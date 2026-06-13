Po giełdowym debiucie SpaceX Elon Musk został pierwszym człowiekiem w historii, którego majątek przekroczył bilion dolarów.

W piątek akcje SpaceX zadebiutowały na giełdzie. W ramach największej oferty publicznej w historii spółka sprzedała ponad 555 mln akcji po 135 dolarów za sztukę, pozyskując około 75 mld dolarów. Jak podała CNN, już po rozpoczęciu notowań kurs wzrósł z 150 do 165 dolarów za akcję. W efekcie wycena firmy przekroczyła 2 biliony dolarów, co stawia SpaceX w gronie największych spółek notowanych w Stanach Zjednoczonych.

Od ryzykownego pomysłu do kosmicznego giganta

Podczas symbolicznego otwarcia notowań w Nowym Jorku i Teksasie Elonowi Muskowi towarzyszyła prezes i dyrektorka operacyjna firmy Gwynne Shotwell. Sam założyciel SpaceX przypomniał, że początki przedsiębiorstwa były bardzo niepewne.

- Oceniałem szanse powodzenia SpaceX na mniej niż 10 proc. Mówiłem ludziom wprost: Słuchajcie, najprawdopodobniej poniesiemy porażkę, ale warto spróbować. Bo jeśli tego nie zrobimy, jeśli nie pojawi się nowa firma wchodząca do sektora kosmicznego, nigdy nie staniemy się cywilizacją zdolną do podróży kosmicznych - powiedział Musk.

Firma została założona w 2002 roku. Jej głównym celem było obniżenie kosztów lotów kosmicznych i rozwój technologii, które w przyszłości mają umożliwić ludziom dotarcie na Marsa.

Majątek tak duży, że trudno sobie to wyobrazić

Według serwisu Gizmodo majątek Muska osiągnął około 1,1 biliona dolarów. To o ponad 800 mld dolarów więcej niż majątek współzałożyciela Google Larry'ego Page'a. Różnica jest tak ogromna, że przewyższa produkt krajowy brutto wielu państw świata, np. Irlandii.

Portal zwraca też uwagę na inną ciekawostkę. Gdyby ktoś od narodzin Jezusa Chrystusa dostawałby milion dolarów dziennie, uzbierałby dziś około 740 mld dolarów. To wciąż znacznie mniej niż obecny majątek Muska.

SpaceX patrzy dalej niż giełda

Dla Elona Muska debiut giełdowy to dopiero początek historii. Podczas uroczystości podkreślił, że nadrzędnym celem firmy pozostaje eksploracja kosmosu. - Celem SpaceX jest umożliwienie ludziom podróży na Księżyc, na Marsa, a później jeszcze dalej - oznajmił.

Trzeba jednak zaznaczyć, że nie tylko Elon Musk odniódł korzyści. Według podanych informacji około 4400 obecnych i byłych pracowników SpaceX stało się dzięki temu milionerami. Trudno przewidzieć, jak zachowają się akcje spółki w kolejnych miesiącach, ale debiut SpaceX już przeszedł do historii rynku finansowego i sektora kosmicznego.

Źródła: PAP, Gizmodo





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