19 mln osób odwiedziło Energylandię

19 mln osób odwiedziło dotychczas Energylandię - poinformował park rozrywki. Na wiosnę zaplanowano otwarcie tam nowego, najwyższego i najdłuższego w Europie wing coastera - Rokana.

Od otwarcia parku w 2014 r. do 2026 r. Eneryglandię w Zatorze w województwie małopolskim odwiedziło 19 mln osób, a w obecnym sezonie frekwencja przekroczyła 2 mln osób.

Wśród tegorocznych gości aż 30 proc. stanowili goście zagraniczni. Najwięcej wśród nich było osób z Czech. Oprócz nich oczywiście goście ze Słowacji, Litwy, Ukrainy

Dodała, że widoczny jest też wzrost odwiedzających z takich krajów jak Izrael, Francja czy Wielka Brytania.

Rokan. Nowy rollercoaster w Energylandii już wiosną

Park rozrywki ogłosił, że wiosną planuje otworzyć nowy rollercoaster o nazwie Rokan, nawiązującej do smoka o takim imieniu. Stwór ten pojawia się w filmiku zapowiadającym nową atrakcję.

Będzie to - jak zauważyła Piotrowicz - najwyższy i najdłuższy wing coaster w Europie - ma mieć 62 metry wysokości i 1215-metrowy tor. Pasażerowie rozpędzą się do 115 km/h. Przejazd potrwa około 141 sekund, czyli ponad dwie minuty. Na trasie będą kursować trzy pociągi, z których każdy pomieści 32 osoby w ośmiu rzędach.

Wraz z nową kolejką powierzchnia parku rozrywki powiększy się o 4 hektary. Wing coaster ma być główną atrakcją nowej strefy, która zostanie nazwana Volana.

Wing (ang. "skrzydło") coaster to rodzaj rollercoastera, w którym pasażerowie siedzą po obu stronach toru, zamiast bezpośrednio nad nim. Ich nogi swobodnie zwisają w powietrzu, a widok w dół potęguje wrażenie prawdziwego lotu.

Volana będzie ósmą strefą rozrywki w parku. W działających siedmiu strefach są 133 atrakcje.

Energylandia zajęła pierwsze miejsce w rankingu Travelcircus 2026 (internetowa platforma do planowania podróży), wyprzedzając m.in. Disneyland Paris i niemiecki Europa-Park.

Spośród 112 ocenianych europejskich parków rozrywki to właśnie obiekt w Zatorze zdobył najwyższą notę.

Jakie rollercoastery są w Energylandii?

Wraz z otwarciem Rokana Energylandia umocni swoją pozycję europejskiego lidera pod względem liczby kolejek górskich w jednym miejscu. Nowy wing coaster będzie już 20. tego typu atrakcją w Zatorze.

Obecnie o największe emocje w strefie ekstremalnej dbają mierzący 77 metrów wysokości i pędzący 142 km/h Hyperion, najwyższy na świecie drewniano-stalowy rollercoaster Zadra, podwójnie wystrzeliwany Abyssus oraz wodny gigant Speed Water Coaster.

Miłośnicy mocnych wrażeń mogą też przetestować magnetycznie napędzaną Formułę, podwieszanego Mayana z pięcioma inwersjami czy obracającego się wokół własnej osi Vikinga.

Z kolei dla całych rodzin oraz najmłodszych gości park przygotował łagodniejsze konstrukcje - od długiego na 1200 metrów kopalnianego pociągu Choco Chip Creek, przez podwieszanego Dragona i bumerangi aż po przyjazne dzieciom kolejki, takie jak Frida, Energuś, Happy Loops czy Frutti Loop.



