Prywatna wycieczka prezydenta bez przepychu

Prezydent Czech Petr Pavel wywołał poruszenie, kiedy w tym tygodniu zauważono go na pokładzie samolotu Ryanair z Londynu. Nagranie, na którym widać, jak Pavel wchodzi po schodach, szybko stało się viralem w mediach społecznościowych. Widać na nim, jak prezydent dołącza do pozostałych pasażerów bez uprzywilejowanego wejścia na pokład, a za nim kroczy dwóch ochroniarzy.

Czeski dziennik "Blesk" wyjaśnia, że Pavel przebywał w Wielkiej Brytanii na prywatnej wycieczce, której wszystkie wydatki sam pokrył. Potwierdzono, że ten wyjazd nie był związany z jego obowiązkami, których ostatnio miał sporo. W zeszłym tygodniu wziął udział w międzynarodowych wydarzeniach w USA, m.in. w przemówieniu przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ i sesji Rady Bezpieczeństwa ONZ. Obecny był także na otwarciu czeskiej wystawy UNICEF w Nowym Jorku i wygłosił przemówienie na Uniwersytecie Harvarda.

Prezydent bawi się na koncertach

Niedawno można go było również spotkać na dużym koncercie zespołu AC/DC w Pradze. Zdjęcia bawiącego się prezydenta szybko pojawiły się w mediach społecznościowych.

"Wspaniale jest spotkać prezydenta na koncercie AC/DC. Cieszę się, że prezydentem jest normalny człowiek" - napisał Kuba Ryba, czeski muzyk, który opublikował zdjęcie na Facebooku przedstawiającego prezydenta w koszulce z logo AC/DC.

To nie pierwszy raz, kiedy Pavel wybrał się na koncert światowej gwiazdy - dwa tygodnie wcześniej internet obiegły zdjęcia, na których widać prezydenta pod sceną podczas występu praskiego występu Bruce'a Springsteena.

Wygląda na to, że prezydent prowadzi skromne życie, ciesząc się z ogólnodostępnych atrakcji. W końcu też jest człowiekiem.

