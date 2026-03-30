Włoska policja poinformowała o zuchwałej kradzieży, do której doszło 22 marca. Zamaskowani przestępcy w ciągu zaledwie kilku minut zdołali ukraść drogocenne obrazy Renoira, Cézanne'a i Matisse'a, których wartość oszacowano na miliony euro.

Kradzież we Włoszech trwała zaledwie trzy minuty

Przestępcy doskonale wiedzieli, co robią i musieli przygotować się do kradzieży w bardzo dobry sposób. Świadczy o tym długość całej akcji, która trwała zaledwie trzy minuty i doszło do niej w willi Fundacji Magnani Rocca, gdzie znajduje się muzeum.

Udział w kradzieży wzięło czterech przestępców, których tożsamość nie jest znana. Przestępcy byli zamaskowani i wiedzieli dobrze, co oraz skąd ukraść. Prawdopodobnie złodzieje wykradliby kolejne dzieła, ale przeszkodził w tym alarm prywatnej kolekcji, co spowodowało zawiadomienie policji.

Złodzieje uciekli, przeskakując przez płot, co potwierdziła regionalna stacja telewizyjna TGR. To już kolejna bardzo zuchwała kradzież dzieł sztuki po rabunku bezcennych klejnotów z paryskiego Luwru o wartości około 88 mln euro, które ukradziono w biały dzień w październiku 2025 r.

Ukradziono obrazy Renoira, Cézanne'a i Matisse'a warte miliony euro

Złodzieje w trakcie zuchwałego napadu w willi Fundacji Magnani Rocca zdołali wykraść drogocenne obrazy. Były to dzieła Renoira, Cézanne'a i Matisse'a o łącznej wartości około 9 mln euro (około 38,5 mln złotych).

Najcenniejszym obrazem wykradzionym przez gang jest "Les Poissons", który namalował na płótnie Renoir w 1917 r. Jego wartość szacuje się na około 6 mln euro. Z informacji przekazanych przez włoską policję wynika, że to jedno z najdroższych dzieł sztuki wykradzionych w kraju w ciągu kilku ostatnich lat.

Inne skradzione obrazy to "Cézanne" z 1890 r. autorstwa postimpresjonistycznego malarza czy "Odaliska na tarasie" namalowany przez Matisse'a w 1922 r., który przedstawia dwie postacie.

Fundacja Magnani Rocca powstała w domu rodzinnym po śmierci Luigiego Magnaniego, kompozytora i kolekcjonera sztuk, który zmarł w 1984 r. Sprawa jest obecnie na etapie badania przez służby oraz pracowników ochrony dziedzictwa kulturowego w Bolonii. Opinia publiczna została poinformowana o kradzieży dopiero w niedzielę.

