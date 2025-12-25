W ciągu ostatnich lat prawie 60 proc. Polaków podejmowało próby odchudzania - wynika z badania Centrum Respo pt. "Zmierzch toksycznej kultury dietetycznej" z 2024 roku. Często niestety próby te były nieskuteczne ze względu na brak dostosowania diety do naszych potrzeb. Dobra i zbalansowana dieta powinna być traktowana jak dobrze zaplanowana podróż do osiągnięcia celu. Powinniśmy czuć nad nią kontrolę, a nie pozwalać, aby kontrolowała nas. Bardzo dobrze, jeśli cały czas stosujemy się swoich planów dietetycznych i widzimy efekty. Jednak co gdy na tej trasie pojawi się coś, czego według nas nie jesteśmy w stanie kontrolować, jak na przykład...święta.

Święta, czyli koszmar osób na diecie?

Okres świąteczny w naszym kraju to tradycyjnie dużo jedzenia podczas domowych spotkań. I dla wielu też niekontrolowanego jedzenia, bo przecież trudno pytać kogoś "jakie wartości odżywcze i kalorie mają te pierogi". Stąd wśród wielu osób pojawia się swoiste zjawisko "fear of missing out", gdzie bojąc się o brak kontroli nad spożywanym jedzeniem, łatwo osobom na diecie wpaść w obawy o stan swojego wcześniejszego wysiłku. Szczególnie że jak podkreśla psycholożka zdrowia Hanna Zaleśkiewicz trudno sobie powiedzieć, że w święta jemy tylko to, co założyliśmy sobie na co dzień.

- Ten sezon świąteczno-sylwestrowy to często trudny okres dla osób na diecie. Istnieje wtedy swoista presja społeczno-kulturowa, gdzie ten okres wiąże się ze świętowaniem wśród bliskich z większą ilością jedzenia, niż normalnie spożywamy. No i zwykle jest to jedzenie dość mocno kaloryczne - zauważa Hanna Zaleśkiewicz, psycholożka i wykładowczyni na Uniwesytecie SWPS.

Zastanawiając się, jak poradzić sobie z nadchodzącymi świętami będąc na diecie, można popaść w dwa ekstrema, od których warto trzymać się z daleka.

Restrykcje mimo rozpraszaczy, czyli jak wystawić się na przegraną

Pierwszym z nich jest próba zachowania wszystkich restrykcji, jakie mamy na diecie. W teorii przynajmniej dzięki temu zachowamy swoje nawyki i dalej będziemy osiągać efekty. W praktyce jednak łatwo osiągnąć porażkę, bo jednak mało kto ma na tyle samodyscypliny, aby w okresie świątecznym, pozwolić sobie na utrzymanie restrykcji. Szczególnie że tym samym tak naprawdę dokładamy sobie presję psychiczną, która ciąży nad nami jak topór.

- Taka kompletna restrykcja w okresie świąt dla wielu będzie wręcz niewykonalna. Zakładając sobie, że czegoś nie możemy jeść, albo nie możemy jeść czegoś za dużo, bardzo mocno się na tym skupiamy. Założenie sobie, aby czegoś kompletnie nie robić, angażuje nas mentalnie i to odnosi się także do diety, zwłaszcza w okresie świąt, kiedy wystawieni jesteśmy na dużo rozpraszających bodźców - tłumaczy Hanna Zaleśkiewicz.

Nakładając sobie kompletne utrzymanie dietetycznych restrykcji podczas świąt, mających polegać na ograniczeniu kalorii, narażamy się na jeszcze większe poczucie winy. Bo jeśli mając takie założenie, złamiemy je (a prawie na pewno tak będzie), stajemy się jeszcze bardziej podatni na negatywne skutki psychiczne.

Popuść pasa, czyli zgubny luz

No to skoro warto sobie odpuścić nasze standardowe podejście diety na święta to może kompletnie potraktować je jako specjalny moment i dać sobie spokój? Tym samym zyskujemy moment wytchnienia, starając się cieszyć chwilą w momencie familijnego wydarzenia i być może przerwa pozwoli nam utrzymać dalsze wyrzeczenia.

Podejście to częściowo może naprowadzić na dobre myślenie, jednak wykracza poza zdrowe założenia. Problemem jest bowiem to, że jeśli osoba na diecie mającej polegać na spadku masy ciała, da sobie nawet krótki okres popuszczenia pasa, może bardzo łatwo zaprzepaścić dużą część swojej pracy. Bo w takim momencie naprawdę łatwo jest dać się ponieść.

Jak podaje Akademia Medyczna w Stanford, aż 80-85 proc. osób, które schudły w czasie szybkiej diety, szybko odzyskała masę ciała. Wynikało to najprawdopodobniej nie tylko z fizycznej potrzeby organizmu, ale także psychicznej chęci objadania. I ten sam mechanizm może zadziałać przy takim "luźnym" momencie podczas świąt.

