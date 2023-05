Ghosting jest to specyficzne zachowanie osób, które objawia się tym, że dana osoba znika z naszego życia - kontakt z nią się urywa. To zjawisko polega na "nagłym" nieodpisywaniu na wiadomości, czy na nieodbieraniu telefonów. Dana osoba zbywa nas brakiem odpowiedzi na każdą próbę nawiązania z nią kontaktu. Ghosting pochodzi od angielskiego słowa ghost, czyli duch.

Jak mówi dr Michaela Forrai z Uniwersytetu Wiedeńskiego dla PsyPost: - Ghosting partnera i ghosting przyjaciela są odrębnymi zjawiskami, które mają wyraźnie szkodliwe skutki. Moje zainteresowanie tym tematem zostało wywołane przez to, że wiele osób publikuje posty o pozornie podobnych doświadczeniach z ghostingiem w mediach społecznościowych. W szczególności zaintrygowały mnie ghostingi wśród przyjaciół.

Pokrewne badania wykazały, że około jedna trzecia młodych dorosłych stosowała ghosting wobec swoich znajomych, a jedna czwarta była odbiorcą tego zjawiska. Mimo tego, że praktyka ta pojawia się w ludzkim życiu stosunkowo często to do tej pory badania naukowe skupiały się przede wszystkim na ghostingu w związkach, a nie wśród przyjaciół. Naukowcy w swoim artykule naukowym piszą: "ghosting nie ogranicza się do romantycznych związków [...] Zwłaszcza w przyjaźniach można założyć podobną (lub nawet wyższą) częstość występowania tego zjawiska".

Co jest dla nas gorsze, zniknięcie przyjaciela, czy tzw. romantycznego partnera?

Naukowcy, by odpowiedzieć na pytanie zawarte w tytule niniejszego artykułu, przeprowadzili szczegółowe analizy i doszli do wniosku, że ghosting przyjaciela jest o wiele gorszy dla naszego zdrowia psychicznego niż ghosting "romantycznego partnera".

W ramach badań naukowcy wśród 978 młodych dorosłych przeprowadzili specjalnie przygotowane ankiety. Po czterech miesiącach badacze przesłali kolejną ankietę, by zarejestrować zmiany w doświadczeniach i stan emocjonalny uczestników.

Kluczowym rezultatem jest to, że ghosting może mieć negatywny wpływ na samopoczucie. Ludzie, którzy stwierdzili, że w przeszłości mieli przyjaciół-duchów, częściej zgłaszali zwiększone tendencje depresyjne dr Michaela Forrai z Uniwersytetu Wiedeńskiego dla PsyPost

Jednakże w odniesieniu do ghostingu zachodzącego w romantycznych związkach, ankiety przeprowadzone po czterech miesiącach nie wykazały tendencji depresyjnych u osób, które były odbiorcami tego zjawiska. Jak zauważają naukowcy, może być spowodowane, tym, że porzucenie przez przyjaciela powoduje większe szkody w psychice lub też że jest to "naturalny wynik utraty silnej więzi społecznej".

Głównym powodem znikania partnerów w związkach było z kolei tzw. przeciążenie komunikacyjne. Co ciekawe powód ten nie występował już w ghostingu przyjaciół. Naukowcy podkreślają, że ten aspekt "szczególnie ich zaskoczył". Jak mówi Forrai: - Interakcja z romantycznymi partnerami może być bardziej wymagająca, a ghosting może stanowić sposób na uniknięcie szkód spowodowanych przeciążeniem komunikacyjnym, więc być może dlatego może występować częściej.

Dodatkowo ghosting przyjaciół może być powiązany z tym jak wysoka jest samoocena danej osoby, tzn. im jest ona wyższa, tym jest bardziej prawdopodobne to, że dana osoba zastosuje wobec kogoś ghosting. Oznacza to, że "osoba ghostująca" odznaczająca się wysoką samooceną, może wykreować pogląd, że posiada "zdolność do zastąpienia jednego przyjaciela kolejnym". Jak zaznacza Forrai: - Chcielibyśmy zachęcić ludzi do refleksji nad stosowaniem ghostingu, szczególnie w przyjaźni, aby uniknąć negatywnych konsekwencji zarówno dla siebie, jak i potencjalnych odbiorców -. Badania zostały opublikowane w czasopiśmie Telematics and Informatics .