Oxford Street bez samochodów. Londyn szykuje wielką metamorfozę

Londyn szykuje jedną z największych metamorfoz przestrzeni handlowej w Europie. Zgodnie z informacją Greater London Authority (GLA), pracownie Hawkins/Brown i East zostały wybrane do prowadzenia planów przekształcenia Oxford Street w strefę ruchu pieszych. Projekt obejmie ponad 1,1 kilometra kultowej ulicy - od Marble Arch do Tottenham Court Road - i przewiduje stworzenie przestrzeni do spacerów, posiłków na świeżym powietrzu i nowych miejsc publicznych.

Nowi autorzy miejskiego krajobrazu

Hawkins/Brown poprowadzi projekt koncepcyjny dla całej długości Oxford Street, a studio East zajmie się pierwszym etapem przebudowy, od Orchard Street do Great Portland Street. - City Hall wyznaczył dwa światowej klasy zespoły projektowe do pracy nad projektem i realizacją ambitnych planów burmistrza Londynu Sadiqa Khana mających na celu zrewitalizowanie Oxford Street i wydobycie jej prawdziwego potencjału - jak podał urząd GLA.

Współpracować z nimi będą także firmy Gehl i Publica, których doświadczenie obejmuje m.in. nowojorski Times Square, George Street w Sydney, londyńską Bond Street czy Here East w Stratford.

Dlaczego Oxford Street potrzebuje zmian?

Pierwsze plany ograniczenia ruchu samochodowego w tym rejonie pojawiły się już w 2017 roku, jednak zostały zablokowane przez radę Westminsteru. Teraz projekt powraca z poparciem burmistrza, który w czerwcu zapowiedział realizację "tak szybko, jak to możliwe". - Oxford Street jest obszarem o kluczowym znaczeniu gospodarczym dla kraju, z szacowanym rocznym wkładem 25 miliardów funtów w gospodarkę Londynu, jednak od lat cierpi z różnych powodów, od pandemii po rozwój zakupów online i parków handlowych - jak podkreśla GLA.

Prace projektowe realizowane są w ramach Architecture + Urbanism Framework - panelu firm wyłonionych w 2023 roku do wspierania projektów urbanistycznych. Transformacja ma przyciągnąć kupujących, ożywić centrum i przywrócić ulicę pieszym. Symbolicznie wpisuje się w przemiany, jakie już zachodzą - choćby otwarcie sklepu IKEA w zabytkowym budynku po dawnej flagowej Topshop. Oxford Street ma zyskać drugie życie, tym razem bardziej ludzkie niż samochodowe.

