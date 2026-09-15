Balkon już nie zasłoni światła. Duże zmiany od 20 września

W skrócie Od 20 września 2026 r. balkony, loggie i balustrady w odległości do 1,8 m od ściany budynku nie będą traktowane jako obiekty przesłaniające dostęp do naturalnego światła.

Ocena dostępu do światła obejmie pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi, czyli takie, w których osoby przebywają dłużej niż cztery godziny w ciągu doby.

Maszty, kominy i wieże pozostaną objęte wymogiem zachowania 10 m odległości od okna, a drzewa nie będą uznawane za obiekty przesłaniające dostęp do naturalnego światła.

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Od 20 września 2026 r. mają zacząć obowiązywać nowe zasady dotyczące przesłaniania budynków i dostępu do naturalnego światła. Dla właścicieli nieruchomości szczególnie istotna jest zmiana dotycząca balkonów, loggii i balustrad. Projekt doprecyzowuje też zasady dotyczące obiektów ograniczających światło sąsiednim budynkom.

Balkon przestanie być problemem przy dostępie do światła

Balkony, loggie, balustrady i gzymsy znajdujące się nie dalej niż 1,8 m od ściany budynku nie będą uznawane za obiekty przesłaniające. Przy ocenie dostępu naturalnego światła nie będą więc traktowane tak samo jak zasadnicza bryła budynku.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii uzasadnia zmianę ich rozmiarem oraz często nieregularnym kształtem. Nie oznacza to jednak, że balkon będzie można umieścić w dowolnym miejscu. Nadal będą obowiązywać inne wymagania dotyczące jego odległości od granicy działki. Projekt przewiduje m.in. 3 m dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych mających więcej niż cztery kondygnacje nadziemne oraz 1,5 m w pozostałych wskazanych przypadkach.

Zmieni się również zakres pomieszczeń, dla których przy ocenie przesłaniania trzeba będzie uwzględniać naturalne światło. Wymóg ma dotyczyć pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, czyli takich, w których te same osoby przebywają dłużej niż cztery godziny w ciągu doby.

Balkony nie będą obiektami przesłaniającymi. Zmiany w prawie 123RF/PICSEL

Maszt lub komin blisko okna? Tu zasady pozostają

W przepisach pozostaje rozwiązanie dotyczące wąskich, wysokich obiektów. Maszt, komin, wieża lub podobny obiekt może znajdować się co najmniej 10 m od okna, jeśli jego szerokość przesłaniająca nie przekracza 3 m. Więc nie jest to całkowicie nowa zasada, chociaż system oceny przesłaniania zostanie doprecyzowany.

Ważne jest też to, że sąsiad nie może samodzielnie nakazać rozbiórki takiego obiektu ani wycinki drzewa. O legalności robót zdecydują właściwe organy. Sąsiad może skorzystać z przewidzianych prawem procedur. Co więcej, drzewa i ich korony nie będą uznawane za obiekty przesłaniające.

Nowe przepisy mają dotyczyć inwestycji realizowanych od 20 września 2026 r. Na 14 września projekt nie został jednak jeszcze ogłoszony w Dzienniku Ustaw. Ostateczne brzmienie rozporządzenia przesądzi więc, czy wszystkie zapowiadane rozwiązania wejdą w życie w obecnej formie.



