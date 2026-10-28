Najpiękniejsze zamki i pałace w Polsce. Internauci wybrali

W Polsce znajdują się liczne zamki i pałace, których dzieje, wyjątkowa architektura i legendy przyciągają tłumy turystów. Które obiekty tego typu wyróżniają się spośród innych?

Magazyn Travelist we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną zorganizował ranking najpiękniejszych zamków i pałaców w Polsce. Właśnie pojawiły się wyniki głosowania.

Internauci oddawali głosy w wyznaczonych przez organizatorów kategoriach:

Najpiękniejszy polski zamek

Najpiękniejszy polski pałac

Najbardziej klimatyczne polskie ruiny

Najlepszy hotel zamkowo-pałacowy

Głosy oddawano na obiekty z listy przygotowanej przez organizatorów. Nominowano łącznie 58 obiektów. Do tego doszła kategoria otwarta, na ulubiony zamek lub pałac Polaków.

Które obiekty wygrały w pierwszej edycji rankingu?

Ranking Polskich Zamków i Pałaców Magazynu Travelist. Lista zwycięzców

Na pierwszym miejscu w kategorii "Najpiękniejszy polski zamek" zwyciężył malowniczo położony, monumentalny Zamek Książ. Zdobył 20,46 proc. głosów. Drugie miejsce zajął zamek krzyżacki w Malborku, a trzecie - Zamek Królewski na Wawelu.

Zamek Książ w Wałbrzychu zwyciężył wśród najpiękniejszych zamków w Polsce. Jakub Hałun/CC BY-SA 4.0 Deed (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl) Wikimedia Commons

W kategorii "Najpiękniejszy polski pałac" na pierwszym miejscu znalazł się Zamek Moszna z wynikiem 15,77 proc. Za nim uplasowały się Zamek w Łańcucie i Pałac Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim.

Zamek Moszna przyciąga odwiedzających o każdej porze roku. mosznazamek.pl materiały prasowe

Wśród "Najbardziej klimatycznych polskich ruin" internauci oddali najwięcej głosów na Zamek Krzyżtopór w Ujeździe, z wynikiem 15,27 proc. Na drugim miejscu znalazły się ruiny Zamku w Czorsztynie, a na trzecim ruiny Zamku Ogrodzieniec.

Zamek Krzyżtopór, choć w ruinie, zachwyca do dzisiaj. Krisgdynia/CC BY-SA 4.0 Wikimedia Commons

Za "Najlepszy hotel zamkowo-pałacowy" internauci uznali Zamek Moszna. W głosowaniu zdobył 24,60 proc. głosów. Tym samym rezydencja zwyciężyła w dwóch kategoriach rankingu. Drugie miejsce zajął Zamek Czocha, a trzecie Zamek Janów Podlaski

Zamek w Mosznej ma rozbudowane zaplecze noclegowe. Wikimedia Commons

Ulubiony zamek lub pałac Polaków. 167 różnych zgłoszeń

Oprócz głosowania w czterech kategoriach na obiekty z listy przygotowanej przez organizatorów rankingu, dodano także kategorię otwartą - uczestnicy nie mieli tu żadnej podpowiedzi i samodzielnie wskazywali dowolny polski zamek lub pałac.

To kategoria "Ulubiony zamek lub pałac Polaków". Internauci wymienili w tej kategorii aż 167 różnych zamków i pałaców z całej Polski. Zwycięzcą został natomiast Pałac Branickich w Białymstoku - zebrał 7,47 proc. głosów. Za nim uplasowały się Zamek w Łańcucie i Zamek w Malborku.

Pałac Branickich w Białymstoku wygrał w głosowaniu na ulubiony tego typu obiekt. Autorstwa Karol508 – Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17090677 Wikimedia Commons

- Celem rankingu było nie tylko wskazanie najbardziej cenionych zabytków, ale przede wszystkim pokazanie, jak różnorodnym pretekstem do podróżowania po Polsce mogą być miejsca związane z historią - od najbardziej rozpoznawalnych królewskich rezydencji i wielkich twierdz po mniej oczywiste warownie i malownicze ruiny - zaznacza Travelist.

Jak rozłożyły się głosy internautów w poszczególnych kategoriach? Magazyn Travelist materiał prasowy