- Dla wielu osób na diecie, nie mówię, że dla wszystkich, powiedzenie sobie "są święta, więc daję sobie sposób" nie jest dobre. Może to prowadzić do pułapki. Wiedząc, że ten moment zaraz się skończy, możemy zacząć nadmiernie się objadać. Efektem może być negatywne samopoczucie, sięganie po posiłki do momentu przejedzenia, ale też poczucie winy z tego, że jednak zatraciło się coś, na co wcześniej się pracowało. Możemy wtedy pomyśleć "no jak już tak się zepsuło, to już nie ma co wracać" - wskazuje ekspertka.

Złoty środek. Jak go uzyskać?

Jak we wszystkim w łączeniu diety ze świętami warto po prostu znaleźć balans i zredefiniować swoje podejście. To zaś warto oprzeć na trzech zasadach.

Po pierwsze dalej powinniśmy utrzymać podstawowe zasady i założenia swojej diety. Hanna Zaleśkiewicz zauważa, że warto nawet sobie wypisać, jak wygląda standardowy dzień podczas takiej diety i podejść do niej w sposób elastyczny. Na przykład, jeśli szczegółowo zapisujemy sobie wszystkie kalorie i wartości odżywcze z każdego posiłku, to utrzymajmy to na tyle, ile możemy, ale nie stresujmy się tym, że nie policzymy dania, zrobionego przez kogoś z rodziny. Tak samo, jeśli w diecie kładziemy nacisk na jedzenie posiłków z określonymi wartościami odżywczymi np. białkiem, to na bazie naszej wiedzy zebranej podczas diety wybierajmy świąteczne posiłki, które mają najwięcej składników z tymi wartościami.

- Warto pamiętać o swoich założeniach, wypisać sobie, jakie w ogóle mamy cele w diecie i dlaczego ją sobie wprowadziliśmy. Czy zrzucenie wagi, czy poprawienie zdrowia, czy poprawienie siły, itd. Odpowiedzieć, jakie zwykle jem posiłki, na jakich składnikach odżywczych mi zależy najbardziej. Przypominając sobie ogólną odpowiedź na to, po co zaczęliśmy dietę, można sobie też odpowiedzieć na święta czy to, co wtedy robimy, pomoże nam w osiągnięciu celów.

Drugą zasadą, na jaką zwraca uwagę ekspertka, jest słuchanie swojego organizmu pod kątem sytości. Bo jeśli czujemy się już najedzeni, ale jednak dalej sięgamy po kolejne posiłki, to może być sygnał, że zaczynamy podjadać ze względu na poczucie chwilowego zredefiniowania diety. Tego należy unikać i najlepiej od razu rozpoznać ten moment.

- Możemy wziąć dodatkowy kawałek ciasta czy kolejne pierogi, ale warto przy tym zadać sobie pytanie, czy to jest dodatek, który wynika z potrzeby nasycenia się i ochoty na posiłek, który lubię, czy bardziej myślenia "muszę to zjeść, bo zaraz nie będę mógł, bo jutro czy pojutrze wracam do liczenia kalorii".

Trzecia zasada, odnosząca się do osób, które mają za sobą już dłuższy okres na diecie, jest zapamiętanie, że nawet przekroczenie naszego zapotrzebowania kalorycznego na krótki okres, nie sprawi, że znacząco przybierzemy na masie tłuszczowej. Oczywiście nie oznacza to, że możemy jeść do woli, ale umiarkowane dodanie sobie kolejnych potraw, nie powinno być tak zgubne.

- Warto pamiętać, że zwłaszcza po dłuższym okresie diety i deficytu kalorycznego, pierwsze co będzie się nam składowało w organizmie po wprowadzeniu nadwyżki kalorii to przede wszystkim woda i glikogen w mięśniach.

Jak przeżyć święta, gdy dopiero wyrabiamy sobie nawyki?

Można zadać sobie jednak pytanie, co w sytuacji, gdy dietę z własnej woli zaczęliśmy niedawno. Wtedy sytuacja może wydawać się trudniejsza, gdyż nie mamy jeszcze tak wyrobionych nawyków. Niemniej nie warto traktować tego jako taryfy ulgowej. Lepiej jednak narzucić sobie pozostanie przy swoich podstawowych założeniach, aby jeszcze bardziej się w nich umocnić.

- Rozpoczęcie diety to dość wrażliwy moment, bo wymaga wprowadzania nowych nawyków. A nawyki wymagają czasu, aby się utrwaliły. Więc jeśli złapiemy się w pułapkę, że już od razu porzucimy swoje niedawne założenia, to bardzo trudno będzie do tego wrócić później. Jeśli niedawno zaczęliśmy dietę, to warto się jej trzymać nawet z redefinicją w święta. Bo jeśli nawet dopiero przy początku już przejdziemy przez ten okres, wypełniając nasze założenia, to wtedy wyjdziemy z tego silniejsi, bo będziemy mieć psychiczne poczucie wykonania zadania, nawet gdy jest ciężej, mam dużo pokus i łatwiej im ulec - podsumowuje Hanna Zaleśkiewicz.