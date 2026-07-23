Koniec trudnych faktur. Tak wkrótce zmienią się rachunki za prąd

W skrócie Ministerstwo Energii przygotowało projekt rozporządzenia, który uprości rachunki za prąd dla 16,5 mln gospodarstw domowych, zwiększając ich przejrzystość od 2027 roku.

Z rachunków zniknie opłata abonamentowa, a koszty biurowe zostaną wydzielone jako osobna opłata handlowa, co pozwoli łatwiej porównywać oferty różnych sprzedawców.

Posiadacze nowoczesnych liczników zdalnego odczytu zyskają dobrowolną możliwość rezygnacji z prognoz na rzecz płacenia za faktyczne zużycie energii.

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Nowe rachunki za prąd od 2027 roku. Co się zmieni na fakturach?

Dla ponad 16,5 mln polskich gospodarstw domowych rozszyfrowanie dzisiejszej faktury za energię elektryczną bywa ogromnym wyzwaniem. Obok opłaty za sam prąd na rachunkach pojawiają się liczne pozycje związane z jego dostarczeniem, takie jak opłaty handlowe, przesyłowe, sieciowe czy jakościowe, a koszty energii i dystrybucji rozkładają się mniej więcej po połowie.

Ministerstwo Energii przygotowało projekt rozporządzenia, który ma to zmienić. Resort podkreśla, że nie planuje rewolucji cenowej ani bezpośredniej ingerencji w ceny energii, lecz dąży do uporządkowania faktur, zwiększenia ich przejrzystości oraz ułatwienia klientom kontrolowania wydatków i porównywania ofert z rynkiem.

Projektowane przepisy mają wejść w życie jesienią 2026 r. Nowe zasady kalkulacji zostaną zastosowane po raz pierwszy w odniesieniu do taryf obowiązujących na 2027 r., co oznacza, że pierwsze zmienione rachunki pojawią się w praktyce wraz z rozliczeniami wedle tych taryf.

Mniej opłat na rachunkach i koniec obowiązkowych prognoz

Najważniejsze korekty dotyczą rewolucji w sposobie prezentowania stałych opłat na rachunkach. Z części dystrybucyjnej (sieciowej) całkowicie zniknie osobna opłata abonamentowa związana z wizytami inkasentów. Dzięki masowemu montażowi nowoczesnych liczników zdalnego odczytu (LZO) dane o zużyciu są przesyłane przez internet, a pozostałe drobne koszty (np. rzadkich kontroli) zostaną "doklejone" do składnika stałego stawki sieciowej.

Z kolei w części sprzedażowej (obrotowej) nastąpi odwrotny proces: stałe koszty biurowe, prowadzenia salonów czy infolinii zostaną "wyciągnięte" z ceny samej energii i pokazane jako osobna opłata handlowa. Dzięki temu stawka za samą kilowatogodzinę (kWh) powinna spaść, co ułatwi porównywanie ofert różnych dostawców.

Jednocześnie projekt nakłada na sprzedawców obowiązek poinformowania posiadaczy liczników zdalnego odczytu o możliwości rezygnacji z prognoz na rzecz płacenia za rzeczywiste, faktycznie zużyte kilowatogodziny. Przejście na nowy model będzie całkowicie dobrowolne, a klienci preferujący dotychczasowy system zachowają do niego prawo.

Faktury za prąd staną się czytelne dla każdego odbiorcy

Nowe regulacje wprowadzają całkowicie nowy standard prezentowania danych. Ma on sprawić, że faktury staną się znacznie bardziej czytelne dla każdego odbiorcy. Reforma zakłada wyraźne wskazanie kosztu energii elektrycznej. Informacja o cenie samego prądu zostanie przedstawiona w prosty i przejrzysty sposób, co wyeliminuje konieczność żmudnego analizowania wielu pozycji rozrzuconych do tej pory po całym dokumencie.

Na fakturach zostaną też jasno wyodrębnione opłaty dystrybucyjne. Koszty przesyłu oraz dostarczenia energii zostaną w pełni oddzielone od stawki za sam prąd, co pozwoli konsumentom z łatwością ocenić, jaka część końcowego rachunku wynika z ich faktycznego zużycia, a jaka stanowi koszt utrzymania infrastruktury energetycznej.

Na nowych fakturach wyeksponowana zostanie także widoczna kwota do zapłaty. Całkowita suma znajdzie się w wyjątkowo łatwo dostępnym i czytelnym miejscu, co ma ułatwić interpretację dokumentu i przyspieszyć weryfikację należności.

Dodatkowo na rachunkach umieszczona zostanie jasna informacja o umowie. Klienci znajdą tam precyzyjne dane dotyczące dokładnego okresu obowiązywania kontraktu, co znacznie ułatwi bieżące kontrolowanie terminów jego ewentualnego przedłużenia lub podjęcie decyzji o zmianie sprzedawcy energii.

Zmiany obejmą również sam sposób doręczania dokumentów, wprowadzając e-fakturę jako powszechny standard. Podstawową formą przekazywania rachunków stanie się wersja elektroniczna, podczas gdy tradycyjna faktura papierowa będzie wysyłana wyłącznie do tych osób, które wyrażą na to wyraźne, indywidualne życzenie.



