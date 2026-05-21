W kwietniu pisałem w Interii Geekweek o tym, że zgodnie z deklaracją Marty Masłowskej, dyrektor sprzedaży centralnej Gołębiewski Holding, pierwsi goście Hotelu Gołębiewski w Pobierowie mają pojawić się w obiekcie już w czerwcu 2026 roku, jeszcze przed rozpoczęciem sezonu wakacyjnego. Teraz wiemy, że otwarcie ma nastąpić dokładnie 26 czerwca b.r.

Ruszył też system rezerwacyjny, gdzie możemy już teraz zaplanować pobyt wakacyjny. Jak podaje money.pl początkowo hotel ma oferować ponad 500 pokoi. Później ich liczba zwiększy się do 1240.

Jeszcze przed przybyciem pierwszych gości niemieckie media piszą o kontrowersyjnych cenach.

Jak wyglądają ceny w Hotelu Gołębiewski?

Postanowiłem sprawdzić, jak wyglądają ceny w Hotelu Gołębiewski Pobierowo. Skorzystałem przy tym system rezerwacyjny na stronie hotelu i wybrałem wypoczynek w szczycie sezonu w dniach 6-12 lipca 2026 r.

Czteroosobowa rodzina (dwójka dorosłych i dwójka dzieci) zapłaci od 2 095 zł 29 gr za noc w pakiecie ze śniadaniem i drugim wybranym posiłkiem. W cenie także park wodny, klub dla dzieci czy siłownia. To oznacza, że tygodniowy pobyt (6 nocy) będzie kosztował łącznie 12 116 zł 98 gr. I to w promocji, która zakłada, że płacimy zadatek 90 proc., dzięki czemu zyskujemy 7-procentowy rabat. Warto jednak mieć na uwadze, że w przypadku konieczności odwołania, tracimy całą tę kwotę, ponieważ zaliczka jest zwrotna, zadatek już nie. Przy zadatku rzędu 30 proc. 4-os. rodzina zapłaci za ten sam pobyt 13 029 zł.

"Mały Dubaj" w Pobierowie jest już ukończony. Hotel ma zostać otwarty jeszcze w tym roku

Za pobyt z jednym dzieckiem rodzina zapłaci od 10 097 zł 50 gr (90 proc zadatek) do 10 857 zł 50 gr (zadatek w kwocie 30 proc.). Problem może być w przypadku większych rodzin. Próbując dodać trzecie dziecko wyświetla mi się komunikat: "Osiągnięto maksymalną liczbę osób w jednym pokoju. Dodaj więcej pokoi, by umieścić tam pozostałe osoby". Rozumiem więc, że w takim przypadku jeden rodzic śpi z dwójką a drugi z tym trzecim dzieckiem? W przypadku starszych dzieci nieco łatwiej - rodzice mogą spędzić czas razem, dzieci mieć odrobinę swobody w osobnym pokoju. Rozumiem obecną demografię i dominację rodzin 2+1, ale firma i architekci mogli przewidzieć przynajmniej kilka większych apartamentów.

Para rezerwująca pobyt we wspomnianym przeze mnie terminie zapłaci od 8 077 zł 98 gr do 8 tys. 686 zł korzystając z pakietów. W przypadku wyboru pokoju z widokiem na morze cena proponowana w systemie rezerwacyjnym wynosi 8 485 zł 32 gr.

Hotel Gołębiewski w Pobierowie przyjmie pierwszych gości w czerwcu br.

Niemcy piszą o kontrowersyjnych cenach

Sieć liczy na gości nie tylko na gości z Polski, ale także z Czech i Niemiec. - Liczymy na nich, wiemy, że interesują się naszym hotelem i przygotujemy na ich przyjęcie - mówiła Barbara Garczyńska, dyrektorka hotelu w rozmowie z "Gazetą Wrocławską".

Hanna Sidorska w Interii Biznes już we wrześniu 2025 roku pisała o obawach naszych zachodnich sąsiadów, a dokładnie przedsiębiorców z Uznam. Boją się, że Gołębiewski w Pobierowie zabierze im klientów, którzy narzekają na niską jakość usług, zamknięte restauracje, brudne plaże i miejscowych, którzy rzekomo mają być mało przyjaźni.

Niemcy narzekali wówczas także na wysokie ceny u siebie. Ale teraz, po ogłoszeniu cennika, mówią o "Dubaju" nad Morzem Bałtyckim. "Ceny proponowane przez hotel budzą kontrowersje" - pisze dziennik Ostsee-Zeitung.

Co oferuje Hotel Gołębiewski Pobierowo?

Obiekt ma 13 kondygnacji, w tym 11 naziemnych i dwie podziemne. Znajduje się tu 1,2 tysiąca pokoi, w których będzie mogło przenocować ponad 3 tysiące gości. Około 70 proc. pokoi ma mieć widok (okna lub balkon) na Bałtyk. Jego masywna bryła ma się kojarzyć ze statkiem pasażerskim.

Do dyspozycji gości będzie kompleks wodny z basenami i zjeżdżalnią, jacuzzi, sale kinowe, kręgielnia, gabinety zabiegowe, SPA, kawiarnie, a nawet sklepy z pamiątkami. Będzie tu także jedna z największych sal konferencyjnych w Polsce na 4 tysiące miejsc.

Źródła: Interia Biznes, Geekweek, money.pl, Gazeta Wrocławska





