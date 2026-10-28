Najpiękniejsze zamki i pałace w Polsce. Internauci wybrali
W Polsce znajdują się liczne zamki i pałace, których dzieje, wyjątkowa architektura i legendy przyciągają tłumy turystów. Które obiekty tego typu wyróżniają się spośród innych?
Magazyn Travelist we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną zorganizował ranking najpiękniejszych zamków i pałaców w Polsce. Właśnie pojawiły się wyniki głosowania.
Internauci oddawali głosy w wyznaczonych przez organizatorów kategoriach:
- Najpiękniejszy polski zamek
- Najpiękniejszy polski pałac
- Najbardziej klimatyczne polskie ruiny
- Najlepszy hotel zamkowo-pałacowy
Głosy oddawano na obiekty z listy przygotowanej przez organizatorów. Nominowano łącznie 58 obiektów. Do tego doszła kategoria otwarta, na ulubiony zamek lub pałac Polaków.
Które obiekty wygrały w pierwszej edycji rankingu?
Ranking Polskich Zamków i Pałaców Magazynu Travelist. Lista zwycięzców
Na pierwszym miejscu w kategorii "Najpiękniejszy polski zamek" zwyciężył malowniczo położony, monumentalny Zamek Książ. Zdobył 20,46 proc. głosów. Drugie miejsce zajął zamek krzyżacki w Malborku, a trzecie - Zamek Królewski na Wawelu.
W kategorii "Najpiękniejszy polski pałac" na pierwszym miejscu znalazł się Zamek Moszna z wynikiem 15,77 proc. Za nim uplasowały się Zamek w Łańcucie i Pałac Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim.
Wśród "Najbardziej klimatycznych polskich ruin" internauci oddali najwięcej głosów na Zamek Krzyżtopór w Ujeździe, z wynikiem 15,27 proc. Na drugim miejscu znalazły się ruiny Zamku w Czorsztynie, a na trzecim ruiny Zamku Ogrodzieniec.
Za "Najlepszy hotel zamkowo-pałacowy" internauci uznali Zamek Moszna. W głosowaniu zdobył 24,60 proc. głosów. Tym samym rezydencja zwyciężyła w dwóch kategoriach rankingu. Drugie miejsce zajął Zamek Czocha, a trzecie Zamek Janów Podlaski
Ulubiony zamek lub pałac Polaków. 167 różnych zgłoszeń
Oprócz głosowania w czterech kategoriach na obiekty z listy przygotowanej przez organizatorów rankingu, dodano także kategorię otwartą - uczestnicy nie mieli tu żadnej podpowiedzi i samodzielnie wskazywali dowolny polski zamek lub pałac.
To kategoria "Ulubiony zamek lub pałac Polaków". Internauci wymienili w tej kategorii aż 167 różnych zamków i pałaców z całej Polski. Zwycięzcą został natomiast Pałac Branickich w Białymstoku - zebrał 7,47 proc. głosów. Za nim uplasowały się Zamek w Łańcucie i Zamek w Malborku.
- Celem rankingu było nie tylko wskazanie najbardziej cenionych zabytków, ale przede wszystkim pokazanie, jak różnorodnym pretekstem do podróżowania po Polsce mogą być miejsca związane z historią - od najbardziej rozpoznawalnych królewskich rezydencji i wielkich twierdz po mniej oczywiste warownie i malownicze ruiny - zaznacza Travelist.