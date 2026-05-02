Czy 2 maja trzeba wywiesić flagę? Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Paula Drechsler

2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. To święto zachęca do refleksji nad znaczeniem symboli narodowych i wyrażania dumy z biało-czerwonych barw. Czy 2 maja trzeba wywiesić flagę państwową RP? Kiedy i kto powinien to zrobić?

Flaga Polski wywieszona na 2 maja na maszcie z białym pasem u góry i czerwonym na dole na tle niebieskiego nieba z chmurami.
Czy 2 maja trzeba wywiesić flagę?

Kiedy i gdzie wywieszać flagę państwową Rzeczypospolitej Polskiej

Z historii Polski znamy wiele wydarzeń, które odegrały istotną rolę w kształtowaniu państwa i tożsamości narodowej. Najważniejsze z nich są do dziś upamiętniane - czasem w skali ogólnokrajowej, a czasem bardziej lokalnie.

W przypadku części świąt państwowych istnieje obowiązek wywieszenia flagi Rzeczypospolitej Polskiej jako wyrazu pamięci i szacunku. Takich dni jest kilkanaście, a należą do nich m.in. 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja czy 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości.

Szczególne miejsce w kalendarzu zajmuje również data 2 maja.

Jakie święto jest 2 maja? Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

2 maja obchodzony jest Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to polskie święto ustanowione na mocy ustawy z 20 lutego 2004 roku. Jego celem jest popularyzowanie wiedzy o symbolach narodowych oraz kształtowanie postaw szacunku wobec nich.

To stosunkowo młode święto skłania wiele osób do refleksji nad symbolami narodowymi i ich znaczeniem w codziennym życiu oraz zachęca obywateli do okazywania dumy z biało-czerwonych barw.

Tego samego dnia obchodzony jest również Dzień Polonii i Polaków za Granicą, co dodatkowo podkreśla znaczenie więzi narodowej i tożsamości, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Istnieje obowiązek wywieszania flagi w Dniu Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 2 maja. Kto musi się do niego zastosować?

Czy 2 maja trzeba wywiesić flagę?

W takie dni flagę państwową Rzeczypospolitej Polskiej podnosi się lub umieszcza na budynkach lub przed budynkami, które są siedzibami urzędów bądź stanowią miejsce, gdzie odbywają się obrady.

- Do wywieszenia flagi zobowiązane są organy administracji rządowej i inne organy państwowe, państwowe jednostki organizacyjne, a także organy jednostek samorządu terytorialnego i samorządowe jednostki organizacyjne - podaje gov.pl.

W Polsce nie ma obowiązku wywieszania flagi na domach prywatnych, jednak jest to wyraz patriotyzmu. W wiele dni, w tym 2 maja, obywatele Rzeczypospolitej Polskiej mają prawo wywiesić flagę.

Flaga Polski wywieszona na drewnianym domu przy spokojnej ulicy, w tle kolejne domy z flagami i zaparkowany samochód, przy chodniku widoczne dwie osoby.
Wywieszenie flagi 2 maja to wyrażenie świętowania i patriotyzmu.

Gov.pl informuje o jakich zasadach trzeba pamiętać w związku z eksponowaniem flagi państwowej RP:

  • flaga musi być w dobrym stanie - być czysta i mieć czytelne barwy,
  • musi zostać umieszczona przed domem na maszcie, uchwycie lub przy wejściu do budynku,
  • biały pas musi zawsze znajdować się u góry,
  • na fladze państwowej nie wolno umieszczać napisów czy rysunków,
  • flaga musi swobodnie powiewać, nie dotykając ziemi czy wody.

Flagę narodową Rzeczypospolitej Polskiej można także eksponować podczas obchodów rocznic państwowych czy innych uroczystości mających charakter państwowy lub lokalny.

2 maja nie jest dniem wolnym od pracy, a większość sklepów jest czynna (w tym Biedronka, Lidl, Auchan, Aldi czy Kaufland).

