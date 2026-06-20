Spis treści: Jak wygląda naturalny bursztyn i dlaczego można go pomylić z kamieniem? Test słonej wody, czyli jak fizyka Bałtyku pomoże rozpoznać prawdziwy bursztyn Test gorącej igły. Ostateczny sposób na bałtyckie złoto

Jak wygląda naturalny bursztyn i dlaczego można go pomylić z kamieniem?

Bursztyn to żywica kopalna pochodząca najczęściej z drzew iglastych. Często odznacza się nieregularnym kształtem, choć nierzadko można go pomylić ze zwykłymi kamieniami. Pod wpływem morskiej wody Bałtyku oraz kontaktu z drobinami piasku i minerałami, żywica ta może się do nich upodabniać.

Bursztyn najczęściej występuje w kolorze lekko brązowym, miodowym i żółtym. Są również zdecydowanie rzadsze odmiany, takie jak bursztyn biały lub czarny. Co ciekawe, znaleziska te wykazują właściwości fluorescencyjne - jeśli poświecimy na nie latarką UV, to wówczas możemy zaobserwować charakterystyczną, żółtawą poświatę. Metoda ta jest często wykorzystywana przez poszukiwaczy bursztynów.

Wspomnianych poszukiwaczy tych spektakularnie wyglądających okazów zdecydowanie nie brakuje. W zależności od rozmiarów i wagi znalezionych bursztynów, można otrzymać za nie od około 300 zł do nawet 20 tys. zł za kilogram!

Test słonej wody, czyli jak fizyka Bałtyku pomoże rozpoznać prawdziwy bursztyn

Prawdopodobnie jednym z najpopularniejszych testów na rozpoznanie bursztynu jest tak zwany test słonej wody. Należy przygotować tego rodzaju roztwór, w którym umieszczamy znalezisko. Prawdziwy bursztyn zostanie wyparty na powierzchnię, bowiem słona woda odznacza się większą gęstością niż omawiana żywica kopalna.

Jak przygotować roztwór do przeprowadzenia opisanego powyżej testu? Do szklanki pełnej wody należy wsypać około 7 łyżeczek zwykłej soli. Całość dokładnie mieszamy, aż woda stanie się mętna. Wówczas możemy przeprowadzić eksperyment. Jeśli znalezisko wypłynie na powierzchnię - oznacza to, że jest to bursztyn. Jeśli jednak opadnie na dno - będzie to znak, że znaleźliśmy zwykły kamień.

Test gorącej igły. Ostateczny sposób na bałtyckie złoto

Ciekawostką jest fakt, że polska nazwa bursztyn pochodzi od niemieckiego Bernstein, czyli dosłownie "kamień, który się pali". I faktycznie, okazuje się, że tę kopalną żywicę możemy podpalić - wówczas płonie jasnym ogniem i wydziela charakterystyczny aromat przywodzący na myśl las.

Wobec tego, jeśli chcemy sprawdzić, czy znaleziony na plaży okaz to faktycznie bałtyckie złoto, możemy przeprowadzić test gorącej igły. Najpierw należy owinąć materiałem końcówkę, za którą będziemy trzymać (w ten sposób się nie oparzymy). Następnie podgrzewamy drugą końcówkę i przykładamy ją do znaleziska. Jeśli poczujemy specyficzny zapach żywicy, a okaz zacznie lekko topnieć, to będzie to znak, że mamy do czynienia z bursztynem.





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