Spis treści: Nowa atrakcja w Szczyrku. Całoroczna kolejka z pięknymi widokami Górna stacja na wysokości 1000 m n.p.m. Tor o długości 1071 m Kiedy otwarcie Salamandra Alpine Coaster w Beskidach?

Nowa atrakcja w Szczyrku. Całoroczna kolejka z pięknymi widokami

Parki rozrywki i kolejki górskie od lat przyciągają tłumy miłośników mocnych wrażeń. Coraz większą popularnością cieszą się także atrakcje, które łączą zastrzyk adrenaliny z możliwością podziwiania malowniczych krajobrazów. Już w najbliższą sobotę oferta tego typu wzbogaci się o kolejną propozycję.

W Beskidach zostanie otwarta Salamandra Alpine Coaster - nowa całoroczna kolejka grawitacyjna, która pozwoli poczuć emocje podczas zjazdu, a jednocześnie zachwyci widokami na okolicę.

Nowa atrakcja powstała w miejscu dawnej infrastruktury orczykowej na malowniczej Hali Skrzyczeńskiej. Szczyrk Mountain Resort materiały prasowe

Górna stacja na wysokości 1000 m n.p.m. Tor o długości 1071 m

W sobotę 11 lipca Szczyrk Mountain Resort otworzy nową atrakcję - Salamandra Alpine Coaster. Nowoczesna kolejka została wzniesiona na Hali Skrzyczeńskiej w Beskidzie Śląskim. To jedyna tego typu atrakcja w Beskidach.

Górna stacja kolejki mieści się na wysokości 1000 m n.p.m., a długość toru to 1071 m - w tym 747 m dynamicznego zjazdu i 324 m podjazdu. Różnica wysokości to 112 metrów.

Zjazdy odbywają się na nowoczesnych dwuosobowych saneczkach stylizowanych na salamandry, prędkość maksymalna to ok. 40 km/h. Kolejka posiada dwie wieże zjazdowe o wysokości 12 i 15 m oraz pętle i zakręty o obrocie 360° i 720°. Producentem atrakcji jest firma Wiegand, znana z projektowania i budowy kolejek grawitacyjnych.

- Nowa kolejka grawitacyjna to dynamiczna, kontrolowana jazda po specjalnie zaprojektowanym torze, który prowadzi przez zakręty, spadki i widowiskowe spirale. To propozycja zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i dla wszystkich miłośników emocjonujących przeżyć w górskim otoczeniu, o każdej porze roku i przy każdej pogodzie - czytamy na stronie Szczyrk Mountain Resort.

Kiedy otwarcie Salamandra Alpine Coaster w Beskidach?

Oficjalne otwarcie Salamandra Alpine Coaster na Hali Skrzyczeńskiej w Szczyrku zostało zaplanowane na sobotę 11 lipca 2026 r. Przecięcie wstęgi ma się odbyć o godzinie 10:00.

W programie wydarzenia wymieniono m.in. zabawy oraz konkursy dla najmłodszych, w tym spektakl teatru TRIP "O tym, jak Frędzelka i Wiercipiętka znalazły czapeczkę" i pokaz iluzji. Ponadto zagra DJ, kapela góralska, a także odbędzie się koncert zespołu Big Banda.

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- Czeka na Was dzień pełen uśmiechu, rodzinnej atmosfery, górskich widoków i niezapomnianych wrażeń. A przede wszystkim - pierwsze emocjonujące przejazdy Salamandrą, która już teraz zapowiada się na jedną z najbardziej wyjątkowych atrakcji w Beskidach - czytamy na stronie Szczyrk Mountain Resort.

Bilety na przejazd kolejką grawitacyjną Salamandra Alpine Coaster - to koszt odpowiednio 32, 85 lub 129 zł za 1, 3 lub 5 zjazdów. Jednak w dzień otwarcia obowiązywać będzie promocja - 1 przejazd w cenie 19 zł.



