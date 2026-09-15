Spis treści: Kiedy zaczyna się sezon grzewczy? Kto decyduje o rozpoczęciu sezonu grzewczego w bloku? Przy jakiej temperaturze włączają ogrzewanie? Co zrobić, gdy w mieszkaniu jest zimno, a kaloryfery nie grzeją?

Kiedy zaczyna się sezon grzewczy?

Ogrzewanie w blokach najczęściej uruchamia się we wrześniu lub październiku, wraz z dłuższym ochłodzeniem. Nie obowiązuje jednak ogólnopolski harmonogram nakazujący włączenie kaloryferów konkretnego dnia, również początek jesieni nie oznacza automatycznego rozpoczęcia ogrzewania, choć jednocześnie nie trzeba też czekać na pierwsze przymrozki.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 15 stycznia 2007 r. opisuje sezon grzewczy przez potrzebę ogrzewania budynków wynikającą z warunków atmosferycznych, ale nie wskazuje dokładnej daty jego rozpoczęcia ani zakończenia. Podstawą jest więc zapotrzebowanie na ciepło, a nie kartka w kalendarzu.

Również w sezonie 2026/2027 terminu należy szukać w komunikatach dotyczących konkretnej nieruchomości. Informacja o uruchomieniu ogrzewania w jednej spółdzielni nie przesądza, kiedy zrobi się ciepło w pozostałych blokach w mieście.

Kto decyduje o rozpoczęciu sezonu grzewczego w bloku?

W budynkach korzystających z miejskiej sieci decyzję podejmuje odbiorca mający umowę z dostawcą ciepła. Najczęściej jest to spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota reprezentowana przez zarząd albo upoważniony zarządca, a dostawca realizuje zgłoszenie zgodnie z zasadami przewidzianymi w umowie.

Pytanie o termin włączenia kaloryferów najlepiej skierować do administracji swojego budynku. Można przy okazji zapytać, czy ogrzewanie wymaga osobnego zgłoszenia, czy działa automatycznie po spadku temperatury.

To rozróżnienie ma spore znaczenie: ciepło może być dostępne w sieci, a dostawa na potrzeby ogrzewania danego budynku pozostawać wyłączona. Sam komunikat przedsiębiorstwa o gotowości do sezonu nie oznacza więc, że wszystkie grzejniki natychmiast zrobią się ciepłe.

Przy jakiej temperaturze włączają ogrzewanie?

Często powtarzana zasada mówi o trzech kolejnych dniach ze średnią temperaturą poniżej 10-12°C. Nie jest to jednak powszechnie obowiązujący wymóg prawny. Takie kryterium może być przyjęte lokalnie, ale nie należy traktować go jako warunku uruchomienia ogrzewania w każdym bloku.

Przepisy przewidują, że graniczne temperatury włączania i wyłączania automatycznej regulacji dostaw ciepła ustalają strony umowy, i nie narzucają jednej wartości wszystkim odbiorcom.

W budynku wyposażonym w automatykę pogodową czujnik mierzy temperaturę zewnętrzną, a regulator odpowiednio steruje ogrzewaniem. Veolia Warszawa podaje przykład progu ustalonego na 12°C: poniżej tej wartości dostawa ciepła się uruchamia, a po jej przekroczeniu zostaje odcięta. Przy odpowiedniej umowie i przygotowanej instalacji takie rozwiązanie pozwala ogrzewać mieszkania również poza tradycyjnie rozumianym sezonem.

Osobną kwestią są temperatury wewnątrz mieszkania. W przepisach technicznych wskazano m.in. 20°C dla pokoi mieszkalnych oraz 24°C dla łazienek. To temperatury obliczeniowe przyjmowane przy projektowaniu ogrzewania, a nie progi automatycznie wyznaczające początek sezonu grzewczego.

Co zrobić, gdy w mieszkaniu jest zimno, a kaloryfery nie grzeją?

Zacznij od sprawdzenia temperatury w pomieszczeniu i ustawienia termostatu. Sam chłodny grzejnik nie przesądza o awarii: regulator może ograniczać dopływ ciepła, gdy osiągnięta została ustawiona temperatura. Na początku sezonu kaloryfery nie muszą też pracować z taką intensywnością jak podczas mrozów.

Jeśli mieszkanie pozostaje niedogrzane:

zapisz temperaturę oraz godziny pomiarów, ustawiając termometr z dala od okna, słońca i grzejnika;

sprawdź komunikaty administracji i zapytaj, czy ogrzewanie zostało już uruchomione;

ustal, czy problem dotyczy jednego kaloryfera, całego mieszkania czy również sąsiadów;

zgłoś sytuację zarządcy, podając adres, numer lokalu i zaobserwowane objawy.

Gdy ogrzewanie w budynku działa, a pojedynczy grzejnik pozostaje zimny lub słychać w nim bulgotanie, przyczyną może być zapowietrzenie albo problem z zaworem. W takiej sytuacji potrzebne jest sprawdzenie instalacji przez konserwatora. Nie warto zakładać, że każde niedogrzane mieszkanie oznacza opóźniony start sezonu, bo czasem dopływ ciepła został już włączony, lecz to indywidualna usterka uniemożliwia prawidłowe ogrzewanie lokalu.



