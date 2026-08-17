Parę dni temu, w dzień Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 15 sierpnia, niezwykły pomnik Matki Boskiej został oficjalnie poświęcony w Konotopiu. BBC pisze o monumencie, mierzącym 55,6 metra, który stanął w "niewielkiej polskiej wsi pod Toruniem".

W Polsce słabnie wpływ Kościoła katolickiego na życie publiczne

BBC wskazuje, że pomnik powstał w czasie, kiedy wpływ Kościoła katolickiego na życie publiczne w Polsce zmalał. Komentarze w mediach społecznościowych są podzielone. Pod wpisem brytyjskiego kanału nadawczego na Facebooku jeden użytkownik wprost napisał: "Jestem Polakiem i nienawidzę tej rzeźby, większość Polaków jej nie znosi". Ktoś inny dodał, że to nie jest posąg Maryi, lecz biała statua przedstawiająca osobę, która ją wykonała. Komentatorzy zwrócili również uwagę, że w Polsce jest mnóstwo potrzebujących ludzi, ale zamiast im pomóc - postawiono tę rzeźbę na odludziu.

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Pojawiły się także komentarze broniące fundatorów monumentu. Pewien użytkownik wskazał, że małżeństwo od lat angażuje się w działalność charytatywną i wspólnie założyło fundację pomagającą uboższej młodzieży oraz wspierającą rozwój edukacji i nauki. Zostało także wskazane, że od początku XXI wieku regularnie finansuje bieżące utrzymanie oraz renowację Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Kikolu.

Wśród internautów na Instagramie pojawiły się zarówno komentarze zachwalające piękny posąg, jak i zarzucające, że niepotrzebnie jest on aż tak ogromny. "Jezus i Maryja byliby dużo bardziej szczęśliwi, gdyby te pieniądze przekazano na przykład głodującym dzieciom", napisał użytkownik portalu. Inny komentator zwrócił uwagę, że Polska naprawdę próbuje coś powiedzieć, podczas gdy reszta Europy upada.

Nowa polska figura Matki Boskiej bije rekordy i przyciąga uwagę zagranicznych mediów

Figura znajduje się na odludziu, na polu oddalonym o wiele kilometrów od jakiegokolwiek miasta. Powstała z inicjatywy małżeństwa milionerów, mieszkających w okolicy. Podczas sobotniej ceremonii krążyły nad nią dwa helikoptery, zrzucające płatki róż na postać Matki Boskiej, stojącej w dużej koronie z otwartymi ramionami.

Nad pomnikiem krążyły helikoptery, zrzucające płatki róż na postać Matki Boskiej Adam Burakowski East News

Biskup Krzysztof Wętkowski poświęcił nowy pomnik Matki Boskiej pod Toruniem

- Wielu współczesnych ludzi patrzy tylko na ziemię, skupiając się na sobie, tymczasem figura wzywa, abyśmy podnieśli wzrok w górę, do Boga i nieba - powiedział biskup Krzysztof Wętkowski, który poświęcił pomnik, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Poświęcenie nowego pomnika Matki Boskiej przyciągnęło tłumy Iga Kępczyńska archiwum prywatne

W wydarzeniu uczestniczył także Lech Wałęsa. Brytyjski nadawca wskazał, że były prezydent Polski w czasach walki z komunizmem nosił przypinkę z wizerunkiem Matki Boskiej. Przyznawał, że jego wiara katolicka odegrała wtedy ważną rolę.

- Zacząłem od Matki Boskiej i kończę na Matce Boskiej - powiedział.

Pomnik pod Toruniem przyćmił Rio de Janeiro

Betonowa figura przewyższa słynny pomnik Chrystusa Odkupiciela w Rio de Janeiro, jednak wciąż znacznie ustępuje wielkością figurze Matki Boskiej wzniesionej na Filipinach, która ma 98 metrów wysokości.



