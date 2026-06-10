W skrócie Od 10 lipca 2027 r. transakcje powyżej 10 tys. euro będą wymagały pełnej weryfikacji klienta, w tym podania numeru PESEL, NIP i/lub IBAN, niezależnie od formy płatności.

Wprowadzone zostaną limity płatności gotówkowych na poziomie 10 tys. euro oraz uproszczona weryfikacja tożsamości klienta już od 3 tys. euro, a nowe obowiązki obejmą kolejne branże, m.in. dealerów aut, galerie sztuki, firmy pożyczkowe i pośredników nieruchomości.

Zmiany budzą kontrowersje ze względu na kwestie prywatności, ryzyko nadużyć przy przetwarzaniu danych oraz wzrost biurokracji dla przedsiębiorców.

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Koniec anonimowych zakupów. Unia wprowadzi nowy obowiązek podania PESEL

Osoby planujące zakup kosztownych przedmiotów muszą przygotować się na fundamentalne zmiany w przepisach. Od 10 lipca 2027 r. wejdzie w życie nowe, rygorystyczne prawo unijne. Chodzi konkretnie o "Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1624 z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu" (AMLR 2024/1624).

Unijne prawo będzie obowiązywało bezpośrednio i w identyczny sposób we wszystkich krajach członkowskich, więc także w Polsce. Oznacza to koniec z dotychczasowymi różnicami w systemach krajowych, które przestępcy wykorzystywali do ukrywania nielegalnych dochodów. Od tego momentu każda poważniejsza transakcja konsumencka zostanie objęta obowiązkiem szczegółowej identyfikacji kupującego.

Co się zmieni z perspektywy klienta? Największą bodaj zmianą będzie obniżenie dotychczasowego limitu weryfikacyjnego z 15 tys. do 10 tys. euro, co przy obecnych kursach oznacza obniżenie limitu z ok. 63,5 tys. do ok. 42,3 tys. zł. Przekroczenie tego progu podczas zakupów nałoży na sprzedawcę bezwzględny obowiązek przeprowadzenia procedury Customer Due Diligence (CDD), czyli szczegółowego prześwietlenia klienta. Kupujący będzie musiał podać swoje wrażliwe dane, w tym numer PESEL, Identyfikacji Podatkowej (NIP) i/lub numer rachunku bankowego (IBAN).

Co szczególnie istotne, dotychczasowe przekonanie konsumentów, że wysłanie tradycyjnego przelewu z oficjalnego i zweryfikowanego konta bankowego automatycznie potwierdza legalność gotówki, przechodzi do historii. Forma płatności straci jakiekolwiek znaczenie. Kontrola tożsamości będzie obligatoryjna zarówno przy płatnościach bezgotówkowych, jak też kartą i przelewem.

Gotówka pod szczególnym nadzorem w UE

Unia Europejska zaplanowała jeszcze mocniejsze restrykcje dla miłośników tradycyjnego pieniądza papierowego. Wprowadzony zostanie sztywny, ogólnoeuropejski limit płatności gotówką za towary i usługi. Wynosić on będzie 10 tys. euro (ok. 42,3 tys. zł). Powyżej tej kwoty fizyczna gotówka w ogóle nie zostanie przyjęta. Poszczególne państwa członkowskie będą mogły ten próg jeszcze bardziej obniżyć.

Ponadto uproszczona procedura weryfikacji tożsamości klienta w przypadku płatności gotówkowych będzie uruchamiana już od progu wynoszącego zaledwie 3 tys. euro (ok. 12,8 tys. zł). Im bardziej anonimową formę płatności wybiera konsument, tym szybciej firma zażąda jego pełnych danych w celu ustalenia, czy kupujący nie działa w imieniu ukrytego, rzeczywistego beneficjenta.

Nowy obowiązek dla firm. Długa lista branż

Procedury sprawdzania wiarygodności finansowej, dotychczas kojarzone niemal wyłącznie z bankowością, 10 lipca 2027 r. obejmą sporą grupę przedsiębiorców. Podmioty te mają zaledwie rok na wdrożenie systemów weryfikacji. Do grupy branż zobowiązanych dołączą:

Dostawcy usług związanych z kryptoaktywami (CASP).

