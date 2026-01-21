Kup sobie polski reaktor jądrowy MARIA w wersji Lego. Ruszyła aukcja

Unikatowy zestaw Lego przedstawiający polski reaktor jądrowy MARIA został wystawiony przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych na aukcję w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dochód z licytacji wspiera gastroenterologię dziecięcą. Zestaw należy do limitowanej serii wydanej z okazji 50-lecia reaktora. Zainteresowanie aukcją rośnie.

Duża hala technologiczna z zaawansowaną aparaturą przemysłową, centralnie umieszczony okrągły reaktor otoczony podestami i barierkami, dwie osoby w białych fartuchach laboratoryjnych obserwujące urządzenia, liczne kable oraz stanowiska kontrolne.
Na aukcję WOŚP trafił limitowany zestaw Lego przedstawiający polski reaktor jądrowy MARIA.Mateusz GrochockiEast News

Reaktor MARIA. Limitowany zestaw Lego trafił na aukcję

MARIA to jedyny działający reaktor jądrowy w Polsce. Swoją nazwę zyskał od badaczki Marii Skłodowskiej-Curie, a znajduje się w Otwocku-Świerku niedaleko Warszawy. Pierwsze uruchomienie tego reaktora miało miejsce ponad 50 lat temu - MARIA od wielu lat służy nauce, głównie medycynie.

Teraz można mieć taki reaktor w domu - a raczej jego niewielką replikę, w formie limitowanej edycji klocków Lego. NCBJ gra bowiem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy i wystawił unikatowy zestaw klocków na aukcję charytatywną, której celem jest wsparcie gastroenterologii dziecięcej.

Kup sobie polski reaktor jądrowy w wersji mini w ramach WOŚP

Według informacji Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ), moc reaktora MARIA osiąga 30 MW, a zaprojektowany i zbudowany został on przez polskich ekspertów oraz techników. Jest to basenowy reaktor wysokostrumieniowy typu kanałowego, gdzie beryl i woda pełnią funkcję moderatorów, a grafit odpowiada za reflektor. W reaktorze MARIA stosuje się jako paliwo krzemek uranu lub tlenek uranu.

- MARIA to jedyny działający reaktor jądrowy w Polsce, dzięki któremu produkowane są radiofarmaceutyki wykorzystywane w medycynie nuklearnej do ratowania ludzkiego życia. Rektor MARIA jest jednym ze światowych dostawców molibdenu-99, który jest stosowany w diagnostyce i terapii onkologicznej. Pokrywa też ok. 1/3 światowego zapotrzebowania na jod-131, który jest powszechnie wykorzystywany w diagnostyce i terapii tarczycy - wyjaśnia Narodowe Centrum Badań Jądrowych.

Chętni mogą teraz wylicytować sobie zestaw Lego przedstawiający ten reaktor, by samodzielnie złożyć klockową wersję jednej z najważniejszych krajowych infrastruktur badawczych.

Lego MARIA. Licytacja na Allegro już ruszyła. Zainteresowanie rośnie

W serwisie Allegro ruszyła aukcja, na której można wylicytować unikatowy zestaw klocków Lego, który przedstawia reaktor MARIA. Pudełko zawiera 196 elementów.

- Zestaw klocków, który przekazujemy na aukcję, pochodzi z limitowanej serii (tylko 150 szt.) wydanej z okazji 50-lecia reaktora MARIA. Choć nasz reaktor ma ponad pół wieku, nadal jest jednym z najmłodszych i najnowocześniejszych reaktorów na świecie! Zbuduj swój własny reaktor i pomóż zadbać o zdrowe brzuszki naszych dzieci! - apeluje NCBJ

Zainteresowanie już jest - w momencie pisania tego tekstu klocki licytowało ponad 20 osób, a cena sięgała 1750 zł. To kolejny raz, kiedy Narodowe Centrum Badań Jądrowych uczestniczy w WOŚP. Dużą popularnością cieszyło się wystawione przez instytucję na aukcję najmniejsze serduszko WOŚP w historii, "grawerowane atomami" w laboratorium.

