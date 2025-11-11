Dni wolne od pracy. Jak zaplanować urlop w 2026 roku?
2026 rok ma w kalendarzu sporo urlopowych okazji, które czekają na zaplanowanie. Chcesz wypoczywać jak najdłużej, biorąc przy tym tylko kilka dni wolnych od pracy? Kluczowe momenty to długi weekend na początku stycznia, potem czerwcowe i listopadowe "mosty". Wisienką na torcie będzie długa przerwa świąteczno-noworoczna. Jak zaplanować urlop, dni wolne i długie weekendy w 2026 roku?
Spis treści:
- Dni wolne od pracy w 2026 roku. Zaznacz te daty w kalendarzu
- Długi weekend w styczniu 2026. 23 dni razem ze świętami
- Majówka w czerwcu i długi weekend listopadowy
- Kiedy wziąć urlop w grudniu 2026? Najlepsze terminy
Dni wolne od pracy w 2026 roku. Zaznacz te daty w kalendarzu
Przy planowaniu urlopu na 2026 rok warto wziąć pod uwagę wszystkie dni wolne od pracy. Dzięki temu możemy wydłużyć sobie urlop i faktycznie odpocząć. Kiedy będzie najkorzystniej? Zacznijmy od kalendarza dni wolnych od pracy w 2026 roku.
- 1 stycznia - czwartek - Nowy Rok, Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
- 6 stycznia - wtorek - Święto Trzech Króli (Objawienia Pańskiego)
- 5 kwietnia - niedziela - Niedziela Wielkanocna
- 6 kwietnia - poniedziałek - Poniedziałek Wielkanocny
- 1 maja - piątek - Święto Pracy
- 3 maja - niedziela - Święto narodowe Trzeciego Maja
- 24 maja - niedziela - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
- 4 czerwca - czwartek - Boże Ciało
- 15 sierpnia - sobota - Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
- 1 listopada - niedziela - Wszystkich Świętych
- 11 listopada - środa - Narodowe Święto Niepodległości
- 24 grudnia - czwartek - Wigilia Bożego Narodzenia
- 25 grudnia - piątek - pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia
- 26 grudnia - sobota - drugi dzień świąt Bożego Narodzenia
W 2026 roku wypada w sumie 14 dni świątecznych wolnych od pracy, z czego 12 w dni robocze. Warto jednak pamiętać, że gdy dzień ustawowo wolny od pracy wypada w sobotę, pracownikowi przysługuje dodatkowy dzień wolny do końca okresu rozliczeniowego. Z reguły ustala go pracodawca. W roku 2026 będą dwie takie soboty - 15 sierpnia oraz 26 grudnia.
Długi weekend w styczniu 2026. 23 dni razem ze świętami
Kiedy warto wziąć wolne w 2026 roku, żeby wykorzystać długie weekendy? Pierwsza dobra okazja nadarzy się już na samym początku roku. Nowy Rok wypada w czwartek. Gdy zatem weźmiemy urlop w piątek 2 stycznia, będziemy mieć 4 dni wolnego.
Urlop w poniedziałek 5 stycznia wydłuży nam wolne do 6 dni. (we wtorek 6 stycznia wypada bowiem Święto Trzech Króli).
A jeśli dodatkowo weźmiemy wolne od środy do piątku (7-9 stycznia), to przedłużymy sobie noworoczny weekend aż do 11 dni.
Urlop na rozpoczęcie roku można połączyć ze świątecznym, tak by miał on miejsce na przełomie grudnia i stycznia. W samym grudniu jest dużo okazji do przedłużenia sobie świąt. Piszemy o tym w osobnym artykule. Łącznie twój urlop świąteczno-noworoczny może trwać nawet 23 dni.
Majówka w czerwcu i długi weekend listopadowy
Majówka 2026 nie wiąże się z opcją jakiegoś specjalnie długiego weekendu. 1 maja wypada w piątek, zatem większość pracowników będzie mieć trzydniowy długi weekend.
Okazję do dłuższego wolnego będziemy mieć w czerwcu. Boże Ciało wypada bowiem w czwartek 4 czerwca. Opłaca się wziąć jeden dzień wolnego następnego dnia, czyli w piątek 5 czerwca. W ten sposób długi weekend czerwcowy będzie trwał aż 4 dni - kosztem jednego dnia urlopowego. To doskonała okazja na krótki wyjazd albo zwykły odpoczynek.
Następna taka okazja wydarzy się dopiero w listopadzie. O ile Wszystkich Świętych wypada w niedzielę, czyli dzień i tak już wolny od pracy, o tyle w okolicach 11 listopada będziemy mogli sobie bardziej pofolgować. Narodowe Święto Niepodległości w 2026 roku wypada w środę. Jeśli weźmiemy urlop 9 i 10 listopada (poniedziałek i wtorek), to będziemy mieć wolne w sumie przez 5 dni (od soboty do środy). A jeżeli dołożymy do tego jeszcze urlop 12 i 13 listopada, to nasze wolne wydłuży się do 9 dni.
Kiedy wziąć urlop w grudniu 2026? Najlepsze terminy
Więcej okazji do dłuższego odpoczynku będziemy mieć za to w grudniu. Wigilia 2026 po raz drugi w historii będzie dniem wolnym od pracy w Polsce. Wypada ona w czwartek. Kolejny, pierwszy dzień Bożego Narodzenia to piątek. Jeśli chcemy mieć długi weekend świąteczny, warto wziąć wolne od poniedziałku do środy (21-23 grudnia), co da nam łącznie 9 wolnych dni.
Warto przy tym pamiętać, że drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, który jest ustawowo wolny od pracy, wypada w sobotę. Pracodawca będzie więc zobowiązany do udzielenia dodatkowego dnia wolnego pracownikom. Który dokładnie będzie to dzień? A może zostanie on po prostu dodany do puli urlopowej i każdy będzie mógł zdecydować sam? Nie ma na to reguły. Planując urlop na grudzień, warto wcześniej o to zapytać szefa.
Jeżeli zostało ci więcej dni urlopu do wykorzystania do końca 2026 roku, to dobrą opcją będą dni 28-31 grudnia (poniedziałek-czwartek). W ten sposób w połączeniu z Nowym Rokiem 2027, który wypada w piątek, oraz następującym po nim weekendzie zyskasz 7 dni wolnego.
W sumie, biorąc wolne od 21 do 31 grudnia, wykorzystasz 7 dni urlopowych, otrzymując łącznie 16 dni wolnych z rzędu.