Krzysztof Ibisz ujawnia sekret. Emocje i rekordowe nagrody w "Awanturze kasę"

Karol Kubak

Karol Kubak

W najnowszym odcinku "Awantury o kasę" drużyny zmierzyły się w emocjonującej walce o najwyższą stawkę, odpowiadając na pytania z chemii, astronomii oraz wielu innych dziedzin. Niebiescy dzięki śmiałej grze zdobyli wyraźną przewagę i zakończyli z imponującą sumą nagrody. Dodatkową niespodzianką był sekret Krzysztofa Ibisza, który tym razem przyciągnął zainteresowanie widzów, ujawniając własnoręcznie kiszone ogórki jako atrakcję programu.

Poszli jak burza. Kto wygra nowy odcinek Awantury o kasę?
Poszli jak burza. Kto wygra nowy odcinek Awantury o kasę?zrzut ekranuPolsat

Przyjaciele z gdańskiej filologii w barwie niebieskiej, dwie pary w klimacie rodzinnym - czyli zieloni, oraz pełne energii kociewianki w wiankach z feerią barw na głowie i żółtym kolorem w tle. Te trzy drużyny walczyły w ubiegłym tygodniu o zwycięstwo w "Awanturze o kasę".

A zmierzyć musieli się w takich kategoriach jak chemia, astronomia, przysłowia i cytaty, czy polityka i gospodarka. Emocje były ogromne już od samego początku, gdy niebiescy postawili 8 tysięcy na pytanie. Niestety, w pytaniu o greckiego uczonego, który już około III wieku p.n.e. sugerował, że to Ziemia krąży wokół Słońca, a nie na odwrót, błędnie postawili na Arystotelesa. Tym uczonym był jednak Arystarch z Samos. To oznaczało, że 8 tysięcy złotych, za które wcześniej wylicytowali kategorię, przeszło do kolejnego pytania.

Żeby nie skończyć zbyt szybko gry, pozostało tylko jedno - va banque. A zadanie było trudne. Trzeba było odpowiedzieć "co to jest?" i to bez możliwości kupienia podpowiedzi. Ale... udało się! I tym samym z kwotą 17 tysięcy 200 złotych zyskali wyraźną przewagę nad pozostałymi drużynami.

Ta przewaga pozwoliła im zmierzyć się z mistrzami. Tam pan Dawid, lektor języka angielskiego, ale też sędzia piłkarski i kapitan drużyny pokazał talent do licytacji i sportowy refleks. Nie bez znaczenia był również zgrany zespół. Ostatecznie przejęli pałeczkę, a precyzyjniej - czarne togi i birety, odprawiając dotychczasowych mistrzów z sumą 8 tysięcy 500 złotych na koncie. Niebiescy zakończyli grę mając 18 tysięcy złotych.

Co w nowym odcinku "Awantury o kasę"? Krzysztof Ibisz zdradził sekret

W sobotnim odcinku "Awantury" zmierzyły się jak zwykle trzy drużyny. Niebiescy to przyjaciele z gimnazjalnych ławek, a obecnie reprezentanci różnych branż, od technologii, przez biologię i prawo. Zieloni to grupa przyjacielsko-małżeńska z Krakowa i Wrocławia, także specjalizująca się w wielu dziedzinach. Żółci z kolei to kieleccy dżentelmeni, którzy chcą zaprezentować wysoki poziom - i to dosłownie, bo pan Sławomir jest pilotem samolotów pasażerskich.

Drużyny musiały zmierzyć się w takich kategoriach jak czasy współczesne, albo nawet... czasy współczesne - no rzeczywiście, kategorie lubią się czasem powtarzać, co jednak nie zawsze bywa korzystne dla zielonych, którzy za pierwszym razem odpowiedzieli poprawnie. Przy kolejnym podejściu może nie być tak łatwo. I tak było tym razem. Błąd słono kosztował, bo do puli kolejnego pytania przeszło aż 12 tysięcy 800 złotych.

I choć pytania, zacięta rywalizacja i bitwa o mistrzowską lożę to serce tego teleturnieju, to czasem dodatkowe elementy przykuwają uwagę nie mniej od awantury o kasę. Czasem jest to prezent niespodzianka dla Krzysztofa Ibisza, a czasem poznanie sekretu tego programu. Tym razem Krzysztof Ibisz zdradził ważny sekret - przyznał, że ogórki kiszone w złotych skrzynkach, to jego własnoręczna robota. No cóż, jeśli to rzeczywiście prawda, to według relacji panów z jednego z poprzednich odcinków, którzy zjedli ze smakiem wygraną przed kamerami, możemy poznać jeszcze jeden talent Krzysztofa Ibisza. To co, może następnym razem zobaczymy prowadzącego "Awanturę" obok Modesta Amaro w programie Top Chef?

Zobacz również:

Protoziemia sprzed 4,5 mld lat. Odkryto pierwsze dowody.
Nauka

Przełomowe odkrycie naukowców. Natrafiono na ślady protoziemi

Dawid Długosz
Dawid Długosz

Dajcie znać na profilu Geekweeka na Facebooku, czy Krzysztof Ibisz ma szanse zostać ekspertem w programie kulinarnym.

Ale wracając do gry, oprócz czasów współczesnych drużyny mierzyły się w takich kategoriach jak sztuka, literatura czy popkultura. I trzeba przyznać, że licytacje były wyjątkowe. Ale cóż, jeśli kapitan drużyny ćwiczył tak intensywnie, że niemal stłukł smartfonem szybę u przyjaciół, to z pewnością jest przygotowany do przejęcia najwyższych stawek.

Geografia odprawiła graczy z kwitkiem

Lubicie sport? Właśnie od tej kategorii zaczęła się rywalizacja, jeśli nie liczyć złotek skrzynki, która została wcześniej kupiona wyjątkowo tanio. A dalej akademicki - fizyka i geografia, która przesądziła o zwycięstwie. A kto wygrał? Zobaczcie sami oglądając "Awanturę o kasę" na antenie Polsatu w sobotę o 17:30 lub online na Polsat Box Go.

A może i ty zdecydujesz się na udział? Chcesz? To bardzo proste. Wystarczy, że przejdziesz do formularza castingowego lub wejdziesz na stronę awanturaokase.polsat.pl

"Wydarzenia": Legendarny "Dar Młodzieży" będzie miał swojego następcęPolsat News
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?
Zapisz się na geekweekowy newsletter i łap najświeższe newsy ze świata tech, lifehacki, porady i ciekawostki.

Najnowsze