Platformy crowdfundingowe.

Firmy pożyczkowe działające poza sektorem bankowym.

Dealerzy samochodowi oraz sprzedawcy dóbr luksusowych (biżuterii, zegarków).

Pośrednicy nieruchomości.

Galerie sztuki, domy aukcyjne oraz niezależni marszandzi.

Adwokaci, księgowi oraz doradcy podatkowi.

Pewnym wyjątkiem są profesjonalne kluby sportowe oraz agenci piłkarscy. Oni również zostaną objęci przepisami, lecz w ich przypadku obowiązek ten zacznie funkcjonować 2 lata później, czyli od 10 lipca 2029 r. Przepisy przewidują także specjalny pułap kontroli dla najbogatszych - w sytuacji, gdy instytucja zarządza majątkiem o wartości minimum 5 mln euro dla klienta posiadającego aktywa na poziomie co najmniej 50 mln euro, uruchamiana będzie wzmożona, rozległa kontrola.

Eksperci zwracają też uwagę, że w sektorze kryptoaktywów podobne mechanizmy w dużej mierze już funkcjonują. Giełdy i kantory mają obowiązek identyfikacji użytkowników już przy zakładaniu konta - bez względu na kwotę. Co więcej, od 30 grudnia 2024 r. działa unijne rozporządzenie 2023/1113 (tzw. Travel Rule), nakazujące przekazywanie danych nadawcy i odbiorcy przy transferach kryptowalutowych podobnie jak ma to miejsce w tradycyjnej bankowości.

Rewolucja w przepisach budzi spore kontrowersje

Wprowadzenie tak radykalnych zmian wywołuje liczne dyskusje. Zwolennicy uszczelniania systemu wskazują, że dotychczasowy brak spójności między 27 krajami członkowskimi tworzył idealne warunki do prania brudnych pieniędzy, a nowe rozporządzenie zlikwiduje tę szarą strefę.

Z kolei krytycy nowych przepisów zwracają uwagę na potężne koszty związane z utratą prywatności oraz na ogromną biurokrację. Tworzy się sytuacja, w której każdy większy wydatek obywatela traktowany jest jako potencjalnie podejrzany, dopóki sam zainteresowany nie udowodni czystości swoich intencji. Może to godzić w odwieczną zasadę domniemania niewinności.

Masowe gromadzenie danych o zakupach budzi też obawy o bezpieczeństwo. Historia zna wszak przypadki patologii, takich jak choćby sprawa z Francji, gdzie urzędnicy sprzedawali dane osób wykazujących kryptowaluty w zeznaniach podatkowych, co doprowadziło do fali brutalnych napadów rozbójniczych na te osoby.

Jedną z przeciwniczek nowych przepisów jest Rada Łajkowa, bułgarska posłanka do Parlamentu Europejskiego. "To nie jest walka z mafią. To rozszerzenie kontroli nad obywatelami, używając bezpieczeństwa jako pretekstu" - już w zeszłym roku pisała na platformie X.

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Europosłanka podkreśliła, że prawo do prywatności i zachowania anonimowości przy użyciu gotówki to fundament wolności obywatelskich, a nowe restrykcje uderzają głównie w przeciętnych ludzi, podczas gdy najpotężniejsi gracze rynkowi często pozostają poza skuteczną kontrolą. Jej zdaniem, zamiast nękać zwykłych konsumentów, unijne organy powinny skupić się na realnych alternatywach. Walka z praniem pieniędzy powinna uderzać w międzynarodowe sieci przestępcze, raje podatkowe oraz podejrzane transfery kryptowalutowe, a nie zwykłych obywateli.

Przedsiębiorcy również znaleźli się w potrzasku, otrzymując niewiele czasu na cyfryzację i automatyzację procesów sprawdzania tożsamości. Z drugiej jednak strony technologia pozwala skrócić czas wdrożenia z miesięcy do tygodni. Z kolei konsumenci mają niespełna 2 lata, aby oswoić się z nową, transparentną rzeczywistością finansową.





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