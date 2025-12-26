Kiedy jest ci zimno i zaczynasz drżeć na całym ciele, zastanawiasz się, czy zbyt słabo się ubrałeś, czy może zaczyna się w twoim organizmie rozwijać jakaś choroba? Aby się temu przyjrzeć, najpierw należy w ogóle zdefiniować, czym są dreszcze.

Czym są dreszcze i czy to niebezpieczne zjawisko?

- Dreszcze są sposobem, w jaki nasze ciała wytwarzają ciepło, gdy jest nam chłodno. Odbywa się to poprzez skurcze mięśni - mówi dr Natasha Bhuyan. - To naprawdę skuteczny sposób na podwyższenie lub utrzymanie temperatury ciała, ale wymaga ogromnej ilości energii.

Podobnie jak kichanie i gęsia skórka, dreszcze są mimowolne. Ta całkowicie naturalna fizjologiczna reakcja na zimno ma na celu zapewnienie organizmowi komfortu. Według ekspertki dr Rominy Sifuentes Palomino podwzgórze - część mózgu regulująca funkcje organizmu - może wyczuć nawet niewielki spadek temperatury wewnętrznej naszego ciała i wyzwolić wówczas szybką aktywność mięśni, aby pomóc utrzymać stabilność.

- To coś w rodzaju wbudowanej reakcji termostatu, zaprojektowanej, aby zapobiegać hipotermii - tłumaczą specjaliści. Hipotermia pojawia się, kiedy temperatura ciała spada poniżej 35 st. Cel.

Wychłodzenie organizmu może prowadzić do wielu powikłań 123RF/PICSEL

Przy jakiej temperaturze zaczynamy drżeć?

To bardzo indywidualna zmienna, jednak większość ludzi zaczyna odczuwać dreszcze, kiedy ich temperatura wewnętrzna spadnie poniżej normalnej temperatury ciała. Każdy człowiek ma swoją własną idealną temperaturę, a średnio wynosi ona od 36 do 37 st. Cel.

- Czynniki takie jak wiek, tkanka tłuszczowa, schorzenia, a nawet zdolność do aklimatyzacji do zimna, mogą przesunąć ten próg - mówi Palomino.

Dziecko zacznie drżeć znacznie szybciej niż dorosły, ponieważ jego niewielkie rozmiary ciała nie są tak wydajne w regulacji temperatury. Osoba starsza również prędzej odczuje dreszcze ze względu na cieńszą skórę, słabsze krążenie krwi i wolniejszy metabolizm - to sprawia, że jej organizm ciężej pracuje, aby utrzymać ciało w odpowiedniej temperaturze.

Nie tylko chłód wywołuje dreszcze

Kiedy odczuwasz niepokój, idąc ciemną ulicą, twoje ciało przechodzi w tryb walki i ucieczki, co jest naturalną reakcją na niebezpieczeństwo, która powoduje gwałtowny wzrost adrenaliny. Wtedy również możesz poczuć dreszcze. Z drugiej strony podobne zjawisko występuje, kiedy się czymś zachwycisz.

Dreszcze, które nie są odzwierciedleniem emocji, często bywają oznaką choroby.

- Drżenie ciała związane z gorączką oznacza, że organizm próbuje podnieść swoją temperaturę, aby zwalczyć infekcję.

Kiedy jednak dreszcze są uporczywe pomimo ciepła lub występują w dużym natężeniu, szczególnie u osób starszych, mogą być odznaką czegoś poważniejszego.

