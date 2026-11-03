Zestaw LEGO Ideas Godzilla (21375) odwzorowuje jednego z najbardziej rozpoznawalnych potworów w historii kina. Godzilla zadebiutowała na ekranie w 1954 roku i od tamtej pory pojawiła się w dziesiątkach produkcji filmowych, serialach, komiksach i grach. Teraz fani będą mogli zbudować jej własną, klockową wersję.

Model składa się z 5363 elementów i mierzy około 70 cm wysokości, 27 cm szerokości oraz 40 cm długości. Producent zadbał o charakterystyczne szczegóły wyglądu potwora: łuskowatą skórę, ostre płetwy grzbietowe i długi ogon. Nie jest to jednak wyłącznie figurka do postawienia na półce. Ruchome elementy pozwalają zmieniać jej ustawienie.

Godzilla z ruchomymi elementami i promieniem termicznym

W modelu można poruszać głową, ramionami, łokciami, nadgarstkami, palcami, nogami i ogonem. Dzięki temu Godzillę da się ustawić w różnych pozach. Do zestawu dołączono również element przedstawiający promień termiczny, który można umieścić w pysku potwora zamiast języka.

Skala konstrukcji robi wrażenie także w porównaniu z minifigurką LEGO. W zestawie znalazła się postać, która sięga Godzilli zaledwie do kostki.

Pomysł fana trafił do oficjalnej sprzedaży

Autorem projektu jest Matthew Esposito, mieszkający w Nowym Jorku fan LEGO. Swoją propozycję opublikował na platformie LEGO Ideas, gdzie projekty użytkowników mogą zdobywać poparcie społeczności. Aby trafić do dalszej oceny, pomysł musiał zebrać 10 tys. głosów. Projekt Godzilli osiągnął ten próg, a następnie został zaakceptowany przez komisję LEGO.

Esposito przyznał, że jednym z największych wyzwań podczas projektowania była głowa potwora. Praca nad modelem trwała ponad dwa lata. Jak podkreślił, zależało mu na jak najwierniejszym oddaniu sylwetki, skali i charakterystycznego wyglądu Godzilli.

Godzilla z LEGO to pomysł fana klocków Lego materiały prasowe

Kiedy zestaw LEGO Godzilla trafi do sprzedaży i ile będzie kosztować?

Zestaw LEGO Ideas Godzilla (21375) będzie dostępny od 27 listopada 2026 roku w sklepach LEGO Store oraz na stronie LEGO.com. Sugerowana cena detaliczna wynosi 1699,99 zł. Konstrukcja jest przeznaczona dla osób od 18. roku życia.

Z okazji premiery przygotowano również dodatkowy prezent. Osoby, które kupią zestaw Godzilla między 27 a 30 listopada, otrzymają LEGO Ideas Godzilla - logo i ślad (40888). Model składa się z 359 elementów i przedstawia logo potwora na tle miejskiej panoramy. Na jednym z budynków umieszczono Mothrę, a całość uzupełnia odcisk stopy Godzilli.

Prezent będzie dostępny do wyczerpania zapasów. Warunkiem jego otrzymania jest zakup nowego zestawu LEGO Ideas Godzilla.

LEGO zapowiada też transmisję poświęconą nowemu zestawowi

Przed premierą, 3 listopada o godz. 18:00 czasu polskiego, odbędzie się transmisja na żywo poświęcona nowościom LEGO na Black Friday i Cyber Monday. W spotkaniu wezmą udział projektanci LEGO Jordan David Scott i Jim Clayton oraz autor projektu Matthew Esposito. Zaplanowano prezentację modelu i sesję pytań i odpowiedzi.

Członkowie programu LEGO Insiders będą mogli wziąć udział w losowaniu zestawu z autografami. Podczas wydarzenia po raz pierwszy pokazany zostanie również plakat z Godzillą, który będzie można zdobyć w ramach programu.