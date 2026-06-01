Inspirowany Nowym Jorkiem i Dubajem. 140-metrowy wieżowiec rośnie w Warszawie

W centrum Warszawy rośnie budynek, który już na etapie budowy wzbudza duże zainteresowanie. Liberty Tower powstaje przy ulicy Grzybowskiej 54 na Woli i ma osiągnąć 140 metrów wysokości. Według inwestora będzie to jeden z najwyższych budynków mieszkalnych w stolicy, a jednocześnie pierwszy od lat apartamentowiec premium tej skali realizowany w ścisłym centrum miasta.

Za projekt odpowiadają firmy związane z grupą Cavatina. Twórcy inwestycji podkreślają, że inspiracji szukali w Nowym Jorku i Dubaju. Celem było stworzenie charakterystycznego budynku, który będzie łatwo rozpoznawalny na warszawskim skyline i zachowa atrakcyjność przez wiele lat.

Trzy bryły i tysiące analiz nasłonecznienia

Jednym z największych wyzwań okazała się lokalizacja. Wieżowiec powstaje w gęsto zabudowanej części miasta, gdzie obowiązują ścisłe przepisy dotyczące dostępu mieszkań do światła słonecznego. Architekci analizowali nasłonecznienie każdego okna sąsiednich budynków z dokładnością do pojedynczych minut.

Nietypowa forma Liberty Tower jest właśnie efektem tym prac. Budynek składa się z trzech wielobocznych segmentów ustawionych jeden na drugim. Każdy został nieznacznie obrócony względem pozostałych, dzięki czemu wieża zmienia wygląd w zależności od miejsca obserwacji. Dolna część tworzy zabudowę wzdłuż ulicy Grzybowskiej, natomiast dwa wyższe segmenty budują charakterystyczną sylwetkę wieży.

Architekci zastosowali również pionowe podziały elewacji, które dodatkowo podkreślają wysokość obiektu i sprawiają, że budynek wydaje się jeszcze smuklejszy.

Rozwiązania znane z nowoczesnych biurowców

Liberty Tower ma liczyć 43 kondygnacje i pomieścić 587 mieszkań. Znajdą się wśród nich zarówno niewielkie kawalerki o powierzchni około 26 metrów kwadratowych, jak i przestronne penthouse'y usytuowane na najwyższych piętrach.

Ciekawostką są rozwiązania techniczne zapożyczone z biurowców klasy A. Elewację zaprojektowano jako szklaną ścianę od podłogi do sufitu, co ma zapewnić dobre doświetlenie wnętrz oraz szerokie widoki na miasto. Ponieważ na dużych wysokościach przepisy ograniczają stosowanie tradycyjnych balkonów i otwieranych okien, wykorzystano specjalne perforowane elementy elewacji z ukrytymi uchylnymi drzwiami. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli korzystać ze świeżego powietrza nawet na najwyższych kondygnacjach.

Apartamentowiec z własnym SPA i kinem

Inwestor zapowiada, że do dyspozycji mieszkańców mają być między innymi strefa SPA z saunami i jacuzzi, siłownia, sala kinowa, przestrzenie do spotkań oraz całodobowa obsługa concierge. Zaplanowano także prywatny ogród i miejsca przeznaczone do relaksu.

Ciekawi was cena? Najmniejsze kawalerki, w okolicach 26 mkw, to koszt około miliona złotych. Bliżej 30 mkw kosztują 300 tysięcy złotych więcej (ok 45 tys zł/mkw). Najtańsza wolna oferta, którą znalazłem obecnie na stronie to 37 tys. 100 zł za metr kwadratowy kawalerki o powierzchni 26,71 mkw. Jeśli uważacie, że za taką cenę nie mają szans na sprzedaż to nic bardziej mylnego.

Zainteresowanie inwestycją pojawiło się jeszcze przed rozpoczęciem budowy. Według informacji podanych przez dewelopera część apartamentów na najwyższych piętrach znalazła nabywców jeszcze przed otwarciem biura sprzedaży.

Źródła: Propertydesign.pl, Architektura Muratorplus

