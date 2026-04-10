Fizyczny przycisk zasilania. Gdzie producenci go ukrywają?

To pierwszy trop, który sprawdzają serwisanci, a więc ty też powinieneś/powinnaś. Choć mało kto wie, to większość telewizorów nadal ma fizyczny przycisk zasilania albo mały joystick sterujący (zazwyczaj sprytnie ukryty). W wielu modelach znajduje się on na spodzie obudowy, zwykle w okolicy środka lub prawej strony dolnej ramki. Sony podaje wprost, że przycisk zasilania w wielu telewizorach tej marki znajduje się pod ekranem, po prawej stronie logo, a do włączenia lub wyłączenia trzeba go przytrzymać przez co najmniej trzy sekundy. TCL z kolei informuje, że przycisk w ich Android TV jest zwykle umieszczony centralnie pod telewizorem, choć jego dokładna pozycja zależy od serii. Samsung wskazuje, że w wielu modelach przycisk kontrolny znajduje się na dole, na środku albo po prawej stronie ramki.

Jeśli nie widzisz żadnego klasycznego przycisku, poszukaj małego wystającego elementu przypominającego joysticsk. W części modeli krótkie naciśnięcie wywołuje menu ekranowe, a dłuższe uruchamia telewizor. Czasem trzeba lekko wsunąć palec pod dolną krawędź ekranu, bo przycisk nie jest widoczny od frontu.

Ogólnie, bez względu na to, jaką markę i model telewizora posiadasz, sprawdź w tych miejscach:

dolna krawędź obudowy, pod logo lub tuż obok niego,

prawa lub środkowa część spodniej ramki,

tylny panel blisko czujnika podczerwieni albo złącza zasilania.

Jak zamienić smartfon w pilota do telewizora?

To druga metoda, którą najczęściej da się zastosować wtedy, gdy telewizor jest już podłączony do tej samej sieci Wi-Fi co telefon albo wcześniej był z nią sparowany.

W przypadku Android TV i Google TV można użyć oficjalnego pilota w aplikacji Google TV. Instrukcja wygląda bardzo prosto: w aplikacji wybierasz opcję połączenia z telewizorem, wskazujesz urządzenie i parujesz je kodem wyświetlonym na ekranie. Podobne sterowanie działa też z poziomu Google Home.

Jeśli masz telewizor Samsunga, producent pozwala sterować nim przez aplikację SmartThings. Po dodaniu urządzenia w aplikacji pojawia się ekranowy pilot. LG zintegrowało funkcje dawnej aplikacji LG TV Plus z aplikacją ThinQ, która również pozwala przejąć sterowanie telewizorem przez telefon.

Tu trzeba jednak uczciwie zaznaczyć jedną rzecz: telefon nie zawsze pomoże uruchomić całkowicie wyłączony telewizor, jeśli urządzenie nie było wcześniej skonfigurowane w aplikacji albo nie jest widoczne w sieci. Ta metoda najlepiej działa wtedy, gdy telewizor jest w trybie czuwania, a nie całkowicie odłączony od zasilania, oraz gdy wcześniej miałeś już aktywne połączenie z aplikacją.

Spróbuj zadziałać z tą krótką instrukcją:

Otwórz aplikację producenta albo Google TV. Sprawdź, czy telewizor pojawia się na liście urządzeń. Jeśli tak, połącz się z nim i użyj przycisku zasilania na wirtualnym pilocie. Jeśli nie, najpierw spróbuj uruchomić telewizor przyciskiem fizycznym, a dopiero potem sparuj telefon na przyszłość.

HDMI-CEC. Jak włączyć telewizor padem od konsoli albo innym pilotem?

To jedna z najbardziej praktycznych sztuczek, a jednocześnie jedna z najmniej znanych. HDMI-CEC pozwala urządzeniom podłączonym przez HDMI sterować się nawzajem. To oznacza, że uruchomienie konsoli, streamera albo przystawki może automatycznie obudzić telewizor i przełączyć go na właściwe źródło.

Sony opisuje HDMI-CEC jako współpracę urządzeń połączonych kablem HDMI zgodnie ze standardem CEC. W ich dokumentacji wprost pojawia się informacja, że jeśli telewizor obsługuje tę funkcję, może włączyć się automatycznie po uruchomieniu podłączonego urządzenia. Xbox podaje podobnie: po włączeniu konsoli można skonfigurować ją tak, aby uruchamiała telewizor lub amplituner. Roku również pozwala włączyć sterowanie innymi urządzeniami przez CEC w ustawieniach systemowych.

To właśnie dlatego w wielu domach telewizor uruchamia się razem z konsolą albo przystawką. Jeśli masz aktywne HDMI-CEC, wystarczy włączyć urządzenie podpięte do telewizora:

padem od Xboxa,

pilotem od przystawki Roku,

urządzeniem Google TV lub Chromecastem,

innym kompatybilnym sprzętem HDMI (np. dekoderem).

Jest tylko jeden warunek: funkcja CEC musi być wcześniej włączona zarówno w telewizorze, jak i w urządzeniu zewnętrznym. Producenci nadają jej różne nazwy handlowe. W Samsungu to Anynet+, w LG często Simplink, w Sony po prostu HDMI CEC lub Bravia Sync. Samsung podaje, że Anynet+ pozwala sterować urządzeniami HDMI po połączeniu kablem i odpowiedniej aktywacji funkcji.

