Czy można połączyć się z WiFi bez wpisywania hasła?

Tak, można połączyć się z WiFi bez ręcznego wpisywania hasła, ale tylko wtedy, gdy dostęp zostanie udostępniony przez właściciela sieci lub osobę, która już jest z nią połączona. To ważne rozróżnienie. Pamiętaj, że wejście na cudze WiFi bez zgody nie jest sprytnym trikiem, tylko naruszeniem prywatności i bezpieczeństwa. Jakie są sposoby na pozyskanie - legalnie - hasła do sieci?

Pierwszym jest kod QR wygenerowany przez telefon, router albo aplikację. Drugim jest udostępnienie sieci w pobliżu, dostępne na wielu smartfonach. Trzecim sposobem jest hotspot, czyli udostępnienie Internetu z telefonu.

Każda z tych metod pozwala uniknąć przepisywania hasła, ale nie usuwa zabezpieczeń sieci. Hasło nadal istnieje, tylko użytkownik nie musi go widzieć ani wpisywać, co jest wygodne, gdy przychodzą goście, trzeba podłączyć nowy telefon, tablet, laptop albo telewizor i nikt nie ma ochoty szukać naklejki na routerze.

Tajny kod do WiFi, czyli kod QR

Najprostszy sposób na wejście do WiFi bez wpisywania hasła to użycie kodu QR. Taki kod zawiera zapisane informacje o sieci: jej nazwę, typ zabezpieczenia i hasło. Telefon po zeskanowaniu kodu odczytuje dane automatycznie i proponuje połączenie. Użytkownik nie musi znać hasła, przepisywać go ani zapisywać w notatkach.

Telefon z Androidem

Na telefonach z Androidem zwykle wystarczy wejść w ustawienia WiFi, wybrać sieć, z którą urządzenie jest już połączone, a następnie kliknąć opcję "Udostępnij". System może poprosić o potwierdzenie tożsamości odciskiem palca, kodem PIN albo blokadą ekranu. Po chwili pojawi się kod QR. Druga osoba skanuje go aparatem lub skanerem kodów i łączy się z siecią.

iPhone

Na iPhonie sprawa może wyglądać nieco inaczej. Urządzenia Apple dobrze obsługują udostępnianie hasła między użytkownikami iPhone'ów, iPadów i Maców, jeśli są blisko siebie, mają włączone WiFi oraz Bluetooth i znajdują się w kontaktach. Wtedy na ekranie osoby już połączonej z siecią pojawia się komunikat z pytaniem, czy udostępnić hasło. Po zatwierdzeniu drugi telefon łączy się automatycznie.

Kod QR można też przygotować samodzielnie i wydrukować. To bardzo wygodne rozwiązanie w domu, biurze, pensjonacie, salonie usługowym czy kawiarni. Zamiast dyktować hasło każdej osobie osobno, wystarczy przykleić kod w widocznym miejscu. Dobrze jednak pamiętać, że każdy, kto zeskanuje taki kod, otrzyma dostęp do sieci, dlatego nie powinien wisieć w miejscu publicznym, jeśli dotyczy prywatnego WiFi.

Udostępnianie WiFi w pobliżu

Drugim wygodnym sposobem jest udostępnianie sieci w pobliżu. To funkcja dostępna na wielu telefonach z Androidem. Działa wtedy, gdy jedno urządzenie jest już połączone z WiFi i chce przekazać dostęp drugiemu urządzeniu znajdującemu się obok.

Wygląda to podobnie jak przesyłanie pliku lub zdjęcia.

Osoba udostępniająca wchodzi w ustawienia sieci, wybiera aktywne WiFi i korzysta z opcji udostępnienia. Telefon wyszukuje pobliskie urządzenia, a druga osoba akceptuje połączenie. Dzięki temu nie trzeba znać hasła ani przepisywać go z kartki.

Ta metoda jest wygodna zwłaszcza wtedy, gdy w domu pojawia się kilka osób i każda chce skorzystać z internetu. Nie trzeba podawać hasła wszystkim po kolei. Wystarczy autoryzować dostęp z własnego telefonu. To również bezpieczniejsze niż wysyłanie hasła w wiadomości, która później może zostać komuś przekazana dalej.

Hotspot z telefonu zamiast domowego WiFi

Jeżeli nie chcesz udostępniać domowej sieci, możesz skorzystać z innej opcji: hotspotu w telefonie. Wtedy smartfon działa jak mały router mobilny. Inne urządzenia łączą się z nim przez WiFi, ale internet pochodzi z pakietu danych komórkowych.

To rozwiązanie przydaje się w podróży, na działce, w samochodzie, w hotelu albo wtedy, gdy domowy internet przestaje działać. Można w ten sposób podłączyć laptop, tablet, drugi telefon czy konsolę. Hotspot działa zarówno na Androidzie, jak i na iPhonie.

Warto jednak ustawić własne hasło do hotspotu. Nie powinien być otwarty dla wszystkich osób w pobliżu. Dobrze też kontrolować zużycie danych, bo laptop lub telewizor potrafią bardzo szybko wykorzystać duży pakiet internetu, szczególnie podczas oglądania filmów, aktualizacji systemu lub pobierania plików.

Czy WiFi bez hasła jest bezpieczne?

Samo korzystanie z kodu QR lub udostępniania w pobliżu jest bezpieczne, jeśli robimy to świadomie i tylko z zaufanymi osobami. Problem zaczyna się wtedy, gdy dostęp do sieci otrzymuje ktoś przypadkowy. Osoba podłączona do WiFi może korzystać z internetu, obciążać łącze, a w źle zabezpieczonej sieci próbować uzyskać dostęp do innych urządzeń.

Dlatego warto mieć osobną sieć dla gości. Wiele routerów pozwala utworzyć WiFi gościnne, które ma inne hasło i oddziela gości od domowych urządzeń. To dobre rozwiązanie, jeśli często odwiedzają nas znajomi, klienci albo pracownicy zewnętrzni. Można wtedy wygenerować kod QR tylko do sieci gościnnej, a główne WiFi zostawić prywatne.

Dobrą praktyką jest też okresowa zmiana hasła, aktualizacja routera i wyłączenie funkcji, których nie używamy. Jeśli kiedyś udostępniliśmy kod QR wielu osobom, a nie chcemy, żeby nadal miały dostęp, wystarczy zmienić hasło do sieci. Stary kod przestanie działać.

