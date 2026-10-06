Elektrociepłownia Szombierki w jednym ujęciu. Zobacz niezwykłe nagranie

W skrócie Powstał film nakręcony w jednym ujęciu, który pokazuje aktualny postęp prac budowlanych oraz skalę rewitalizacji Elektrociepłowni Szombierki.

Obiekt z 2011 roku, po latach degradacji, przechodzi obecnie przekształcenie w wielofunkcyjny kompleks kulturotwórczy i hotelowy z zachowaniem zabytkowych detali.

Prace rewitalizacyjne w bytomskiej elektrociepłowni, zapoczątkowane w 2024 roku, mają zostać zakończone na przełomie 2027 i 2028 roku.

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Elektrociepłownia Szombierki w Bytomiu przechodzi ogromną przemianę. Zanim jednak zabytkowe wnętrza zmienią się w nowy kompleks, można zobaczyć je dokładnie, jakie są teraz. Powstał film nagrany bez żadnego cięcia, który prowadzi widza przez trwającą budowę.

Jeden spacer przez wielką budowę

Pomysł na nietypowe nagranie pojawił się podczas jednej z wizyt Władysława Grochowskiego, prezesa Grupy Arche. W trakcie przejścia po obiekcie zobaczył setki osób wykonujących różne prace. Towarzyszyły temu odgłosy maszyn i robót budowlanych. Postanowiono więc pokazać całość w jednym ujęciu.

- Kiedy w czasie ostatniego pobytu kierownik projektu, Marcin Hołub, oprowadzał mnie po obiekcie, wszędzie byli ludzie, którzy pracowali, wszędzie słyszałem dźwięk "pracy". Czułem się jak w jakiejś innej przestrzeni i byłem pod wrażeniem setek różnych fachowców i faktu, że wszyscy zmienia coś na lepsze. To było takie ulotne, ale zarazem wspaniałe. Wówczas pomyślałem, żeby przekazać to innym, że dla nich też może być ciekawe, i w jednym ujęciu przejść po obiekcie, aby oddać to doznanie - mówi Władysław Grochowski.

Film wyreżyserowała Monika Wojciechowska. Kamera przechodzi przez kolejne części obiektu, pokazując jego skalę i codzienną pracę ekip budowlanych. Jak wyjaśnia Adam Białas, dyrektor ds. komunikacji i operacji oraz rzecznik prasowy Grupy Arche, realizacja nie była inscenizowana. Pracownicy musieli czasem włączać maszyny albo odsuwać się, żeby operator mógł przejść dalej.

Rewitalizacja Elektrociepłowni Szombierki

Przez dekady elektrociepłownia, zaprojektowana przez Georga i Emila Zillmannów, stanowiła fundament śląskiej energetyki. Po wyłączeniu w 2011 roku obiekt ulegał stopniowej degradacji. Zabiegi środowisk konserwatorskich, lokalnych władz i społeczników sprawiły, że do ratowania kompleksu udało się przekonać Grupę Arche. W 2024 roku ruszyły pierwsze prace zabezpieczające, a w lipcu 2025 rozpoczęto wyburzenia niefunkcjonalnych elementów.

Celem inwestycji jest przekształcenie EC Szombierki w wielofunkcyjny kompleks kulturotwórczy i hotelowy. W monumentalnych halach znajdą się m.in. muzeum, sala wielofunkcyjna, centrum konferencyjne i strefy rekreacyjne. Zachowane zostaną oryginalne detale techniczne jak turbiny, kotły czy rozdzielnie, które staną się częścią ekspozycji edukacyjnej. - Zespół elektrociepłowni to nie tylko zabytek techniki, ale pełnoprawny element tożsamości miasta - podkreśla główny architekt projektu Piotr Grochowski.

Rewitalizacja Elektrociepłowni Szombierki ma potrwać do przełomu 2027/2028 roku.



