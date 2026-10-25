Biologia zagięła uczestników "Awantury o kasę". Poradzą sobie z kotem?

W "Awanturze o kasę" nie zawsze trzeba znać odpowiedź na skomplikowane pytanie z nauk ścisłych, żeby mieć problem. Czasem wystarczy... zdjęcie kota.

Awantura o kasę i biologiczna zagadka

W niedzielę, 25 października, na zawodników czekają kolejne pytania, rywalizacja i walka o pieniądze. Jedna z zagadek będzie dotyczyć wyglądu kota. Zadanie dla drużyny Zielonych brzmi: "Jak się nazywa widoczna na zdjęciu barwa kociej sierści?"

Jak się nazywa widoczna na zdjęciu barwa kociej sierści? Polsat materiał prasowy

"To ma jakąś profesjonalną nazwę?". A czas ucieka, więc na spokojne szukanie odpowiedzi nie ma miejsca.

Rycerze, studentki i znajomi z krakowskich uczelni

W odcinku zobaczymy także drużyny o zupełnie różnych zainteresowaniach. Niebiescy na co dzień zajmują się rekonstrukcją historyczną. Jan, Tomasz, Jakub i Michał mają na koncie nawet budowę własnego grodu i zamku. Wśród nich są pasowani rycerze i giermkowie, a zawodnicy reprezentują różne zawody, od rolnika po programistę.

Zielone to z kolei rodzina (i przyszła rodzina) Agnieszka i Małgorzata prowadzą działalność związaną ze szkoleniem kierowców zawodowych, Klaudia jest właścicielką firmy transportowej, a Natalia pracuje w branży energetycznej i pełni funkcję kapitana drużyny.

Żółci to bliscy znajomi z krakowskich uczelni. Matylda studiuje na Akademii Sztuk Pięknych, Ignacy architekturę, Szymon medycynę, a Maja prawo. Każda z tych osób może więc wnieść do rywalizacji inną wiedzę i doświadczenie.

Pytania z nauki i kolejna zagadka

Kocia sierść to jednak dopiero początek. W nadchodzącym odcinku pojawią się również zagadnienia z fizyki, chemii, biologii, geografii i matematyki. Będzie mocno naukowo, gwarantuję. Zdradzę wam jeszcze jedno pytanie z chemii.

Jaki kolor nadają fajerwerkom związki sodu?

Tu może przydać się szkolna wiedza. Ale czy uczestnicy sobie poradzą? A wy jak, znacie odpowiedź?

Jeśli chcecie dowiedzieć się, jaki to kolor, oglądajcie "Awanturę o kasę" w niedzielę o 16:30 na Polsacie.



