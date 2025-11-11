Spis treści: Dni wolne od pracy w 2026 roku. Zaznacz te daty w kalendarzu Długi weekend w styczniu 2026. 23 dni razem ze świętami Majówka w czerwcu i długi weekend listopadowy Kiedy wziąć urlop w grudniu 2026? Najlepsze terminy

Dni wolne od pracy w 2026 roku. Zaznacz te daty w kalendarzu

Przy planowaniu urlopu na 2026 rok warto wziąć pod uwagę wszystkie dni wolne od pracy. Dzięki temu możemy wydłużyć sobie urlop i faktycznie odpocząć. Kiedy będzie najkorzystniej? Zacznijmy od kalendarza dni wolnych od pracy w 2026 roku.

1 stycznia - czwartek - Nowy Rok, Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

6 stycznia - wtorek - Święto Trzech Króli (Objawienia Pańskiego)

5 kwietnia - niedziela - Niedziela Wielkanocna

6 kwietnia - poniedziałek - Poniedziałek Wielkanocny

1 maja - piątek - Święto Pracy

3 maja - niedziela - Święto narodowe Trzeciego Maja

24 maja - niedziela - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)

4 czerwca - czwartek - Boże Ciało

15 sierpnia - sobota - Święto Wojska Polskiego , Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 listopada - niedziela - Wszystkich Świętych

11 listopada - środa - Narodowe Święto Niepodległości

24 grudnia - czwartek - Wigilia Bożego Narodzenia

25 grudnia - piątek - pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia

26 grudnia - sobota - drugi dzień świąt Bożego Narodzenia

W 2026 roku wypada w sumie 14 dni świątecznych wolnych od pracy, z czego 12 w dni robocze. Warto jednak pamiętać, że gdy dzień ustawowo wolny od pracy wypada w sobotę, pracownikowi przysługuje dodatkowy dzień wolny do końca okresu rozliczeniowego. Z reguły ustala go pracodawca. W roku 2026 będą dwie takie soboty - 15 sierpnia oraz 26 grudnia.

Długi weekend w styczniu 2026. 23 dni razem ze świętami

Kiedy warto wziąć wolne w 2026 roku, żeby wykorzystać długie weekendy? Pierwsza dobra okazja nadarzy się już na samym początku roku. Nowy Rok wypada w czwartek. Gdy zatem weźmiemy urlop w piątek 2 stycznia, będziemy mieć 4 dni wolnego.

Urlop w poniedziałek 5 stycznia wydłuży nam wolne do 6 dni. (we wtorek 6 stycznia wypada bowiem Święto Trzech Króli).

A jeśli dodatkowo weźmiemy wolne od środy do piątku (7-9 stycznia), to przedłużymy sobie noworoczny weekend aż do 11 dni.

Urlop na rozpoczęcie roku można połączyć ze świątecznym, tak by miał on miejsce na przełomie grudnia i stycznia. W samym grudniu jest dużo okazji do przedłużenia sobie świąt. Piszemy o tym w osobnym artykule. Łącznie twój urlop świąteczno-noworoczny może trwać nawet 23 dni.

Majówka w czerwcu i długi weekend listopadowy

Majówka 2026 nie wiąże się z opcją jakiegoś specjalnie długiego weekendu. 1 maja wypada w piątek, zatem większość pracowników będzie mieć trzydniowy długi weekend.

Okazję do dłuższego wolnego będziemy mieć w czerwcu. Boże Ciało wypada bowiem w czwartek 4 czerwca. Opłaca się wziąć jeden dzień wolnego następnego dnia, czyli w piątek 5 czerwca. W ten sposób długi weekend czerwcowy będzie trwał aż 4 dni - kosztem jednego dnia urlopowego. To doskonała okazja na krótki wyjazd albo zwykły odpoczynek.

Następna taka okazja wydarzy się dopiero w listopadzie. O ile Wszystkich Świętych wypada w niedzielę, czyli dzień i tak już wolny od pracy, o tyle w okolicach 11 listopada będziemy mogli sobie bardziej pofolgować. Narodowe Święto Niepodległości w 2026 roku wypada w środę. Jeśli weźmiemy urlop 9 i 10 listopada (poniedziałek i wtorek), to będziemy mieć wolne w sumie przez 5 dni (od soboty do środy). A jeżeli dołożymy do tego jeszcze urlop 12 i 13 listopada, to nasze wolne wydłuży się do 9 dni.

Kiedy wziąć urlop w grudniu 2026? Najlepsze terminy

Więcej okazji do dłuższego odpoczynku będziemy mieć za to w grudniu. Wigilia 2026 po raz drugi w historii będzie dniem wolnym od pracy w Polsce. Wypada ona w czwartek. Kolejny, pierwszy dzień Bożego Narodzenia to piątek. Jeśli chcemy mieć długi weekend świąteczny, warto wziąć wolne od poniedziałku do środy (21-23 grudnia), co da nam łącznie 9 wolnych dni.

Warto przy tym pamiętać, że drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, który jest ustawowo wolny od pracy, wypada w sobotę. Pracodawca będzie więc zobowiązany do udzielenia dodatkowego dnia wolnego pracownikom. Który dokładnie będzie to dzień? A może zostanie on po prostu dodany do puli urlopowej i każdy będzie mógł zdecydować sam? Nie ma na to reguły. Planując urlop na grudzień, warto wcześniej o to zapytać szefa.

Jeżeli zostało ci więcej dni urlopu do wykorzystania do końca 2026 roku, to dobrą opcją będą dni 28-31 grudnia (poniedziałek-czwartek). W ten sposób w połączeniu z Nowym Rokiem 2027, który wypada w piątek, oraz następującym po nim weekendzie zyskasz 7 dni wolnego.

W sumie, biorąc wolne od 21 do 31 grudnia, wykorzystasz 7 dni urlopowych, otrzymując łącznie 16 dni wolnych z rzędu.

