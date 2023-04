Jaki jest największy zestaw LEGO na świecie? To aż 11 000 klocków

Spis treści: 01 Największe klocki LEGO. Zestawy, które wzbudzają zachwyt

Największe klocki LEGO. Zestawy, które wzbudzają zachwyt

Zastanawiasz się, jaki jest największy zestaw LEGO dostępny w sklepach? Klocki produkowane są w różnych seriach, począwszy od tradycyjnych zestawów aż po kolekcje nawiązujące np. do serii Marvel, które bardzo często są wersjami kolekcjonerskimi.

Największymi zestawami klocków dostępnymi do nabycia są obecnie:

LEGO Art, Mapa Świata,

LEGO Wieża Eiffla,

LEGO Titanic,

LEGO Koloseum,

LEGO Gwiezdne Wojny, Sokół Millennium,

LEGO Star Wars, AT-AT,

LEGO Iconic, Władca Pierścieni: Rivendell,

LEGO Harry Potter, Zamek Hogwart,

LEGO Creator Expert, Tadż Mahal,

LEGO Real Madryt, Stadion Santiago Bernabéu.

Ile klocków ma największy zestaw LEGO na świecie?

Największy zestaw LEGO to obecnie seria LEGO Art i model Mapy Świata. Komplet liczy ponad 11 tysięcy elementów, dokładnie 11 695 klocków.

Po złożeniu ma wysokość 65 cm i szerokość 104 cm. Tym, co dla fanów LEGO bywa często najważniejsze, jest sposób ekspozycji. W tym przypadku po złożeniu zestaw staje się doskonałą ścienną ozdobą. Co ciekawe, na mapie można także zaznaczać miejsca, które się odwiedziło.

Zdjęcie LEGO Mapa Świata. / materiały prasowe

Drugim co do wielkości zestawem jest model Wieży Eiffla. Składa się z 10 tysięcy elementów i jest obecnie jednym z najwyższych po złożeniu. Jego wysokość to aż 149 cm na podstawie kwadratu o boku 57 cm. Model dokładnie odwzorowuje oryginalną wieżę. Tym, co go wyróżnia, są m.in. tarasy widokowe czy windy.

Zdjęcie LEGO Wieża Eiffle'a / materiały prasowe

LEGO Titanic to kolejna pozycja znajdująca się w rankingu największych zestawów dostępnych na rynku. Liczba elementów to nieco ponad 9 tysięcy. Po złożeniu model ma wysokość 44 cm, szerokość 16 cm i długość 135 cm. Replika legendarnego statku pasażerskiego została wykonana w skali 1:200 i dokładnie odwzorowuje pływającego po morzach i oceanach kolosa. Projektanci zadbali o wiele detali, zarówno na pokładzie, jak i wewnątrz modelu.

Zdjęcie LEGO Titanic to kolejny z dużych zestawów klocków. /materiały prasowe

Czwartym co do wielkości zestawem kloców na rynku jest LEGO Koloseum. Model historycznego obiektu ma jedynie kilkanaście klocków mniej niż statek Titanic. Po złożeniu Koloseum jest wysokie na 27 cm, szerokie na 52 cm i głębokie na 59 cm. Jest to niewątpliwie gratka dla wszystkich miłośników historii, gdyż zestaw został bardzo dokładnie zaprojektowany, aby odwzorować każdy najdrobniejszy detal budowli.

Zdjęcie LEGO Koloseum. /materiały prasowe

Największe klocki LEGO dla miłośników kina

Miłośnicy serii filmów Gwiezdne Wojny (Star Wars) nie mogą przejść obojętnie obok największych zestawów LEGO. Pierwszym z nich jest model myśliwca Sokół Millennium składający się z ponad 7500 elementów. Myśliwiec po złożeniu ma 83 cm długości i 60 cm szerokości.

Kolejnym, co do wielkości modelem jest potężna maszyna krocząca AT-AT. Po złożeniu ma ona 62 cm wysokości, jest szeroka na 24 cm i głęboka na 69 cm.

Fani książek i filmów Władca Pierścieni będą zachwyceni zestawem z serii Rivendell. Siedziba Elfów składa się z ponad 6100 elementów i jest uznawana za jeden z najpiękniej wykonanych zestawów. Fani serii rozpoznają słynne miejsce, w którym bohaterowie słynnej historii podejmowali decyzję co zrobić z pierścieniem. Po złożeniu zestaw ma 39 cm wysokości, 72 cm szerokości i 50 cm głębokości.

Osoby, które śledziły przygody Harry’ego Pottera, może zainteresować zestaw Zamek Hogwart. Odwzorowano w nim słynną Komnatę Tajemnic, biuro Dolores Umbridge i słynną Wierzbę Bijącą. Ciekawymi dodatkami są także łódki, którymi pierwszoroczni przybywali do zamku.

Jaka jest największa budowla z LEGO?

Największy zestaw LEGO na świecie, jak wspomnieliśmy, liczy ponad 11 tysięcy elementów i jest to model dostępny w sprzedaży. Warto jednak zaznaczyć, że nie jest to największa budowla, jaką wykonano z klocków LEGO.

Konstrukcja, która zasługuje na szczególną uwagę i pobiła nawet rekord Guinnessa, znajduje się w Chinach.

Diorama nawiązuje do wydarzeń z Władcy Pierścieni. Całość złożona jest z ponad 150 milionów klocków i ma powierzchnię 191,4 m2. Pracowało nad nią aż 50 projektantów, a jej wykonanie pochłonęło trzy lata. Budowla ta zrobi wrażenie na każdym miłośniku kloców LEGO.

Z kolei w 2015 roku z klocków LEGO powstała najwyższa wieża, mierząca 35 metrów.

Ile jest różnych klocków LEGO?

Niezwykłe zestawy oferowane przez przedsiębiorstwo zabawkarskie kompletowane są z pojedynczych klocków, które dostępne są w różnych kształtach, rozmiarach i kolorach.

Obecnie LEGO wykorzystuje elementy w ponad 60 różnych odcieniach. Warto również zaznaczyć, że na rynku znajduje się ponad 3700 klocków i innych komponentów, które wyróżniają się odmienną wielkością i kształtem. Tak duży wybór sprawia, że możliwe jest wykonanie różnych konstrukcji.