Kod C.1.0 jest najważniejszy na liczniku prądu. Gdzie go szukać?

Spis treści: Gdzie szukać licznika prądu w bloku z wielkiej płyty i nowym apartamentowcu? Zakamarki starej kamienicy. Piwnice, klatki schodowe i przedpokoje Gdzie jest numer licznika prądu i do czego jest niezbędny? Skrzynka zamknięta na klucz. Jak bezpiecznie zlokalizować właściwy licznik?

Gdzie szukać licznika prądu w bloku z wielkiej płyty i nowym apartamentowcu?

W blokach z wielkiej płyty liczniki prądu najczęściej montowane były w zbiorczych modułach na korytarzach lub w osobnych pomieszczeniach. Jednak w niektórych przypadkach, urządzenia te mogą być również obecne wewnątrz mieszkań - najczęściej w przedpokoju lub w pobliżu drzwi wejściowych.

W nowych apartamentowcach sytuacja wygląda podobnie. Liczniki prądu w większości przypadków są montowane poza mieszkaniami - najczęściej na klatkach schodowych, w odrębnych pomieszczeniach lub w okolicach garażu. W nowszym budownictwie stosuje się inteligentne liczniki umożliwiające zdalny odczyt, wobec czego dostęp do nich z reguły nie jest potrzebny mieszkańcom na co dzień.

Zakamarki starej kamienicy. Piwnice, klatki schodowe i przedpokoje

W przypadku starych kamienic wielokrotnie modernizowanych na przestrzeni lat usytuowanie liczników prądu także może się nieco różnić. Podobnie jak we wcześniej wspomnianych przypadkach, przeważnie urządzenia te można spotkać na klatkach schodowych.

W niektórych sytuacjach znajdują się one w piwnicy bądź przy drzwiach wejściowych na klatkę schodową. Nie brakuje także miejsc, w których liczniki te można spotkać w mieszkaniach - najczęściej w przedpokojach.

Gdzie jest numer licznika prądu i do czego jest niezbędny?

Numer licznika prądu pozwala na identyfikację konkretnego urządzenia. Najprościej jest go znaleźć na ekranie pod kodem C.1.0. Nierzadko jest on również częścią numeru znajdującego się poniżej kodu kreskowego usytuowanego na liczniku. Informację na jego temat można odszukać również na rachunku za energię elektryczną.

Do czego jest niezbędny numer licznika prądu? Najczęściej przydaje się on w trakcie zgłaszania awarii i kontaktu z infolinią dystrybutora energii. Stanowi on również niezbędną informację, jeśli chcemy zmienić operatora.

Skrzynka zamknięta na klucz. Jak bezpiecznie zlokalizować właściwy licznik?

Wspomniany numer licznika prądu obecny na fakturze za energię przyda się, jeśli chcemy bezpiecznie zlokalizować właściwe urządzenie. W takiej sytuacji warto porównać oba identyfikatory, dzięki czemu upewnimy się, który sprzęt należy do nas.

Co jednak ważne - czasami może się zdarzyć, że skrzynka z licznikiem jest zamknięta na klucz. W takim przypadku nie powinniśmy otwierać jej siłą. Lepiej wówczas skontaktować się z administracją budynku, która powinna nam udostępnić wgląd do urządzenia.



