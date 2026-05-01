Jeśli szukacie idealnego miejsca na jednodniowy wypad w trakcie majówki, to skalne miasto w czeskim Adršpachu z pewnością jest tym obszarem, który warto wziąć pod uwagę. Zwłaszcza dla mieszkańców Dolnego Śląska, którzy dojadą tu najszybciej. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby przyjechać tu z innych regionów Polski.

Gdzie znajduje się skalne miasto w Adršpachu i jak dojechać?

Skalne miasto w Adršpachu jest częścią masywu górskiego w Sudetach Środkowych w północnowschodnim regionie Czech. Tuż przy granicy z Polską. Skały Adrszpaskie stanowią część Gór Stołowych i znajdują się w pobliżu miasteczka Teplice nad Metují oraz wsi Adršpach.

Utworzony tam rezerwat przyrody jest tylko kilka kilometrów od granicy polsko-czeskiej. Najlepiej dojechać tutaj samochodem osobowym. Dla przykładu pokonanie tej trasy z Wrocławia zajmuje około dwóch godzin.

Do Skał Adrszpaskich można dojechać także pociągiem.

Można również skorzystać ze środków transportu publicznego, jak na przykład pociągu, ale wtedy podróż potrwa dłużej. Tuż przy wejściu do rezerwatu znajdują się duże parkingi dla aut. I choć nie są one małe, tak w sezonie z pewnością warto dokonać wcześniejszej rezerwacji, bo bywają zapełnione. Miejsca parkingowe są płatne. Koszt dla samochodu osobowego lub motocykla to od 180 koron (ok. 31 złotych) za dzień. Za kampera lub przyczepę kempingową trzeba liczyć się z opłatą w wysokości około 500 koron (ok. 87 złotych).

Skały Adrszpaskie tworzą unikalne bloki piaskowcowe

Skalne miasto w Adršpachu zachwyca od pierwszego spojrzenia. Wielkie bloki przyciągają uwagę już w trakcie podróży przed dojechaniem na miejsce. Wznoszą się na wysokość nawet kilkudziesięciu metrów i w połączeniu z naturalną florą regionu tworzą bardzo spektakularne widoki, które czarują turystów.

Skały Adrszpaskie tworzą bloki piaskowcowe, które powstały w podobny sposób jak Góry Stołowe. To efekt nierównej odporności na wietrzenie i wpływu wody, wiatru oraz mrozów. W ten sposób umodelowały się bardzo ciekawe wzniesienia skalne, które przyjmują różne kształty. Wiele z nich ma nawet własne nazwy, które nawiązują do ich wyglądu oraz skojarzeń. Wśród nich są m.in. "Głowa cukru", "Kochankowie" czy "Starosta".

Skały Adrszpaskie wznoszą się na wysokość kilkudziesięciu metrów.

Łącznie wszystkie bloki skalne tworzą unikalny labirynt, który co rusz przyciąga wzrok. Główna trasa to ogólnie łagodny szlak, z którego pokonaniem nie będą miały problemu nawet dzieci, ale miejscami występują trudniejsze lokalizacje, gdzie jest na przykład dosyć wąsko i ciasno.

Teplickie Skalne Miasto jest bardziej dzikie

Tuż obok znajduje się drugi obszar, który tworzy Teplickie Skalne Miasto zlokalizowane w południowej części masywu. Komu warto polecić to miejsce?

Teplickie Skalne Miasto jest większe i powierzchnia całego kompleksu zajmuje około 1800 ha. To mniej znana lokalizacja turystyczna od Adršpachu, gdzie występują większe wzniesienia, a całość sprawia wrażenie bardziej dzikiej. Jednak znajdujący się tu podstawowy szlak turystyczny nie stanowi większej przeszkody do pokonania i z pewnością warto dać mu szansę.

Pobliskie Teplickie Skalne Miasto jest bardziej dzikie.

Szlaki turystyczne znajdujące się w obu skalnych miastach przygotowano pod kątem różnych stopni trudności. Te prostsze pozwalają na przejście masywu bez większych problemów. Są jednak też takie, które prowadzą na wybrane iglice, a nawet do ruin zamków znajdujących się w pobliżu. W tym ostatnim przypadku warto wymienić zamek Adršpach na zachód od Skał Adszparskich, Střmen między Teplicami a Skałami Teplickimi oraz Skály.

Po wejściu do Skalnego miasta w Adršpachu wita malownicze jeziorko

Zanim skierujecie się na szlak prowadzący przez skalne miasto w Adršpachu, to najpierw czeka was inna atrakcja. To malownicze jeziorko Kryształowy Piaskowiec z krystalicznie czystą wodą, które w połączeniu z otaczającymi je drzewami tworzy niezwykle urokliwe miejsce.

Kryształowy Piaskowiec to malownicze jeziorko z krystalicznie czystą wodą.

Kryształowy Piaskowiec jest pozostałością po kopalni piasku, która rozpoczęła działalność w 1920 r. Prace eksploatacyjne trwały do 1971 r., a następnie dawny kamieniołom piaskowcowy został zalany. Później wybudowano ścieżkę, która pozwala obejść jeziorko. Pokonanie trasy trwa zaledwie kilkadziesiąt minut i z pewnością warto dać jej szansę.

Jeziorko znajduje się zaraz przy wejściu do rezerwatu. Po przejściu ścieżki wokół Kryształowego Piaskowca warto skierować się na szlaki prowadzące przez Skały Adrszpaskie.

Ile kosztuje zwiedzanie skalnego miasta w Czechach?

Wejście na teren rezerwatu Skał Adrszpaskich jest płatne. Bilet wstępu dla osoby dorosłej kosztuje od 180 koron (ok. 31 złotych), a ulgowy dla uczniów i studentów do 26. roku życia od 140 koron (ok. 24 złote) oraz dzieci od lat 3 do 15 (młodsze wchodzą za darmo) od 120 koron (ok. 21 złotych). Można również skorzystać z opcji biletu rodzinnego (2+2) w cenie od 490 koron (ok. 85 złotych).

Są to ceny minimalne, ale w sezonie są zazwyczaj o kilkadziesiąt koron wyższe. Dla przykładu cena biletu normalnego wzrasta do 230 koron (ok. 40 złotych). Na teren można wejść z psem, co wiąże się z opłatą od 50 koron (ok. 9 złotych).

Warto mieć na uwadze, że bilety można zamawiać z wyprzedzeniem drogą online, jak i dokonać zakupu w kasie na miejscu. Jednak w sezonie miejsce bywa zatłoczone i turyści wpuszczani są w określonych grupach. Dlatego decydując się na wyjazd podczas większego obłożenia, warto dokonać rezerwacji online na konkretną godzinę. Pozwoli to uniknąć przykrych niespodzianek i kolejek przed wejściem.

Z informacji dostępnych na stronie Skał Adrszpaskich wynika, że w sezonie największe zatłoczenie jest w godzinach między 9:30 a 14:00. Wcześniej i później odwiedzających jest mniej. Na miejscu istnieje także możliwość przepłynięcia łódką w cenie od 50 koron dla dzieci i 100 koron za osobę dorosłą.

