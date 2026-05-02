Czy 2 maja trzeba wywiesić flagę? Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. To święto zachęca do refleksji nad znaczeniem symboli narodowych i wyrażania dumy z biało-czerwonych barw. Czy 2 maja trzeba wywiesić flagę państwową RP? Kiedy i kto powinien to zrobić?
Kiedy i gdzie wywieszać flagę państwową Rzeczypospolitej Polskiej
Z historii Polski znamy wiele wydarzeń, które odegrały istotną rolę w kształtowaniu państwa i tożsamości narodowej. Najważniejsze z nich są do dziś upamiętniane - czasem w skali ogólnokrajowej, a czasem bardziej lokalnie.
W przypadku części świąt państwowych istnieje obowiązek wywieszenia flagi Rzeczypospolitej Polskiej jako wyrazu pamięci i szacunku. Takich dni jest kilkanaście, a należą do nich m.in. 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja czy 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości.
Szczególne miejsce w kalendarzu zajmuje również data 2 maja.
Jakie święto jest 2 maja? Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
2 maja obchodzony jest Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to polskie święto ustanowione na mocy ustawy z 20 lutego 2004 roku. Jego celem jest popularyzowanie wiedzy o symbolach narodowych oraz kształtowanie postaw szacunku wobec nich.
To stosunkowo młode święto skłania wiele osób do refleksji nad symbolami narodowymi i ich znaczeniem w codziennym życiu oraz zachęca obywateli do okazywania dumy z biało-czerwonych barw.
Tego samego dnia obchodzony jest również Dzień Polonii i Polaków za Granicą, co dodatkowo podkreśla znaczenie więzi narodowej i tożsamości, niezależnie od miejsca zamieszkania.
Istnieje obowiązek wywieszania flagi w Dniu Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 2 maja. Kto musi się do niego zastosować?
Czy 2 maja trzeba wywiesić flagę?
W takie dni flagę państwową Rzeczypospolitej Polskiej podnosi się lub umieszcza na budynkach lub przed budynkami, które są siedzibami urzędów bądź stanowią miejsce, gdzie odbywają się obrady.
- Do wywieszenia flagi zobowiązane są organy administracji rządowej i inne organy państwowe, państwowe jednostki organizacyjne, a także organy jednostek samorządu terytorialnego i samorządowe jednostki organizacyjne - podaje gov.pl.
W Polsce nie ma obowiązku wywieszania flagi na domach prywatnych, jednak jest to wyraz patriotyzmu. W wiele dni, w tym 2 maja, obywatele Rzeczypospolitej Polskiej mają prawo wywiesić flagę.
Gov.pl informuje o jakich zasadach trzeba pamiętać w związku z eksponowaniem flagi państwowej RP:
- flaga musi być w dobrym stanie - być czysta i mieć czytelne barwy,
- musi zostać umieszczona przed domem na maszcie, uchwycie lub przy wejściu do budynku,
- biały pas musi zawsze znajdować się u góry,
- na fladze państwowej nie wolno umieszczać napisów czy rysunków,
- flaga musi swobodnie powiewać, nie dotykając ziemi czy wody.
Flagę narodową Rzeczypospolitej Polskiej można także eksponować podczas obchodów rocznic państwowych czy innych uroczystości mających charakter państwowy lub lokalny.
2 maja nie jest dniem wolnym od pracy, a większość sklepów jest czynna (w tym Biedronka, Lidl, Auchan, Aldi czy Kaufland).