Reaktor MARIA. Limitowany zestaw Lego trafił na aukcję

MARIA to jedyny działający reaktor jądrowy w Polsce. Swoją nazwę zyskał od badaczki Marii Skłodowskiej-Curie, a znajduje się w Otwocku-Świerku niedaleko Warszawy. Pierwsze uruchomienie tego reaktora miało miejsce ponad 50 lat temu - MARIA od wielu lat służy nauce, głównie medycynie.

Teraz można mieć taki reaktor w domu - a raczej jego niewielką replikę, w formie limitowanej edycji klocków Lego. NCBJ gra bowiem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy i wystawił unikatowy zestaw klocków na aukcję charytatywną, której celem jest wsparcie gastroenterologii dziecięcej.

Kup sobie polski reaktor jądrowy w wersji mini w ramach WOŚP

Według informacji Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ), moc reaktora MARIA osiąga 30 MW, a zaprojektowany i zbudowany został on przez polskich ekspertów oraz techników. Jest to basenowy reaktor wysokostrumieniowy typu kanałowego, gdzie beryl i woda pełnią funkcję moderatorów, a grafit odpowiada za reflektor. W reaktorze MARIA stosuje się jako paliwo krzemek uranu lub tlenek uranu.

- MARIA to jedyny działający reaktor jądrowy w Polsce, dzięki któremu produkowane są radiofarmaceutyki wykorzystywane w medycynie nuklearnej do ratowania ludzkiego życia. Rektor MARIA jest jednym ze światowych dostawców molibdenu-99, który jest stosowany w diagnostyce i terapii onkologicznej. Pokrywa też ok. 1/3 światowego zapotrzebowania na jod-131, który jest powszechnie wykorzystywany w diagnostyce i terapii tarczycy - wyjaśnia Narodowe Centrum Badań Jądrowych.

Chętni mogą teraz wylicytować sobie zestaw Lego przedstawiający ten reaktor, by samodzielnie złożyć klockową wersję jednej z najważniejszych krajowych infrastruktur badawczych.

Lego MARIA. Licytacja na Allegro już ruszyła. Zainteresowanie rośnie

W serwisie Allegro ruszyła aukcja, na której można wylicytować unikatowy zestaw klocków Lego, który przedstawia reaktor MARIA. Pudełko zawiera 196 elementów.

- Zestaw klocków, który przekazujemy na aukcję, pochodzi z limitowanej serii (tylko 150 szt.) wydanej z okazji 50-lecia reaktora MARIA. Choć nasz reaktor ma ponad pół wieku, nadal jest jednym z najmłodszych i najnowocześniejszych reaktorów na świecie! Zbuduj swój własny reaktor i pomóż zadbać o zdrowe brzuszki naszych dzieci! - apeluje NCBJ

Zainteresowanie już jest - w momencie pisania tego tekstu klocki licytowało ponad 20 osób, a cena sięgała 1750 zł. To kolejny raz, kiedy Narodowe Centrum Badań Jądrowych uczestniczy w WOŚP. Dużą popularnością cieszyło się wystawione przez instytucję na aukcję najmniejsze serduszko WOŚP w historii, "grawerowane atomami" w laboratorium.

