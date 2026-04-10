Jak włączyć telewizor bez pilota? Triki serwisantów RTV
Pilot zaginął między poduszkami, rozładowały się baterie, a telewizor właśnie się wyłączył. Znasz to? Taki scenariusz regularnie powtarza się w polskich domach, ale jest to sytuacja, której można zaradzić łatwiej, niż myślisz. Czasem wystarczy ukryty przycisk, czasem telefon, a czasem inne urządzenie podłączone przez HDMI, aby telewizor znów zaczął działać. Podpowiem ci, co konkretnie zrobić w takiej sytuacji.
Spis treści:
- Fizyczny przycisk zasilania. Gdzie producenci go ukrywają?
- Jak zamienić smartfon w pilota do telewizora?
- HDMI-CEC. Jak włączyć telewizor padem od konsoli albo innym pilotem?
Fizyczny przycisk zasilania. Gdzie producenci go ukrywają?
To pierwszy trop, który sprawdzają serwisanci, a więc ty też powinieneś/powinnaś. Choć mało kto wie, to większość telewizorów nadal ma fizyczny przycisk zasilania albo mały joystick sterujący (zazwyczaj sprytnie ukryty). W wielu modelach znajduje się on na spodzie obudowy, zwykle w okolicy środka lub prawej strony dolnej ramki. Sony podaje wprost, że przycisk zasilania w wielu telewizorach tej marki znajduje się pod ekranem, po prawej stronie logo, a do włączenia lub wyłączenia trzeba go przytrzymać przez co najmniej trzy sekundy. TCL z kolei informuje, że przycisk w ich Android TV jest zwykle umieszczony centralnie pod telewizorem, choć jego dokładna pozycja zależy od serii. Samsung wskazuje, że w wielu modelach przycisk kontrolny znajduje się na dole, na środku albo po prawej stronie ramki.
Jeśli nie widzisz żadnego klasycznego przycisku, poszukaj małego wystającego elementu przypominającego joysticsk. W części modeli krótkie naciśnięcie wywołuje menu ekranowe, a dłuższe uruchamia telewizor. Czasem trzeba lekko wsunąć palec pod dolną krawędź ekranu, bo przycisk nie jest widoczny od frontu.
Ogólnie, bez względu na to, jaką markę i model telewizora posiadasz, sprawdź w tych miejscach:
- dolna krawędź obudowy, pod logo lub tuż obok niego,
- prawa lub środkowa część spodniej ramki,
- tylny panel blisko czujnika podczerwieni albo złącza zasilania.
Jak zamienić smartfon w pilota do telewizora?
To druga metoda, którą najczęściej da się zastosować wtedy, gdy telewizor jest już podłączony do tej samej sieci Wi-Fi co telefon albo wcześniej był z nią sparowany.
W przypadku Android TV i Google TV można użyć oficjalnego pilota w aplikacji Google TV. Instrukcja wygląda bardzo prosto: w aplikacji wybierasz opcję połączenia z telewizorem, wskazujesz urządzenie i parujesz je kodem wyświetlonym na ekranie. Podobne sterowanie działa też z poziomu Google Home.
Jeśli masz telewizor Samsunga, producent pozwala sterować nim przez aplikację SmartThings. Po dodaniu urządzenia w aplikacji pojawia się ekranowy pilot. LG zintegrowało funkcje dawnej aplikacji LG TV Plus z aplikacją ThinQ, która również pozwala przejąć sterowanie telewizorem przez telefon.
Tu trzeba jednak uczciwie zaznaczyć jedną rzecz: telefon nie zawsze pomoże uruchomić całkowicie wyłączony telewizor, jeśli urządzenie nie było wcześniej skonfigurowane w aplikacji albo nie jest widoczne w sieci. Ta metoda najlepiej działa wtedy, gdy telewizor jest w trybie czuwania, a nie całkowicie odłączony od zasilania, oraz gdy wcześniej miałeś już aktywne połączenie z aplikacją.
Spróbuj zadziałać z tą krótką instrukcją:
- Otwórz aplikację producenta albo Google TV.
- Sprawdź, czy telewizor pojawia się na liście urządzeń.
- Jeśli tak, połącz się z nim i użyj przycisku zasilania na wirtualnym pilocie.
- Jeśli nie, najpierw spróbuj uruchomić telewizor przyciskiem fizycznym, a dopiero potem sparuj telefon na przyszłość.
HDMI-CEC. Jak włączyć telewizor padem od konsoli albo innym pilotem?
To jedna z najbardziej praktycznych sztuczek, a jednocześnie jedna z najmniej znanych. HDMI-CEC pozwala urządzeniom podłączonym przez HDMI sterować się nawzajem. To oznacza, że uruchomienie konsoli, streamera albo przystawki może automatycznie obudzić telewizor i przełączyć go na właściwe źródło.
Sony opisuje HDMI-CEC jako współpracę urządzeń połączonych kablem HDMI zgodnie ze standardem CEC. W ich dokumentacji wprost pojawia się informacja, że jeśli telewizor obsługuje tę funkcję, może włączyć się automatycznie po uruchomieniu podłączonego urządzenia. Xbox podaje podobnie: po włączeniu konsoli można skonfigurować ją tak, aby uruchamiała telewizor lub amplituner. Roku również pozwala włączyć sterowanie innymi urządzeniami przez CEC w ustawieniach systemowych.
To właśnie dlatego w wielu domach telewizor uruchamia się razem z konsolą albo przystawką. Jeśli masz aktywne HDMI-CEC, wystarczy włączyć urządzenie podpięte do telewizora:
- padem od Xboxa,
- pilotem od przystawki Roku,
- urządzeniem Google TV lub Chromecastem,
- innym kompatybilnym sprzętem HDMI (np. dekoderem).
Jest tylko jeden warunek: funkcja CEC musi być wcześniej włączona zarówno w telewizorze, jak i w urządzeniu zewnętrznym. Producenci nadają jej różne nazwy handlowe. W Samsungu to Anynet+, w LG często Simplink, w Sony po prostu HDMI CEC lub Bravia Sync. Samsung podaje, że Anynet+ pozwala sterować urządzeniami HDMI po połączeniu kablem i odpowiedniej aktywacji funkcji.