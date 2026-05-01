Grillowanie w bloku. Co grozi za dym na balkonie i zapach kiełbasy?

Spis treści: Czy można grillować na balkonie? Przepisy przeciwpożarowe i regulaminy Jaki mandat można dostać za grillowanie na balkonie? Grill elektryczny - bezpieczna i legalna alternatywa na balkon

Czy można grillować na balkonie? Przepisy przeciwpożarowe i regulaminy

Wielu mieszkańców miast z niecierpliwością czeka na sezon grillowy, zastanawiając się jednocześnie, czy rozstawienie rusztu na balkonie nie zakończy się interwencją służb. Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna zależy bowiem od interpretacji przepisów oraz wewnętrznych regulacji wspólnoty.

W polskim prawie nie istnieje żaden ogólny przepis, który wprost zakazywałby grillowania na balkonie. Nie znajdziemy "ustawy o grillu", która nakładałaby mandat za sam fakt pieczenia kiełbasek. Jednak nie oznacza to, że możemy swobodnie rozłożyć grilla na balkonie. Istotną kwestią jest art. 144 Kodeksu cywilnego, który mówi o tak zwanych immisjach - dotyczy to zakłócania korzystania z nieruchomości sąsiednich. W praktyce oznacza to, że jeśli dym, zapachy lub hałas generowany podczas grillowania zakłócają spokój sąsiadów "ponad przeciętną miarę", mogą oni domagać się zaprzestania tych działań. Grzywna może zostać nałożona nie za samo grillowanie, ale za zakłócanie ładu i porządku.

Ponadto spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mają prawo wprowadzać własne zapisy w regulaminach porządku domowego. Wiele administracji zakazuje używania grillów węglowych ze względu na ryzyko pożaru oraz uciążliwe zadymienie elewacji. Zanim rozpalisz węgiel, koniecznie sprawdź statut swojej wspólnoty. Złamanie regulaminu może skutkować upomnieniami, a w skrajnych przypadkach nawet sprawami sądowymi.

W przypadku przepisów przeciwpożarowych również nie ma jasnego zakazu używania grilla. Niemniej straż pożarna co roku ostrzega, że używanie otwartego ognia na balkonie (węgiel, rozpałka) jest bardzo ryzykowne. Wypadnięcie choćby jednego małego, rozżarzonego węgielka może doprowadzić do pożaru na niższych kondygnacjach.

Jaki mandat można dostać za grillowanie na balkonie?

Najczęstszym powodem interwencji policji lub straży miejskiej oraz nałożeniem mandatu są wspomniane immisje, najczęściej jest to uciążliwy dym, intensywne zapachy lub hałas generowany przez urządzenie. W takim przypadku kara pieniężna wynosi do 500 zł. W praktyce, jeśli grill sprawia, że sąsiedzi nie mogą swobodnie korzystać ze swoich balkonów lub muszą zamykać okna przed dymem, narażamy się na zarzut zakłócania porządku i spokoju publicznego.

Poza tym, jeśli grillowanie wymknie się spod kontroli i dojdzie do pożaru, który zagrozi życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, sprawa przestaje być wykroczeniem, a staje się przestępstwem (art. 163 Kodeksu karnego), za które grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat.

Warto również pamiętać, że nie tylko grillowanie w bloku może skończyć się mandatem. Jeśli dojdzie do naruszenia przepisów przeciwpożarowych (art. 82 Kodeksu wykroczeń) trzeba liczyć się z grzywną sięgającą nawet 30 tys. zł (od 2026 roku zwiększono maksymalną kwotę, wcześniej było to 5 tys. zł).

Grill elektryczny - bezpieczna i legalna alternatywa na balkon

Jeśli nie chcesz rezygnować z majówkowej tradycji, a mieszkasz w bloku, grill elektryczny może być najlepszym (a często jedynym) rozwiązaniem. Urządzenie wykorzystuje grzałki, co eliminuje ryzyko przeskoczenia iskry na balkon sąsiada czy łatwopalną elewację. W przeciwieństwie do węgla, który podczas rozpalania generuje dym (mogący zakłócać spokój sąsiadów), grill elektryczny emituje głównie zapach przyrządzanych potraw. Poza tym większość wspólnot mieszkaniowych, które zakazują grillowania węglowego, traktuje grill elektryczny tak samo jak opiekacz czy patelnię elektryczną, pozwalając na jego użytkowanie.

Warto również zadbać o bezpieczne grillowanie. Najlepiej ustawić urządzenie przynajmniej 50 cm od elementów sąsiada i nie stawiać go w pobliżu łatwopalnych materiałów np. plastikowych krzeseł. Grill musi stać na twardym, niepalnym podłożu, które zapobiegnie jego przypadkowemu przewróceniu.

Pamiętaj, że grill elektryczny ma zazwyczaj dużą moc (od 1500 W do 2500 W). Jeśli podłączasz go do przedłużacza, upewnij się, że jest on rozwinięty (zwinięty kabel może się przegrzać). Istotne jest również regularne czyszczenie. Najwięcej dymu generują resztki jedzenia przypalone na grzałkach z poprzedniego razu. Jeśli grill posiada pokrywę, korzystaj z niej jak najczęściej. Skraca ona czas pieczenia, dzięki czemu zapachy mniej rozchodzą się po okolicy, a mięso pozostaje soczyste.

Sztuczna inteligencja w służbie zdrowia. Ma pomóc w leczeniu raka jajnika © 2026 Associated Press