Na jakich fortepianach grają uczestnicy konkursu chopinowskiego?

Choć dla laików może to być niezauważalne, każdy instrument ma swoje własne brzmienie i ciężar klawiszy. Uczestnicy XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina mogli wybierać spośród sześciu modeli fortepianów pięciu najsłynniejszych marek. Były to: C. Bechstein D-282, Fazioli F278, Kawai Shigeru SK-EX, dwie wersje Steinwaya: Hamburg i Nowy Jork oraz Yamaha CFX.

Każdy z artystów miał kwadrans na wybór instrumentu, na którym zagra w konkursie. Wybrany instrument towarzyszy pianiście do końca konkursu. W tym roku finalistów Konkursu Chopinowskiego jest nietypowo wielu, o czym pisze Alicja Rudnicka z portalu Interia Muzyka: "Choć regulamin konkursu przewiduje awans dziesięciu pianistów, tym razem jury zdecydowało się dopuścić jedenastu uczestników - dwóch artystów uzyskało identyczny wynik punktowy na granicy kwalifikacji." Sześciu finalistów zagra na modelach Steinway & Sons, trzech (w tym jedyny Polak) na Shigeru Kawai, a tylko dwójka zdecydowała się na fortepian marki Fazioli.

Cena fortepianu Steinway & Sons powala

Fortepiany Steinway & Sons należą do najdroższych i najbardziej prestiżowych instrumentów na świecie. Ich cena zależy od modelu, stanu technicznego, wieku oraz historii instrumentu. Instrumenty tej marki stoją w największych salach koncertowych całego świata. Ceny wersji gabinetowych zaczynają się od 38 tys. zł za najtańszy model M-170. Finaliści Konkursu Chopinowskiego wybrali model D-274, którego ceny zaczynają się od 220 tys. zł, a kończą nawet na 4,5 mln złotych. Za używany instrument tej klasy trzeba zapłacić od 200 tys. do miliona złotych.

Wysokie ceny fortepianów Steinway & Sons wynikają nie tylko z jakości materiałów. Każdy instrument wykonywany jest ręcznie i powstaje przez ponad rok, a pracuje przy nim wielu mistrzów w swojej klasie. Na ostateczną cenę ma również wpływ prestiż firmy oraz wartość kolekcjonerska instrumentów przez nią wykonanych.

Fortepian Fiazoli. Cena włoskiego kunsztu

Fortepiany marki Fazioli to synonim rzemiosła najwyższej klasy i włoskiego wyrafinowania. Produkowane ręcznie w niewielkiej manufakturze w Sacile we Włoszech, instrumenty te słyną z wyjątkowej precyzji wykonania, klarownego brzmienia i eleganckiego designu. Firma oferuje zaledwie kilka modeli, z których każdy jest dopracowany w najmniejszym detalu, od selekcji drewna po indywidualne strojenie.

Ceny fortepianów Fiazoli zaczynają się od około 430 000 zł, a najdroższe egzemplarze przekraczają milion złotych. Choć rzadziej spotykane niż Steinway, Fazioli zdobywa coraz większe uznanie wśród pianistów ceniących subtelność i głębię dźwięku.

Piotr Alexewicz w finale Konkursu Chopinowskiego zagra na fortepianie firmy Shigeru Kawai. Stach Antkowiak/REPORTER East News

Shigeru Kawai: Ile kosztuje fortepian, na którym zagra Polak?

Markę Shigeru Kawai na Konkursie Chopinowskim wybrało trzech finalistów, w tym Polak Piotr Alexiewicz. To ekskluzywna linia fortepianów koncertowych produkowana przez japońską firmę Kawai. Instrumenty te powstają w ograniczonych ilościach, a ich produkcja opiera się na tradycyjnym rzemiośle, wspartym nowoczesną technologią. Każdy fortepian Shigeru Kawai jest podpisywany przez mistrza technicznego odpowiedzialnego za jego finalne brzmienie.

Ceny modeli Shigeru Kawai wahają się od około 200 000 zł za wersje domowe do ponad 800 000 zł za flagowy model SK-EX. To na nim grają pianiści Konkursu Chopinowskiego. Rocznie powstaje około 300 fortepianów tej marki.

Ile kosztują fortepiany Bechstein i Yamaha?

Wśród fortepianów koncertowych, które pojawiają się na międzynarodowych konkursach i scenach, modele Bechstein D-282 oraz Yamaha CFX zajmują szczególne miejsce. Niemiecki Bechstein ceniony za potężne brzmienie i precyzyjną mechanikę, kosztuje w Polsce około 730 000 zł. To instrument o długości 282 cm, stworzony z myślą o największych salach koncertowych i wymagających pianistach.

Z kolei japoński Yamaha CFX, flagowy model tej marki, oferuje głębokie, zróżnicowane brzmienie i doskonałą projekcję dźwięku. Jego cena w Polsce również oscyluje wokół 790 000 zł. Oba instrumenty reprezentują najwyższą klasę wykonania, lecz żaden z nich nie zabrzmi na finale Konkursu Chopinowskiego. Najlepsi pianiści zdecydowali się na inne marki.

