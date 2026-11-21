Lwów, 31 lipca 1853 roku. Za oknami zapada zmrok, a chirurdzy mają masę roboty. Dziś brzmi jak scena z serialu medycznego, ale to jedno z pytań sobotniej "Awantury o kasę". Jednak zanim do niego przejdziemy, poznajmy uczestników.

"Awantura o kasę". Kto tym razem powalczy o wygraną?

Przy stołach zobaczymy trzy drużyny. Niebiescy to znajomi z korporacji. Joanna pracuje jako menadżerka ds. finansów, Martyna zajmuje się produkcją, a Mirosław jest starszym specjalistą ds. planowania produkcji i kapitanem zespołu. Skład uzupełnia Jagoda, projektantka szaf elektrycznych do maszyn przemysłowych.

Zieloni to znajomi teleturniejowcy. Ich kapitanem jest Jagoda, fizjoterapeutka dziecięca. Towarzyszyć jej będą Krystian, specjalista ds. ochrony środowiska i edukator przyrodniczy, Artur, menadżer ds. rozwoju biznesu w branży IT, oraz Michał, fizjoterapeuta.

Żółci przyjechali z Poznania. To para z przyjaciółmi, wśród których znaleźli się Bartosz, przedsiębiorca z branży motoryzacyjnej, Mariusz, kierownik ds. sprzedaży, Waldemar, koordynator testów oprogramowania i kapitan drużyny, oraz Zuzanna, menadżerka w branży technologicznej.

Pytania z różnych dziedzin. Nie zabraknie niespodzianek

Podobnie jak w niedzielnym odcinku w ubiegłym tygodniu, także tym razem tematyka pytań będzie szeroka. Uczestnicy będą musieli wykazać się wiedzą między innymi z biologii, polityki i gospodarki, muzyki klasycznej oraz popkultury. Trudno więc będzie ograniczyć się do jednej dziedziny i liczyć, że właśnie ona wystarczy do zwycięstwa.

QUIZ z Awantury o kasę. Kategorie: nauka i technologie. Zdobędziesz 7/7? Rozpocznij quiz

Jedno z pytań z kategorii technologii przeniesie uczestników do ówczesnego polskiego Lwowa. A brzmiało:

"31 lipca 1853 roku w szpitalu we Lwowie przeprowadzono pierwszą w historii nocną operację chirurgiczną. Było to możliwe dzięki przełomowemu wynalazkowi miejscowego aptekarza. Co to za wynalazek?"

Dzisiaj trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie szpitala bez możliwości przeprowadzania zabiegów po zmroku. W połowie XIX wieku było to jednak zupełnie inne wyzwanie. Ciekawe, czy któraś z drużyn bez problemu poradzi sobie z tą zagadką. A wy już wiecie? Niestety odpowiedzi wam nie zdradzę, ale... zachęcę do przeczytania artykułu, otwiera się w nowym oknie, który napisałem w Interii Geekweek dokładnie o tym odkrywcy.

Ale najpierw włączajcie Polsat w sobotę o 16.30, emocje gwarantowane.



