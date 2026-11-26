Spis treści: Skąd się wzięło Święto Dziękczynienia? Historia pierwszej uczty z 1621 roku Najważniejsze tradycje na Święto Dziękczynienia Kiedy obchodzimy Święto Dziękczynienia i dlaczego jest wstępem do Black Friday?

Skąd się wzięło Święto Dziękczynienia? Historia pierwszej uczty z 1621 roku

Symbolicznym początkiem Święta Dziękczynienia okazuje się pierwsza uczta zorganizowana w kolonii Plymouth przez angielskich osadników w 1621 roku. Osoby te przybyły do Ameryki Północnej rok wcześniej, jednak ich początki w nowym miejscu były niezmiernie trudne, a to z uwagi na siarczystą zimę oraz ograniczony dostęp do pożywienia.

Osadnikom pomogła rdzenna ludność z plemienia Wampanoagów. Tubylcy nauczyli ich między innymi uprawy kukurydzy czy łowienia ryb. Po zakończeniu jesiennych zbiorów mieszkańcy kolonii postanowili zorganizować dożynki, do których przyłączyła się grupa Wampanoagów.

Co jednak ważne - uczta nie stała się corocznym świętem narodowym od razu. Święto Dziękczynienia zostało ustanowione dopiero w 1863 roku przez Abrahama Lincolna. Od tego czasu dla wielu Amerykanów jest to okazja do zacieśniania więzi rodzinnych i wyrażania wdzięczności za wszystko, co dobre.

Najważniejsze tradycje na Święto Dziękczynienia

Główną potrawą serwowaną w trakcie Święta Dziękczynienia jest oczywiście pieczony indyk nadziewany. Podaje się go zazwyczaj z sosem żurawinowym oraz ziemniakami. Istotną część uczty stanowią również wypieki, takie jak tarta dyniowa.

Tradycyjnie, w Święto Dziękczynienia odbywają się uroczyste parady. Największa z nich to bez wątpienia parada Macy's organizowana na ulicach Nowego Jorku. W jej trakcie możemy podziwiać pochód złożony z gigantycznych balonów uformowanych w postacie z bajek, gier czy popkultury, wielkie, bogato zdobione platformy tematyczne oraz orkiestry marszowe.

W trakcie Święta Dziękczynienia wiele osób zasiada również do wspólnego oglądania meczów ligi futbolowej NFL.

Kiedy obchodzimy Święto Dziękczynienia i dlaczego jest wstępem do Black Friday?

Czas po Święcie Dziękczynienia jest uznawany za rozpoczęcie sezonu bożonarodzeniowego. Parady Macy's kończą się pojawieniem Świętego Mikołaja, co stanowiło sygnał, że wielkimi krokami zbliżają się Święta.

Start sezonu bożonarodzeniowego jest równoznaczny z rozpoczęciem sezonu zakupowego. Dzień po Święcie Dziękczynienia wypada Black Friday, czyli czas, w którym sklepy oferują gigantyczne obniżki, a konsumenci wyruszają na poszukiwanie najlepszych okazji do zakupu świątecznych prezentów.

Święto Dziękczynienia w Stanach Zjednoczonych wypada zawsze w czwarty czwartek listopada. W 2026 roku Amerykanie zasiądą do indyka 26 listopada. Co ciekawe, tego rodzaju święto jest obchodzone także w Kanadzie. Tam jednak dzień ten wypada zawsze w drugi poniedziałek października (w 2026 roku był to 12 października).



