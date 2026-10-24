Spis treści: O której godzinie zmiana czasu z letniego na zimowy? Czy w piekarniku czas z letniego na zimowy zmieni się automatycznie? Jak przestawić godzinę w piekarniku krok po kroku?

O której godzinie zmiana czasu z letniego na zimowy?

Dokładna data oraz godzina zmiany czasu z letniego na zimowy jest określona w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022-2026.

Z treści aktu prawnego wynika, że w 2026 roku czas letni środkowoeuropejski zostanie odwołany 25 października "o godzinie 3 minut 00 czasu letniego środkowoeuropejskiego". Wówczas wskazania zegara trzeba będzie cofnąć na godzinę 2:00.

Czy w piekarniku czas z letniego na zimowy zmieni się automatycznie?

W większości typowych sprzętów AGD wyposażonych w zegarek, takich jak piekarnik, ekspres do kawy czy mikrofalówka, czas z letniego na zimowy nie zmieni się automatycznie. Wynika to z tego, że urządzenia te z reguły nie są wyposażone w systemy radiowego pobierania czasu oraz nie mają dostępu do internetu.

Inaczej sprawa wygląda, jeśli chodzi o sprzęty elektroniczne, takie jak smartfony, komputery czy telewizory. W ich przypadku czas powinien zmienić się automatycznie.

Jak przestawić godzinę w piekarniku krok po kroku?

Chcąc przestawić godzinę w piekarniku, bardzo często klikamy przyciski na oślep. Warto wiedzieć, że proces ten może się różnić w zależności od konkretnego producenta oraz modelu sprzętu.

Przykładowo - jeśli chodzi o piekarnik Amica, w modelach z przyciskami i pokrętłem należy przytrzymać dwa środkowe przyciski, a następnie ustawić godzinę za pomocą pokrętła. W przypadku urządzeń dotykowych wyposażonych w dwie boczne strzałki, należy przytrzymać je przez kilka sekund. W piekarnikach wyposażonych w ikonę zegara (nie tylko Amica, ale również np. Samsung, Electrolux czy Bosch), godzinę zmieniamy przytrzymując wspomnianą ikonkę.

Jeśli chodzi o najnowsze modele piekarników, w ich przypadku procedura powinna być najprostsza, ponieważ najczęściej są one wyposażone w wyświetlacze z menu tekstowym. Wystarczy wybrać w nich ustawienia, a następnie opcję odnoszącą się do zmiany godziny. Każdy model może mieć nieco odmienny sposób na ustawienie czasu, wobec czego, jeśli mamy pewne wątpliwości - warto zajrzeć do instrukcji obsługi.



