Basen w Waszyngtonie osuszony. Trump grzmi o wandalach

Dawid Długosz

Dawid Długosz

Basen Odbijający Pomnik Lincolna znajduje się obecnie na etapie prac związanych z osuszaniem oraz, jak deklaruje Donald Trump, usuwania zniszczeń powstałych w wyniku wandalizmu. Prezydent USA uważa, że wyściółka została uszkodzona przez wandali. Podobne oskarżenia skierował, gdy basen zazielenił się w wyniku zakwitu glonów.

Basen Odbijający Pomnika Lincolna w Waszyngtonie, osuszony, z pomnikiem i kolumnadą na tle drzew oraz rzeki.
Basen w Waszyngtonie osuszony. Donald Trump oskarża wandali.AL DRAGO/Getty AFPEast News

W skrócie

  • Basen Odbijający Pomnika Lincolna w Waszyngtonie został osuszony w celu przeprowadzenia prac renowacyjnych i naprawy domniemanych zniszczeń spowodowanych przez wandali.
  • Prezydent Donald Trump twierdzi, że uszkodzenia wyściółki oraz zakwit glonów w zbiorniku są bezpośrednim efektem działań wandali, mimo braku widocznych śladów ingerencji.
  • Kosztowny projekt renowacji basenu, wyceniony na 14 mln dolarów, zakładał uzyskanie krystalicznie niebieskiej wody, jednak finalnie woda w zbiorniku zmieniła kolor na zielony.
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Basen Odbijający Pomnika Lincolna znajdujący się niedaleko Białego Domu jest na etapie renowacji już od kilku miesięcy. Donald Trump zamarzył sobie, aby woda w zbiorniku była krystalicznie niebieska. Efekt końcowy był jednak inny i stała się zielona w wyniku zakwitu glonów. Prezydent Stanów Zjednoczonych uważa, że jest to wina wandali i zabrał głos w sprawie dalszych prac.

Basen Odbijający Pomnik Lincolna osuszony i przygotowany do napełnienia wodą

Donald Trump zabrał głos w sprawie zbiornika i twierdzi, że został on osuszony. Obecnie trwają przygotowania do ponownego napełnienia go wodą, która wcześniej stała się zielona. Docelowy efekt miał być zupełnie inny, bo dno basenu zostało pomalowane specjalną powłoką.

Prezydent Donald Trump powiedział, że Basen Odbijający Pomnika Lincolna został osuszony w poniedziałek w celu przeprowadzenia napraw i że "wkrótce zostanie ponownie napełniony i ponownie oddany do użytku". Głowa Stanów Zjednoczonych ponownie za wszystko oskarża wandali.

Z informacji przekazanych przez CNN wynika, że znaczna część wody w basenie rzeczywiście została spuszczona. Na dnie i ściankach zbiornika widać osad czy zaschnięte algi.

Prezydent Donald Trump oskarża wandali o zakwit glonów

Donald Trump zainicjował renowację basenu w kwietniu i projekt wyceniono na 14 mln dolarów. Specjalna powłoka została nazwana "błękitem amerykańskiej flagi" i miała nadać wodzie niebieski odcień. Ostatecznie stała się zielona. Prezydent Stanów Zjednoczonych w poniedziałkowych wpisach ponownie stwierdził, że jest to efekt wandalizmu.

Dzisiaj osuszyliśmy piękny Basen Odbijający, aby naprawić wady i szkody wyrządzone przez wandali dwa tygodnie temu
napisał prezydent Donald Trump w platformie Truth Social.

Trump dodał, że rozcięcie w wyściółce miały nawet 300 jadów długości, czyli prawie 275 metrów! Problem jednak w tym, że takich uszkodzeń nie widać, a ponadto prezydent Stanów Zjednoczonych teraz deklaruje, że są one jeszcze większe względem tego, o czym pisał jakiś czas temu. Na przykład o nacięciach na ponad 70 metrów.

"Wkrótce zostanie on napełniony i oddany do użytku. Ci nienawidzący kraju łajdacy powinni zapłacić wysoką cenę za wyrządzone szkody" - dodał Donald Trump w jednym z wpisów. Prezydent Stanów Zjednoczonych w poniedziałek odniósł się także do doniesień medialnych, które podważają jego słowa i stwierdził ponownie, że nawet zakwity glonów "zostały spowodowane przez wandali".

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