Unikatowy zabytek. Nowa atrakcja na trasie Kanału Elbląskiego

Kanał Elbląski to unikatowy, XIX-wieczny zabytek hydrotechniki, uznany za Pomnik Historii i jeden z cudów inżynierii w Polsce. Jest on też jedną z najpopularniejszych atrakcji woj. warmińsko mazurskiego - choć od budowy pierwszych elementów minęło ponad 150 lat, konstrukcja wciąż funkcjonuje, wykorzystując oryginalne rozwiązania hydroteczniczne, a turyści mogą wyruszać w kultowe rejsy.

Najdłuższy tego typu żeglowny kanał w Polsce charakteryzuje się systemem zabytkowych pochylni (Buczyniec, Całuny, Jelenie, Kąty, Oleśnica), które pozwalają pokonać różnice wysokości między poszczególnymi etapami trasy. Dzięki nim statki między odcinkami wodnymi są przesuwane na lądzie na specjalnych platformach poruszających się po szynach, co dało początek określeniu "pływanie po trawie". Mechanizm pochylni napędzany jest siłą wody spływającej z wyższego poziomu na niższy.

Wkrótce jedną z miejscowości położonych na trasie kultowego rejsu Elbląg-Ostróda wzbogaci nowa atrakcja. Nad jeziorem Sambród w Małdytach zostanie zbudowana nowoczesna przystań żeglarska oraz powstanie muzeum Kanału Elbląskiego.

Nowoczesna przystań i Muzeum Kanału Elbląskiego w Małdytach

Kanał Elbląski zaprojektował inż. Georg Jacob Steenke, budowę obiektu rozpoczęto w 1844 r. Podczas budowy kanału wykorzystano jeziora położone na różnych poziomach, droga wodna łączy akwen Druzno z jeziorem Drwęckim oraz jeziorem Jeziorak, przy czym cały system obejmuje również inne zbiorniki wodne na trasie rejsu Elbląg-Ostróda. Wśród nich jest m.in. jezioro Sambród. To właśnie tutaj mają zostać wykonane prace, które uatrakcyjnią kanał i przywrócą gminie Małdyty miejsce na turystycznej mapie regionu.

- Dawne nabrzeże w Małdytach, do którego przybijały kiedyś m.in. statki wycieczkowe, przez wiele lat ulegało degradacji. Władze samorządowe liczą, że po wybudowaniu przystani będą się tam zatrzymywały statki Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej, które pływają po kanale. Plenerowe muzeum ma zachęcić turystów do zwiedzania miejscowości - podaje PAP.

Muzeum Kanału Elbląskiego zostanie zrealizowane jako zadaszony pomost, który będzie służyć jako pawilon wystawienniczy. Inwestycja przedstawi sylwetkę Georga Jacoba Steenke, a także omówi pochodzenie, dzieje, rolę gospodarczą i kulturową tej unikatowej drogi wodnej.

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12 mln zł na realizację projektu nad jeziorem Sambród

Środki na ten cel został już przyznane, koszt obu przedsięwzięć wynosi łącznie ponad 12 mln zł (ok. 11 mln pochodzi z dotacji programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027). Przetarg ma zostać ogłoszony na dniach.

Prace obejmą rozbiórkę zdegradowanego nabrzeża na jeziorze Sambród oraz budowę nowoczesnej przystani, a także zagospodarowanie strefy przybrzeżnej, oczyszczenie toru wodnego i utworzenie muzeum.

Według informacji przekazanych PAP przez Marcina Krajewskiego, wójta Małdyt, budowa przystani oraz muzeum powinna zostać sfinalizowana do końca 2027 roku.



