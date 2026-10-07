Gdzie jest najwięcej bursztynu nad Bałtykiem? Oto najlepsze plaże

Spis treści: Prawdziwy bursztyn na bałtyckiej plaży. Jak go rozpoznać? Gdzie jest najwięcej bursztynów nad polskim morzem i kiedy ich szukać? Ile można zarobić na bursztynie?

Prawdziwy bursztyn na bałtyckiej plaży. Jak go rozpoznać?

Bursztyn bałtycki to kopalna żywica pochodząca z drzew iglastych, która zachwyca bogactwem barw. Zazwyczaj występuje w odcieniach miodowych, cytrynowych lub brunatno-pomarańczowych - od okazów całkowicie przejrzystych po mlecznomętne. Znacznie rzadziej można trafić na bryłki kremowe, czerwone, a w wyjątkowych przypadkach nawet zielone lub czarne.

Podczas spaceru brzegiem morza bursztyn łatwo jednak pomylić ze zwykłym otoczakiem. Aby upewnić się, co trafiło do kieszeni, warto wykorzystać dwa sprawdzone sposoby.

Bursztyn ma naturalne właściwości fluorescencyjne, dlatego warto zrobić test światła UV. Oświetlony w ciemności latarką UV zaczyna emitować charakterystyczną, seledynową lub niebieskawą poświatę, co pozwala błyskawicznie odróżnić go od kamieni i szkła.

Można zrobić też test słonej wody. Wystarczy rozpuścić 2-3 łyżki soli kuchennej w szklance wody i wrzucić znalezisko. Zwykły kamień natychmiast opadnie na dno, natomiast znacznie lżejszy bursztyn uniesie się na powierzchni.

Gdzie jest najwięcej bursztynów nad polskim morzem i kiedy ich szukać?

Dla osób rozpoczynających przygodę ze zbieraniem bursztynu kluczowy jest wybór odpowiedniej lokalizacji. Nad polskim morzem największe szanse na znalezienie ciekawych okazów dają okolice Zatoki Gdańskiej oraz Mierzei Wiślanej. Poszukiwacze najchętniej zaglądają na plaże w Jantarze, Stegnie, Kątach Rybackich czy Mikoszewie.

Równie ważny jak miejsce jest właściwy moment. Na poszukiwania bursztynu najlepiej wyruszyć kilka dni po sztormie, gdy wzburzone fale wyrzucają na brzeg morskie osady. Warto wówczas uważnie przeglądać linię brzegową - bryłki bursztynu najczęściej kryją się zaplątane w patyki, gałęzie i wodorosty naniesione na piasek przez wodę.

Ile można zarobić na bursztynie?

Wartość rynkowa bursztynu zależy od kilku kluczowych parametrów, z których najważniejszymi są waga i gabaryty surowca.

W skupach obowiązuje prosta zasada: im większa bryłka, tym wyższa stawka przeliczeniowa za kilogram.

Bursztynowa drobnica (okazy o wadze do ok. 1 g) to koszt rzędu 100-200 zł za kg.

Duże, unikatowe bursztyny (powyżej 50 g) osiągają ceny sięgające od 5 do nawet 9 tys. zł za kg.

Na ostateczną wycenę silnie wpływa także barwa. Do najbardziej pożądanych i najdroższych należą odmiany kredowobiałe oraz rzadkie odcienie wpadające w błękit.

Prawdziwą gratką dla kolekcjonerów są jednak inkluzje. Jeśli w zastygłej miliony lat temu żywicy uwięziony został prehistoryczny owad lub fragment rośliny, wartość takiego okazu może wzrosnąć wielokrotnie.



