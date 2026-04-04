Jej suknie kochają Julia Żugaj i Maria Jeleniewska. Projektantka mody w "Awanturze o kasę"

Rosną emocje z każdym nowym odcinkiem "Awantury o kasę"! Do gry wkraczają kolejni nietuzinkowi uczestnicy. Zanim przekonamy się, jak poradzą sobie w sobotnim odcinku, poznajcie jedną z uczestniczek walecznej drużyny żółtych. Jej kapitanką jest Diana - projektantka i właścicielka pracowni sukien ślubnych.

Jej suknie pokochały już Julia Żugaj i Maria Jeleniewska! A jak cała drużyna żółtych poradzi sobie w starciu z pozostałymi ekipami w nadchodzącym odcinku "Awantury o kasę"? Przekonamy się w sobotę o 17:30 w Polsacie, w 9. odcinku teleturnieju.

Poznajmy bliżej uczestników sobotniego odcinka

W drużynie niebieskiej "Niebieszczańscy" zobaczymy dwóch braci z żonami: kapitana Michała - specjalistę ds. marketingu, Jowitę - fotografkę, Jakuba - technika serwisu robotów basenowych oraz Luizę - specjalistkę ds. kadr w szkole.

W drużynie zielonej "Wymiatacze pajęczyn" wystąpi rodzina w składzie: kapitan Jakub - pracownik Urzędu ds. Cudzoziemców, Katarzyna - nauczycielka przedszkolna, Bartłomiej - kierowca autobusu oraz Justyna - pracowniczka administracji.

W drużynie żółtej "Braniczanie" mamy dwa małżeństwa z jednej szkoły. Kapitanka Diana - krawcowa i projektantka, właścicielka pracowni sukien ślubnych, Dominik - barber prowadzący własny salon, Przemysław - pracownik biurowy w branży IT oraz Aleksandra - ekspedientka w sklepie odzieżowym.

Na koniec przypomnijmy nowych, świeżutkich ekspertów - zagorzałych kibiców Legii Warszawa. W ich składzie: kapitan Grzegorz - pracownik firmy cateringowej, Mieszko - również związany z cateringiem, Adrian - handlowiec w branży spożywczej oraz Tomasz - przedsiębiorca w branży monitoringu pojazdów.

W sobotnim odcinku pojawią się kolejne ciekawe pytania. Jedno z nich dotyczyło tym razem technologii i brzmiało:

Jak nazywa się poprzednik myszy komputerowej - wynaleziony już w latach 40. manipulator kulowy, żartobliwie nazywany "kotem"?

Pytanie w sam raz dla Geekweekowych fanów technologii. Dla wielu osób wychowanych na myszkach i touchpadach to może być zaskoczenie. Było coś wcześniej? A jednak - w czasach "komputera łupanego" korzystano z zupełnie innych rozwiązań. Wiecie jakich?

Ciekawe, czy drużyna, która trafiła na to pytanie, zna odpowiedź. Zobaczcie sami.

