Internauci wybrali najpiękniejsze zamki i pałace w Polsce. Znamy zwycięzców

Paula Drechsler

Paula Drechsler

Długa lista obiektów i tysiące głosów oddanych przez internautów - poznaliśmy wyniki pierwszej edycji rankingu najpiękniejszych zamków i pałaców w Polsce, który zorganizował Magazyn Travelist we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną. Internauci głosowali w kilku kategoriach - w jednej z nich wygrał Zamek Książ. Jak rozłożyły się pozostałe głosy?

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Zamek Książ, zwycięzca rankingu na najpiękniejszy polski zamek, widoczny na wzgórzu o zachodzie słońca.
Zamek Książ to zwycięzca jednej z kategorii. Jakie inne obiekty wyróżniono?Picasa123RF/PICSEL

Najpiękniejsze zamki i pałace w Polsce. Internauci wybrali

W Polsce znajdują się liczne zamki i pałace, których dzieje, wyjątkowa architektura i legendy przyciągają tłumy turystów. Które obiekty tego typu wyróżniają się spośród innych?

Magazyn Travelist we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną zorganizował ranking najpiękniejszych zamków i pałaców w Polsce. Właśnie pojawiły się wyniki głosowania.

Internauci oddawali głosy w wyznaczonych przez organizatorów kategoriach:

  • Najpiękniejszy polski zamek
  • Najpiękniejszy polski pałac
  • Najbardziej klimatyczne polskie ruiny
  • Najlepszy hotel zamkowo-pałacowy

Głosy oddawano na obiekty z listy przygotowanej przez organizatorów. Nominowano łącznie 58 obiektów. Do tego doszła kategoria otwarta, na ulubiony zamek lub pałac Polaków.

Które obiekty wygrały w pierwszej edycji rankingu?

Ranking Polskich Zamków i Pałaców Magazynu Travelist. Lista zwycięzców

Na pierwszym miejscu w kategorii "Najpiękniejszy polski zamek" zwyciężył malowniczo położony, monumentalny Zamek Książ. Zdobył 20,46 proc. głosów. Drugie miejsce zajął zamek krzyżacki w Malborku, a trzecie - Zamek Królewski na Wawelu.

Zamek Książ w Wałbrzychu
Zamek Książ w Wałbrzychu zwyciężył wśród najpiękniejszych zamków w Polsce.Jakub Hałun/CC BY-SA 4.0 Deed (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl)Wikimedia Commons

W kategorii "Najpiękniejszy polski pałac" na pierwszym miejscu znalazł się Zamek Moszna z wynikiem 15,77 proc. Za nim uplasowały się Zamek w Łańcucie i Pałac Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim.

Zamek Moszna wygląda pięknie o każdej porze roku
Zamek Moszna przyciąga odwiedzających o każdej porze roku.mosznazamek.plmateriały prasowe

Wśród "Najbardziej klimatycznych polskich ruin" internauci oddali najwięcej głosów na Zamek Krzyżtopór w Ujeździe, z wynikiem 15,27 proc. Na drugim miejscu znalazły się ruiny Zamku w Czorsztynie, a na trzecim ruiny Zamku Ogrodzieniec.

Zamek Krzyżtopór zachwyca do dzisiaj
Zamek Krzyżtopór, choć w ruinie, zachwyca do dzisiaj.Krisgdynia/CC BY-SA 4.0Wikimedia Commons

Za "Najlepszy hotel zamkowo-pałacowy" internauci uznali Zamek Moszna. W głosowaniu zdobył 24,60 proc. głosów. Tym samym rezydencja zwyciężyła w dwóch kategoriach rankingu. Drugie miejsce zajął Zamek Czocha, a trzecie Zamek Janów Podlaski

Monumentalny budynek zamku z licznymi wieżami, czerwonymi dachami i detalami architektonicznymi na tle błękitnego nieba, otoczony zielenią i nowoczesną przybudówką ze szkła.
Zamek w Mosznej ma rozbudowane zaplecze noclegowe.Wikimedia Commons

Ulubiony zamek lub pałac Polaków. 167 różnych zgłoszeń

Oprócz głosowania w czterech kategoriach na obiekty z listy przygotowanej przez organizatorów rankingu, dodano także kategorię otwartą - uczestnicy nie mieli tu żadnej podpowiedzi i samodzielnie wskazywali dowolny polski zamek lub pałac.

To kategoria "Ulubiony zamek lub pałac Polaków". Internauci wymienili w tej kategorii aż 167 różnych zamków i pałaców z całej Polski. Zwycięzcą został natomiast Pałac Branickich w Białymstoku - zebrał 7,47 proc. głosów. Za nim uplasowały się Zamek w Łańcucie i Zamek w Malborku.

Okazały pałac z jasną fasadą oraz bogato zdobioną balustradą na dachu, otoczony szeroką aleją prowadzącą przez symetryczny ogród
Pałac Branickich w Białymstoku wygrał w głosowaniu na ulubiony tego typu obiekt.Autorstwa Karol508 – Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17090677Wikimedia Commons

- Celem rankingu było nie tylko wskazanie najbardziej cenionych zabytków, ale przede wszystkim pokazanie, jak różnorodnym pretekstem do podróżowania po Polsce mogą być miejsca związane z historią - od najbardziej rozpoznawalnych królewskich rezydencji i wielkich twierdz po mniej oczywiste warownie i malownicze ruiny - zaznacza Travelist.

Ranking zamków i pałaców w Polsce według głosów internautów w pięciu kategoriach, z podziałem na najlepszy zamek, pałac, najbardziej klimatyczny obiekt, najlepszy hotel oraz ulubiony obiekt, z wyróżnieniem takich miejsc jak Zamek Książ, Zamek w Mosznej...
Jak rozłożyły się głosy internautów w poszczególnych kategoriach?Magazyn Travelistmateriał prasowy


Zamek w Mosznej skrywa wiele tajemnicPolsat NewsPolsat News
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