Spis treści: Czym jest gwiazdka Michelin? Dla restauracji to największe wyróżnienia Które restauracje w Polsce mają po jednej gwiazdce Michelin? Polskie restauracje z więcej niż jedną gwiazdką Michelin Na jakich zasadach są przyznawane gwiazdki Michelin?

Czym jest gwiazdka Michelin? Dla restauracji to największe wyróżnienia

Aktorzy mają Oscary, muzycy Grammy, a kucharze gwiazdki Michelin. Dla restauracji i szefów kuchni to absolutny szczyt marzeń, symbol kulinarnego geniuszu i najcenniejsze trofeum, jakie można zdobyć. Historia tego wyróżnienia sięga już ponad wieku.

W 1900 roku André Michelin wydał darmowy przewodnik dla kierowców, który miał im pomóc m.in. w znalezieniu dobrej restauracji. Z biegiem lat wprowadzono oceny gwiazdkowe, a system znany obecnie zaczął obowiązywać od 1930 roku. Ten niepozorny na początku przewodnik szybko ewoluował - dziś czerwona książeczka Michelin to prawdziwa "wyrocznia" w świecie kulinarnym.

W polskiej historii przełomowy okazał się rok 2013. To wtedy pierwszą, historyczną gwiazdkę Michelin w naszym kraju zdobyło warszawskie Atelier Amaro, prowadzone przez szefa kuchni Wojciecha Modesta Amaro. Na kolejny sukces musieliśmy czekać do 2016 roku - wtedy drugą restauracją w Polsce z tym prestiżowym wyróżnieniem została warszawska Senses, na której czele stał włoski szef kuchni Andrea Camastra. A jak to wygląda w 2026 roku? Wyjaśniamy poniżej.

Które restauracje w Polsce mają po jednej gwiazdce Michelin?

Obecnie na kulinarnej mapie Polski widnieje 11 restauracji wyróżnionych gwiazdkami Michelin. Przy czym 10 z nich to lokale mogące poszczyć się jedną gwiazdką. Podczas gali w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie inspektorzy nie tylko rozdali nowe wyróżnienia, ale też zweryfikowali dotychczasowych liderów, nagradzając ich pracę.

Utrzymanie gwiazdki Michelin to często trudniejsze zadanie niż jej zdobycie, ponieważ wymaga absolutnej powtarzalności i perfekcji każdego dnia. W tym roku ta sztuka udała się sześciu lokalom:

Arco by Paco Pérez w Gdańsku;

Muga w Poznaniu;

hub.praga w Warszawie;

NUTA w Warszawie;

Rozbrat 20 w Warszawie;

Giewont w Kościelisku.

Tegoroczna selekcja przyniosła również cztery nowości. Do grono restauracji z gwiazdką Michelin dołączyły:

Alon Omakase w Warszawie;

BABA we Wrocławiu;

Most we Wrocławiu;

Steampunk w Pszczynie.

Alon Omakase specjalizuje się w sushi podawanym w myśl zasady omakase (gdzie gość całkowicie zdaje się na wybór szefa kuchni). Z kolei BABA to bistro, które serwuje klasyczne polskie dania w nowoczesnej interpretacji. Szefową kuchni jest Beata Śniechowska, czyli pierwsza Polka wyróżniona gwiazdką Michelin.

Most to drugi sukces Wrocławia, który został doceniony za menu degustacyjne. Jednak największym zaskoczeniem okazał się Steampunk, zlokalizowany na ósmym piętrze w wieży ciśnień. Ostatecznie to nie urok wyjątkowego miejsca, a przede wszystkim jedzenie zasłużyło na nagrodę - w tym wyśmienite żeberka wołowe z warstwą szczypiorku.

Polskie restauracje z więcej niż jedną gwiazdką Michelin

Krakowska Bottiglieria 1881 to obecnie jedyna restauracja w kraju, która może poszczyć się prestiżowymi dwiema gwiazdkami Michelin. W 2020 roku miejsce to zapisało się w historii jako trzecia restauracja w Polsce, która zdobyła jedną gwiazdkę. W 2023 roku zespół podniósł poprzeczkę jeszcze wyżej, sięgając po drugą gwiazdkę Michelin, którą z powodzeniem utrzymuje do dziś.

Za tym międzynarodowym sukcesem stoi szef kuchni Przemysław Klima. Nazwy dań w karcie są niezwykle minimalistyczne, a same potrawy bazują na klasycznych polskich recepturach. Za pomocą nowoczesnych technik i oryginalnych, często zaskakujących połączeń, szef kuchni definiuje je jednak całkowicie na nowo. Serca jurorów skradły takie kompozycje jak pierogi z szafranem czy subtelny bulion z perliczki z kalmarami.

Na jakich zasadach są przyznawane gwiazdki Michelin?

Wokół przyznawania gwiazdek Michelin krąży mnóstwo legend, jednak zasady są jasno wyjaśnianie. Przewodnik stosuje prostą hierarchię, która jasno definiuje poziom mistrzostwa restauracji:

Jedna gwiazdka : Oznacza, że restauracja serwuje kuchnię na wysokim poziomie. To jedzenie godne uwagi.

Dwie gwiazdki: To miejsce, które warto odwiedzić. Na talerzu przejawia się głębokie wyrafinowanie oraz wyraźny talent szefa kuchni.

Trzy gwiazdki: Najwyższe możliwe wyróżnienie. To kuchnia, której twórcy osiągnęli absolutne wyżyny talentu, a ich potrawy można uznać za prawdziwe dzieła sztuki.

Niezależnie od tego, czy inspektor ocenia restaurację w Paryżu, Tokio, czy w Warszawie, kieruje się tym samym zestawem pięciu kryteriów, a jest to: jakość produktów, połączenie smaków, biegłość technik kulinarnych, indywidualność szefa kuchni oraz spójność całego podawanego menu.

Wbrew powszechnej opinii, drogie kryształy, marmurowe podłogi czy nienaganny smoking kelnera nie mają żadnego wpływu na przyznanie gwiazdki. Obsługa oraz styl restauracji są dla inspektorów Michelin całkowicie neutralne podczas tego procesu. Gwiazdka jest nagrodą wyłącznie za to, co szef kuchni i jego zespół wyczarują na talerzu.

Źródło: guide.michelin.com





