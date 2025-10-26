Oglądaliście sobotnią "Awanturę o kasę"? Drużyna zielonych zabłysnęła, w pierwszej rundzie, niemal nie dopuszczając do głosu niebieskich i żółtych. Odważne licytacje, może nieco spontaniczne decyzje... ale właśnie ta mieszanka sprawiła, że odcinek oglądało się z zapartym tchem. A jednocześnie wręcz czuć było tę przyjemność z gry w kultowym teleturnieju.

Nic jednak dziwnego, że licytacje były tak udane. Pan Jan, kapitan drużyny, przyznał otwarcie, że przed programem ćwiczył licytacje. I ćwiczył tak intensywnie, że niemal wybił smartfonem (którego używał zamiast kolorowej tekturki) szybę w domu swoich przyjaciół. Ale na szczęście nic poważnego się nie stało, ale trening zaprocentował. Nie dość, że w wielkim stylu wygrali pierwszą rundę, to jeszcze odesłali mistrzów do domu, przejmując tym samym lożę. I w tym odcinku zobaczyliśmy ich w czarnych togach i biretach.

Oczywiście nie oznacza to, że poprzedni mistrzowie byli bez szans. Tak naprawdę przesądziło pytanie o geografię, a dokładnie:

Jak nazywa się najdalej na południe wysunięte miasto w Polsce?

Mistrzowie błędnie postawili na Ustrzyki Dolne. Trop był całkiem niezły, bowiem najdalej wysunięty szczyt w Polsce to znajdujący się właśnie w Bieszczadach Opołonek (1028 m n.p.m.), a najdalej na południe wysuniętą miejscowością jest Wołosate w powiecie bieszczadzkim. Ale szczegół tkwi w dobrym odczytaniu pytania, gdzie jest mowa nie o miejscowości, ale konkretnie - mieście. A najdalej na południe wysuniętym miastem w Polsce jest Zakopane.

Tym samym cała pula przeszła na konto zielonych, którzy zakończyli odcinek z kwotą 35 tysięcy 800 złotych.

A co w niedzielnym odcinku "Awantury o kasę"?

Tym razem w drużynie niebieskiej zobaczymy klan krakusów, w zielonej - mamę, córkę, syna i zięcia, a w żółtej - dwie siostry z mężami. Specjaliści z różnych dziedzin, ale z pewnością łączy ich chęć wygrania pierwszej rundy, a następnie pokonania mistrzów. Czy się uda?

Konieczne musicie zobaczyć na antenie Polsatu w niedzielę o 17:30 lub online na Polsat Box Go.

Licytacje wystrzeliły w kosmos już od pierwszego pytania. Gracze zmierzyli się w takich kategoriach jak rozmaitości, polityka i gospodarka, geografia, popkultura czy przysłowia i cytaty. Szło gładko? Nic bardziej mylnego - kilka błędnych odpowiedzi podbiło stawkę i całkowicie zmieniło punkt ciężkości.

Finał rozpoczął się nie mniej ciekawie - od licytacji obu złotych skrzynek! Ale pojawiły się też: technologia, astronomia, ale też język polski czy przysłowia i cytaty. Pojedynek był nie mniej emocjonujący niż w pierwszej rundzie. Pula przekroczyła w pewnym momencie 33 tysiące złotych. I jasne stało się, że ten, kto pierwszy poprawnie odpowie, nie tylko zgarnie całą wygraną, ale w zasadzie będzie w loży mistrzów w kolejnym odcinku.

Technologia dla zmysłów. Niesamowita immersyjna wystawa w Kioto AFP