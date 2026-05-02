Kiedy i gdzie wywieszać flagę państwową Rzeczypospolitej Polskiej

Z historii Polski znamy wiele wydarzeń, które odegrały istotną rolę w kształtowaniu państwa i tożsamości narodowej. Najważniejsze z nich są do dziś upamiętniane - czasem w skali ogólnokrajowej, a czasem bardziej lokalnie.

W przypadku części świąt państwowych istnieje obowiązek wywieszenia flagi Rzeczypospolitej Polskiej jako wyrazu pamięci i szacunku. Takich dni jest kilkanaście, a należą do nich m.in. 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja czy 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości.

Szczególne miejsce w kalendarzu zajmuje również data 2 maja.

Jakie święto jest 2 maja? Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

2 maja obchodzony jest Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to polskie święto ustanowione na mocy ustawy z 20 lutego 2004 roku. Jego celem jest popularyzowanie wiedzy o symbolach narodowych oraz kształtowanie postaw szacunku wobec nich.

To stosunkowo młode święto skłania wiele osób do refleksji nad symbolami narodowymi i ich znaczeniem w codziennym życiu oraz zachęca obywateli do okazywania dumy z biało-czerwonych barw.

Tego samego dnia obchodzony jest również Dzień Polonii i Polaków za Granicą, co dodatkowo podkreśla znaczenie więzi narodowej i tożsamości, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Istnieje obowiązek wywieszania flagi w Dniu Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 2 maja. Kto musi się do niego zastosować?

Czy 2 maja trzeba wywiesić flagę?

W takie dni flagę państwową Rzeczypospolitej Polskiej podnosi się lub umieszcza na budynkach lub przed budynkami, które są siedzibami urzędów bądź stanowią miejsce, gdzie odbywają się obrady.

- Do wywieszenia flagi zobowiązane są organy administracji rządowej i inne organy państwowe, państwowe jednostki organizacyjne, a także organy jednostek samorządu terytorialnego i samorządowe jednostki organizacyjne - podaje gov.pl.

W Polsce nie ma obowiązku wywieszania flagi na domach prywatnych, jednak jest to wyraz patriotyzmu. W wiele dni, w tym 2 maja, obywatele Rzeczypospolitej Polskiej mają prawo wywiesić flagę.

Wywieszenie flagi 2 maja to wyrażenie świętowania i patriotyzmu.

Gov.pl informuje o jakich zasadach trzeba pamiętać w związku z eksponowaniem flagi państwowej RP:

flaga musi być w dobrym stanie - być czysta i mieć czytelne barwy,

musi zostać umieszczona przed domem na maszcie, uchwycie lub przy wejściu do budynku,

biały pas musi zawsze znajdować się u góry,

na fladze państwowej nie wolno umieszczać napisów czy rysunków,

flaga musi swobodnie powiewać, nie dotykając ziemi czy wody.

Flagę narodową Rzeczypospolitej Polskiej można także eksponować podczas obchodów rocznic państwowych czy innych uroczystości mających charakter państwowy lub lokalny.

2 maja nie jest dniem wolnym od pracy, a większość sklepów jest czynna (w tym Biedronka, Lidl, Auchan, Aldi czy Kaufland).

