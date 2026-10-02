"Awantura o kasę" po powrocie na antenę Polsatu ponownie znalazła swoje miejsce

w weekendowej ramówce stacji. Jesienią widzów czeka kolejny sezon rozgrywek. Pierwszy odcinek zostanie wyemitowany w sobotę (3 października), a program będzie pojawiał się na antenie - godzinę wcześniej niż dotychczas.

W sezonie zaplanowano 22 odcinki.

Zasady pozostają dobrze znane widzom. Drużyny muszą wykazać się wiedzą, ale

w "Awanturze o kasę" sama znajomość poprawnych odpowiedzi nie wystarczy. Równie ważne są strategia, umiejętność licytowania, refleks i zachowanie zimnej krwi. Stawka jest wysoka - w programie do zdobycia są pieniądze, diamenty, sztabki złota, luksusowe samochody, a łączna pula nagród sięga 2 milionów złotych.

Co nowego w "Awanturze o kasę"?

Nowy sezon ma przynieść także zmianę charakteru samej rozgrywki. Krzysztof Ibisz zdradza, że tym razem jeszcze mocniej skupi się na rywalizacji między drużynami, pieniądzach i obranej przez zawodników strategii.

Jestem ostrzejszy, bardziej wymagający. Skupiam większą uwagę na grze, pieniądzach i strategii niż na pokazywaniu historii bohaterów.

Poprzeczka zostanie więc podniesiona, a uczestnicy będą musieli jeszcze uważniej kalkulować ryzyko i podejmować decyzje pod presją czasu.

Pierwszy odcinek "Awantury o kasę" to sporo emocji

Już w pierwszym odcinku nowego sezonu "Awantury o kasę" nie zabraknie emocji. Drużyna Żółtych pojawi się w studiu z wyjątkowego powodu. Rodzina zdecydowała się na udział w teleturnieju, by uczcić pamięć zmarłego dziadka, który był wielkim fanem programu. A przy stole czekają na nich mocni rywale - byli uczestnicy "Milionerów", zapaleni podróżnicy.

Drużynę Żółtych tworzą Paweł, Hanna, Mateusz i Izabela Agata Kubis materiały prasowe

Paweł, Hanna, Mateusz i Izabela tworzą rodzinną drużynę "Niezniszczalnych", którą łączy nie tylko chęć sprawdzenia swojej wiedzy. Izabela jest mamą Pawła i Hanny, a Mateusz - narzeczonym Hanny. Są ze sobą bardzo zżyci, wspólnie spędzają wakacje i weekendy, jeżdżą na motocyklach, pływają kajakami i chętnie podejmują kolejne rodzinne wyzwania. Jednym z nich stał się udział w "Awanturze o kasę".

Za decyzją o zgłoszeniu się do programu kryje się jednak szczególna historia. Podczas rozmowy z uczestnikami Krzysztof Ibisz zapytał, kto wpadł na pomysł, by spróbować swoich sił w teleturnieju.

- Na pomysł wpadł syn, a to tylko dlatego, że dziadek świętej pamięci oglądał wszystkie edycje - wyjaśniła Izabela. - Wielki fan - dodał Paweł.

Z kim zmierzą się "Niezniszczalni"?

W premierowym odcinku nowego sezonu przy stole spotkają się cztery drużyny złożone z uczestników z różnych zakątków Polski. "Niezniszczalni" będą więc musieli zmierzyć się z rywalami, którym nie brakuje ani wiedzy, ani teleturniejowego doświadczenia.

Niebiescy - "Milionerzy" - przyjadą z Olsztyna, Rossoszycy, Warszawy i Gotartowa. Łączy ich doświadczenie zdobyte w jednym z najbardziej znanych teleturniejów - każde z nich w różnych latach zasiadało na fotelu gracza w "Milionerach". Dotąd znali się głównie z grupy na Messengerze, a teraz po raz pierwszy połączą swoją wiedzę przy jednym stole w "Awanturze o kasę".

Niebiescy mają doświadczenie z "Milionerów" Agata Kubis materiały prasowe

Zieloni - "Ambitni Podróżnicy" - reprezentują Kraków, Piekary Śląskie i Koryczany. Podróże organizują na własną rękę, a doświadczenia zdecydowanie im nie brakuje. Sam Wojciech odwiedził już 70 krajów, a razem z kapitanem Marcinem pasjonuje się również spadochroniarstwem i paralotniarstwem.

Zieloni – „Ambitni Podróżnicy” – reprezentują Kraków, Piekary Śląskie i Koryczany. Agata Kubis materiały prasowe

W drugim odcinku Krzysztof Ibisz opuszcza studio

W drugim odcinku nowego sezonu "Awantury o kasę" widzowie będą świadkami wyjątkowo zabawnej sytuacji. Wszystko zacznie się od pytania z kategorii sport, które trafi do drużyny Zielonych. Gdy uczestnicy rozpoczną negocjacje w sprawie podpowiedzi, Krzysztof Ibisz… demonstracyjnie opuści swoje stanowisko. A to tylko część emocji, jakie czekają widzów. Przy stole spotkają się m.in. prawnicy i podatkowcy, popularni streamerzy oraz prawdziwi globtroterzy.

Bohaterami nietypowych negocjacji będą Zieloni - Harpagany, czyli Grzegorz, Maria, Marcin i Karolina z Warszawy, Krzeczowa i Reguł. Na co dzień pracują razem w jednej firmie i - jak sami podkreślają - mimo to nadal się lubią! Kapitan Marcin i Grzegorz są adwokatami i doradcami podatkowymi, Maria zarządza firmą, a Karolina zajmuje się marketingiem. Po godzinach zamieniają podatki i paragrafy m.in. na skoki spadochronowe, sport czy rękodzieło.

Harpagany, czyli Grzegorz, Maria, Marcin i Karolina z Warszawy, Krzeczowa i Reguł zmuszą Krzysztofa Ibisza do opuszczenia studia. Agata Kubis materiał prasowy

Ich rywalami będą Żółci - Podróżnicy, wyjątkowa ekipa z Opola, Warzymic i Goleniowa, skompletowana przez 66-letnią Elżbietę. Do drużyny zaprosiła swoją wnuczkę Lucy, fizjoterapeutę Karola oraz organizatora swoich podróży - Dawida. Pani Ela ma zresztą spore telewizyjne doświadczenie - pojawiała się m.in. w "Jeden z dziesięciu", "Familiadzie", "Postaw na milion", "Kole Fortuny" czy "Sanatorium Miłości".

Żółci w "Awanturze o kasę" to Podróżnicy, wyjątkowa ekipa z Opola, Warzymic i Goleniowa, skompletowana przez 66-letnią Elżbietę. Agata Kubis materiał prasowy

Niebiescy - Streamerzy z Krakowa, Wrocławia i Warszawy - znają się przede wszystkim z internetu i często pojawiają się wzajemnie na swoich transmisjach. Kacper, Przemysław, Bartłomiej i Amadeusz zajmują się tworzeniem treści w sieci, a ich zainteresowania sięgają od gier komputerowych i kosmosu, przez paleontologię i zjawiska paranormalne, aż po muzykę i sporty walki.

Kacper, Przemysław, Bartłomiej i Amadeusz, czyli Niebiescy streamerzy w "Awanturze o kasę" w niedzielę. Agata Kubis materiał prasowy

Do walki wrócą też Mistrzowie, którzy wygrali sobotni odcinek.



