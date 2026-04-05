Emocje sięgnęły zenitu w "Awanturze o kasę". Jedno pytanie zmieniło wszystko

Emocje w "Awanturze o kasę" nie zwalniają ani na chwilę. Kolejny odcinek to mieszanka rodzinnych historii, teleturniejowych strategii i pytań, które potrafią wywrócić grę do góry nogami. Na starcie trzy zupełnie różne drużyny - i każda z własnym pomysłem na zwycięstwo.

Trzy drużyny i jeden cel

W niebieskiej drużynie spotykają się dwie pary z Tarnowa. Gabriela i Monika pracują jako nauczycielki wychowania przedszkolnego, Kamil jest menadżerem w branży spożywczej, a Daniel - programista - pełni rolę kapitana i to na nim spoczywa ciężar decyzji przy stole.

Zieloni to z kolei rodzinny skład z Ciechanowa - małżeństwo i teściowie, co samo w sobie zapowiada ciekawą dynamikę. Tadeusz, emerytowany pracownik drukarni, gra u boku Anny, nauczycielki przedszkolnej. Drużyną dowodzi Jarosław, dyrektor w branży szyb samochodowych, a skład uzupełnia Elżbieta, była pracowniczka cywilna Wojska Polskiego.

Żółci stawiają na znajomość i wspólną pasję do teleturniejów. Szymon studiuje dziennikarstwo, Karolina pracuje w mediach społecznościowych, Nikodem zajmuje się opieką nad pacjentami w stomatologii, a liderką zespołu jest Marysia - architektka, która bierze na siebie rolę kapitanki.

Wszystkich łączy jedno... siedem pytań i tylko jedna przepustka do finałowego starcia.

Na końcu tej drogi czekają jednak oni - "Warszawskie Gibalaki", kibice Legii Warszawa, którzy wracają jako mistrzowie. Kapitan Grzegorz i Mieszko pracują w branży cateringowej, Adrian jest handlowcem w sektorze spożywczym, a Tomasz prowadzi firmę zajmującą się monitoringiem pojazdów. To już ich drugi odcinek i jak na razie mają na koncie 40 tysięcy 500 złotych.

Pytania, które zmieniają wszystko

Kategorie? Klasyczny miks: piłka nożna, muzyka klasyczna, sport, rozmaitości - albo ryzykowne "weź co chcesz".

Już na początku robi się ciekawie. Drużyna, która wylicytowała pytanie z piłki nożnej, trafia na temat Legii Warszawa. A to przecież naturalne środowisko mistrzów. Oni nie mieli wątpliwości. Pytanie tylko, czy ich potencjalni rywale również.

Druga runda to już bezpośrednie starcie, a wtedy gra wchodzi na zupełnie inny poziom. Stawki rosną, emocje rosną, a każde pytanie zaczyna ważyć znacznie więcej.

I wtedy pada jedno z tych, przy których wstrzymuje się dech:

Naukowa, łacińska nazwa tego gatunku brzmi Upupa epops. Co to za ptak?

Niby proste, przynajmniej jeśli ktoś jest ornitologiem, albo chociaż miłośnikiem ptaków. Dla reszty to chwila zawahania, szybkie bicie serca, nerwowe spojrzenia i kalkulacje. Bo w puli są już konkretne pieniądze.

Powiem wam, że od tego pytania zrobiło się naprawdę ciekawie. W puli pojawiły się ogromne pieniądze, a los jednej z drużyn zawisł na włosku. Czy udało się odbić od dna? Sprawdźcie sami w niedzielę o 17:30 w Polsacie.

''Wydarzenia'': Nowy rozdział podboju kosmosu z Artemis 2. Czekano na to 58 lat Polsat News Polsat News