Uratowali niszczejące sanatorium w sercu Tatry. Obiekt zyskał drugie życie

Budynki, które popadają w ruinę, to często powtarzający się temat - wiele osób zadaje sobie pytanie, czy dawne pałace, fabryki i inne obiekty można uratować? Wiele inwestycji sprawia, że faktycznie takie budowle dostają drugie życie. Niektóre, jak średniowieczne zamki, często zachowywane są w formie trwałej ruiny, stanowiąc cenną atrakcję turystyczną. Inne budowle przechodzą gruntowne remonty, by ponownie służyć wedle swojego przeznaczenia, choć w nowej, współczesnej formie. Coraz częściej pojawiają się też ambitne reinterpretacje niszczejących zabudowań, które z czasem zyskują nowe funkcje.

Przykładami tchnięcia nowego życia w niszczejące obiekty są projekty pracowni Arche. Polska firma pracuje nad przekształceniem Elektrociepłowni Zabrze, czy "industrialnej katedry" - Elektrociepłowni Szombierki w Bytomiu - w przestrzenie hotelowe, edukacyjne i kulturalne. Podobnie ambitnym projektem była adaptacja znajdującego się w sercu Tatr sanatorium z lat 60., której podjęła się pracownia Atrium Architekti. Obiekt dostał drugie życie - co się tam teraz znajduje?

Niszczejąca budowla zmieniona w nowoczesnym apartamentowiec Lebenski

W Tatrach Wysokich na Słowacji, w miejscowości Starý Smokovec (Stary Smokowiec), w latach 60. XX wieku wzniesiono popularne sanatorium. Jego położenie przy szlakach turystycznych oraz bliskość wyciągów narciarskich od początku wskazywały na rekreacyjny charakter budynku. Początkowo funkcjonował on jako trzypiętrowy obiekt o nazwie Nový život (Nowe życie). Po roku 1989 budowla działała pod nazwą Hotel Panda, jednak z czasem zaczęła tracić na atrakcyjności zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i wizualnym.

Firma Bukna & Laurinčík jakiś czas temu kupiła obiekt i zleciła jego przebudowę pracowni Atrium Architekti. Wszystkie prace prowadzono zgodnie z regulacjami Tatrzańskiego Parku Narodowego - wymaganiem było m.in. zachowanie wysokości i kubatury. Dawne sanatorium przeszło gruntowną modernizację i zostało przekształcone w nowoczesny apartamentowiec o nazwie Lebenski, który oferuje wynajem pokoi w Tatrach Wysokich. Projekt adaptacji sanatorium od początku zakładał całkowitą modernizację obiektu, ale z zachowaniem pierwotnej sylwetki zgodnie z wytycznymi, oraz podkreśleniem charakteru wpisującego się w lokalny krajobraz.

Stary Smokowiec. Punkt na turystycznej mapie Tatr Wysokich

Pracownia zaznacza, że projekt stanowi dialog z historyczną architekturą tatrzańską. Jeśli chodzi o wprowadzone zmiany, to zwiększono liczbę pokoi, m.in. poprzez przekształcenie poddaszy i piwnic, ponadto dodano balkony, loggie oraz większe przeszklenia otwierające widok na okolicę. Odrestaurowano też masywny granitowy cokół, wymagający pracochłonnego demontażu i ponownego ułożenia. W obiekcie po przebudowie znajduje się 40 apartamentów. Wnętrza zaprojektowano minimalistycznie: neutralne kolory, jasne podłogi, drewno. Pokoje przemyślano tak, aby stworzyć różne przestrzenie - od kompaktowych po dwupoziomowe mieszkania z galeriami.

Zakończenie przebudowy zwiększa walory krajobrazu poprzez adaptację niszczejącego obiektu, a do tego tworzy nowy punkt na turystycznej mapie Tatr Wysokich. Lebenski w Starym Smokowcu na Słowacji zapewnia odwiedzającym nie tylko wspaniałe widoki, ale i bliskość atrakcji. W rejonie funkcjonuje wiele tras idealnych do trekkingu oraz infrastruktura dla narciarzy. Stację mają tu też Tatrzańskie Koleje Elektryczne, które łączą Stary Smokowiec z Popradem oraz Szczyrbskim Jeziorem. Ok. 22 km od miejscowości znajduje się też ścieżka w koronach drzew - Treetop Walk Bachledka, która oferuje widoki na Tatry, Pieniny i malownicze Zamagurze Spiskie.

Źródła: Archinfo.sk, Linka.news, Whitemad.pl

