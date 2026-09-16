Zmiany przygotowuje prefektura Yamanashi, odpowiadająca za północną część góry. Od przyszłego roku osoby próbujące zdobyć Fudżi poza sezonem, które następnie będą musiały zostać ewakuowane śmigłowcem, mają płacić za akcję ratunkową. Dokładna stawka nie została jeszcze ostatecznie ustalona, ale władze zamierzają wzorować się na rozwiązaniu obowiązującym w sąsiedniej prefekturze Saitama.

Tam akcje ratunkowe w górskich rejonach mogą kosztować 8 000 jenów, czyli około 200 zł, za każde pięć minut pracy śmigłowca. To nie jedyne ograniczenie. Osoby planujące wejście na Fudżi poza sezonem będą musiały także przedstawić szczegółowy plan wspinaczki. Władze otwarcie zachęcają przy tym, aby z takich wypraw zrezygnować.

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Fudżi poza sezonem to zupełnie inna góra

Oficjalny sezon wspinaczkowy na Fudżi trwa od lipca do początku września. W tym okresie szczyt odwiedza około 200 tys. osób. Poza sezonem wejście jest wprawdzie dozwolone do piątej z dziesięciu stacji, ale warunki są wówczas zdecydowanie trudniejsze. Większość schronisk i toalet jest zamknięta, a pogoda może zmieniać się bardzo gwałtownie.

Szlaki stają się również znacznie bardziej wymagające, szczególnie zimą, gdy pojawiają się śnieg i lód. Mimo to władze odnotowują coraz więcej nieplanowanych wypraw, a część z nich kończy się koniecznością sprowadzenia turystów.

Druga strona Fudżi również zaostrza przepisy

Podobne problemy obserwuje prefektura Shizuoka, zarządzająca południową częścią góry. Tamtejsze władze planują kary dla osób, które nie zarejestrują wyprawy poza sezonem oraz chcą skuteczniej uniemożliwiać turystom wchodzenie na zamknięte fragmenty szlaków.

Japonia nie zamierza więc zamykać Fudżi przed turystami. Chce jednak, aby osoby decydujące się na wejście w najtrudniejszym okresie były świadome ryzyka i odpowiednio się do niego przygotowały. Perspektywa poniesienia kosztów akcji śmigłowcowej ma być dodatkowym argumentem zniechęcającym do podejmowania nieprzygotowanych wypraw.