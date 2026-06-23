Drogie złoto Bałtyku. Ile kosztuje bursztyn i od czego zależy cena?

Spis treści: Od czego zależy cena bursztynu? Ile kosztuje gram bursztynu? Aktualny cennik i frakcje wagowe Bursztyn z inkluzją. Ile kosztuje bursztyn z owadem lub rośliną? Jak sprawdzić, czy bursztyn jest prawdziwy?

Od czego zależy cena bursztynu?

Cena bursztynu zależy od kilku ważnych czynników, jednak największe znaczenie ma jego jakość. Pod tym pojęciem kryją się takie cechy jak przejrzystość, kolor, wielkość oraz stan zachowania bursztynu. Cena bursztynu będzie wyższa, jeśli znalezione w Bałtyku złoto jest rzadkie, ma głęboką barwę, jest czyste lub zawiera inkluzję, czyli zatopione wewnątrz rośliny lub owady. Bursztyn z dobrze widocznym komarem może być wart kilkadziesiąt razy więcej niż "czysty" kamień tej samej masy.

Jeśli mowa o kolorach, to najdroższy jest bursztyn czarny. To oczywiście z uwagi na jego rzadkie występowanie. A jak można przeczytać na stronach internetowych sklepów skupujących bursztyn, równie pożądane są kolory biały, wiśniowy i zielony. Nieco mniej dostaniemy za bursztyn w kolorze koniakowym i miodowym. Najmniej warty jest ten mleczny, czyli najbardziej popularny.

Znaczenie ma także pochodzenie bursztynu. Jest bowiem tak, a szczęśliwie dla mieszkających nad morzem Polaków, że bursztyn bałtycki jest ceniony bardzo wysoko za wysoką jakość. Jest więc duża szansa na to, że znaleziony okaz sprzedany kolekcjonerowi wynagrodzi trudy poszukiwań bursztynu nad Bałtykiem.

Ile kosztuje gram bursztynu? Aktualny cennik i frakcje wagowe

Jeśli chcemy skupić się na cenie za gram, to aktualny cennik oparty jest o frakcje wagowe. Cena zależy od wielkości pojedynczej bryłki, a im większy okaz, tym wyższa cena za gram bursztynu. Drobnica, której waga nie przekracza jednego grama, dochodzi od 10 do 30 groszy za gram. Jak łatwo obliczyć, za kilogram drobnego bursztynu można dostać nawet 300 zł.

Z wagą rośnie cena, dlatego za bryłki bursztynu od 5 do 10 gramów można dostać nawet 1,70 zł. Za kilogram to już 1700 zł. Bryłki o masie od 20 do 50 g mogą kosztować w niektórych miejscach nawet 6,00 zł, kilogram kosztuje więc nawet 6 tys. złotych.

Najwięcej dostaniemy za największe okazy, czyli te sięgające 200/300 g. Za jeden gram możemy dostać nawet 11,50 zł, a to oznacza, że jeden duży bursztyn możemy sprzedać za niemal 3500 zł. Gdyby udało się znaleźć kilka takich okazów o łącznej wadze jednego kilograma, staniemy się bogatsi o kilkanaście tysięcy złotych.

Bursztyn z inkluzją. Ile kosztuje bursztyn z owadem lub rośliną?

Inkluzja w bursztynie to element uwięziony wewnątrz żywicy drzewa przed milionami lat, który z czasem uległ skamienieniu wraz z nią. I mowa tu zarówno o organicznym, jak i nieorganicznym elemencie. Najczęściej są to małe owady jak komary czy mrówki, pająki, roztocza, a także fragmenty roślin. Wyjątkowo rzadko można natrafić na większe okazy, takie jak jaszczurki czy ptasie pióra.

Ile kosztuje bursztyn z owadem lub rośliną? Za inkluzje trzeba zapłacić naprawdę sporo, choć wiele zależy od przejrzystości, naturalnego kształty czy tego, czy owad ma na przykład wszystkie kończyny. Jeśli tak to kilogram bursztynu z inkluzją może kosztować nawet 20 tys. zł. Finalnie cena ustalana jest indywidualnie, niemniej bardzo rzadkie, atrakcyjne okazy potrafią kosztować nawet 500 zł za jeden gram.

Jak sprawdzić, czy bursztyn jest prawdziwy?

Jeśli nie jesteśmy pewni, czy morze Bałtyckie wyrzuciło prawdziwy bursztyn, czy może zwykły kamień, najlepiej będzie przeprowadzić tak zwany test słonej wody. Niezbędne będą siedem łyżeczek zwykłej soli i szklanka wody. Te należy bardzo dokładnie wymieszać, a następnie włożyć do roztowru znalezisko. Jeśli wypłynie na powierzchnie, jesteśmy bogatsi, ponieważ oznacza to, że jest to bursztyn. Jeśli znalezisko opadnie na dno to znak, że znaleźliśmy zwykły kamień.

Jest jeszcze inny sposób, by sprawdzić, czy bursztyn jest prawdziwy. Wątpliwości rozwieje bowiem test gorącej igły. Do tego jednak trzeba się wcześniej odpowiednio przygotować. Niemniej warto, ponieważ daje nam niemal stuprocentową pewność.

Warto pamiętać, że prawdziwy bursztyn zawsze będzie drogi. Dlatego, jeśli jedziemy nad polskie morze i widzimy oferty z "naszyjnikami z bursztynu" za kilkanaście złotych to znak, że najpewniej wykonany został z kopalu lub plastiku. Oczywiście w czasie wakacji raczej nie nosimy ze sobą igły czy soli, dlatego można także przeprowadzić test na ciepło. Jak sprawdzić, czy bursztyn jest prawdziwy? Jako że njest to materiał organiczny, szybko przyjmuje temperaturę dłoni i robi się ciepły. Wystarczy więc przyłożyć kamień do policzka. Jeśli czujemy zimno przez kilka sekund, to nie jest to bursztyn.





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