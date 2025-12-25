Kalendarz dni ustawowo wolnych w 2026 roku

W nadchodzących dwunastu miesiącach granica między weekendem a świętem będzie płynna, a łączna liczba dni wolnych sięgnie aż 114 dni. Oto daty dni wolnych od pracy w nadchodzącym roku:

1 stycznia (czwartek) - Nowy Rok;

6 stycznia (wtorek) - Święto Trzech Króli;

5-6 kwietnia - Wielkanoc (niedziela i poniedziałek);

1 maja (piątek) - Święto Pracy;

3 maja (niedziela) - Święto Konstytucji 3 Maja;

24 maja (niedziela) - Zielone Świątki;

4 czerwca (czwartek) - Boże Ciało;

15 sierpnia (sobota) - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny;

1 listopada (niedziela) - Wszystkich Świętych;

11 listopada (środa) - Święto Niepodległości;

24 grudnia (czwartek) - Wigilia;

25-26 grudnia - Boże Narodzenie (piątek i sobota).

Lawirując sprytnie między dniami wolnymi, można wykrzesać z tego w 2026 roku kilka długich weekendów.

Kluczowe długie weekendy w 2026 roku

Już początek roku rozpieszcza nas dniami wolnymi, wokół których warto rozplanować urlop. Niestety rozczarowująco wygląda majówka, czyli ulubione święto Polaków. Odbijemy to sobie w listopadzie i grudniu. Jak rozkładają się długie weekendy w 2026 roku?

Początek roku - 6 dni wolnego za 2 dni urlopu

Nowy Rok przypada w czwartek: biorąc urlop w piątek (2 stycznia) i poniedziałek (5 stycznia), otrzymujemy aż sześć dni wolnych - od czwartku do wtorku.

Majówka - niestety tylko 3 dni

Święto Konstytucji 3 Maja wypada w niedzielę, więc tym razem bez "okienka". Długi weekend to jedynie okres od 1 do 3 maja (piątek-niedziela).

Boże Ciało - 4 dni weekendu przy 1 dniu urlopu

Święto w czwartek (4 czerwca) to świetna okazja: wystarczy wziąć piątek wolny, by cieszyć się czterodniowym weekendem.

Sierpień - dodatkowy dzień wolny

Święto 15 sierpnia przypada w sobotę, co oznacza, że pracodawca musi przyznać dodatkowy dzień urlopu. Szczegóły są zależne od regulaminu firmy.

Listopadowe przerwy - pomysł na 5 dni wolnego

Wszystkich Świętych wypada w niedzielę, ale Święto Niepodległości przypada na środę (11 listopada). Jeśli weźmiesz urlop 9-10 lub 12-13 listopada, możesz zyskać pięć wolnych dni, przy wykorzystaniu tylko dwóch.

Boże Narodzenie - aż 5 dni wolnego bez urlopu

Od 24 grudnia (czwartek, Wigilia) do 28 grudnia (poniedziałek) mogą trwać przerwy świąteczne bez konieczności użycia dni urlopowych. Wynika to z faktu, że Wigilia jest dniem wolnym, a drugie święto wypada w sobotę. Pracodawca będzie więc musiał nam jeden dzień oddać.

W 2026 roku wystarczy minimalna liczba dni urlopu: 1 w czerwcu, 2 na początku i końcu roku oraz strategiczne wykorzystanie Święta Niepodległości, by mieć kilka długich weekendów.

Kiedy pracodawca musi oddać dzień wolny?

Dni wolne to nie tylko kwestia kalendarza, ale również ustawy. Reguluje to kodeks pracy i ustawa o dniach wolnych od pracy z 18 stycznia 1951 roku. Prawo mówi jasno, że jeśli dzień wolny od pracy wypada w sobotę, pracodawca musi go oddać. Oznacza to wyznaczenie przez niego dnia wolnego w innym terminie. Musi on jednak wypadać w tym samym okresie rozliczeniowym, czyli zazwyczaj w tym samym miesiącu.

Inaczej sprawa wygląda, gdy dzień wolny od pracy wypada w niedzielę, wtedy pracodawca nie musi go oddawać. W 2026 roku będzie tak w przypadku Wszystkich Świętych, kiedy na odwiedzenie rodzinnych grobów będziemy mieli tylko dwa dni.

Planując rozkład urlopu, warto zapytać pracodawcę, czy wie już, kiedy odda nam dzień wolny za dni wolne w sierpniu i grudniu. Wtedy dni wolne od pracy pokrywają się z sobotami.

Źródło: Kodeks pracy

