

Jak nazywa się choroba kości u dzieci wynikająca z niedoboru witaminy D?

A jeśli lubicie te pytania, to więcej znajdziecie w naszym QUIZIE poniżej.

QUIZ z Awantury o kasę. Kategoria: anatomia i medycyna. Lekarz zdobędzie 7/7, a ty? Rozpocznij quiz

Mistrzowie znów w grze. Stawką ponad 30 tys. zł

Na zwycięską drużynę czekają mistrzowie, którzy mają już na koncie cztery wygrane. To bliscy znajomi ze studiów, którzy dotychczas zgromadzili w programie 108 700 zł i samochód. W poprzednim tygodniu pokazali też, że potrafią podejmować zaskakujące decyzje. Gdy rywale kupili złotą skrzynkę za 19 tys. zł, mistrzowie odkupili ją za zaledwie 600 zł, umożliwiając przeciwnikom dalszą grę.

Dalsza część finału zapowiada się równie emocjonująco. Pula przekroczy 30 tys. zł, a o tym, kto zostanie mistrzem w kolejnym odcinku, zdecyduje geografia. Czy uczestnicy poradzą sobie z pytaniami?



