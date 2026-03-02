Spis treści: Kiedy trzeba zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych? Skarbówce nie opłaca się ścigać osób winnych państwu 20 zł Kiedy wzrośnie minimalna kwota, dla której jest naliczany PCC?

Kiedy trzeba zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych?

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest nakładany w sytuacji, gdy kupujemy rzecz ruchomą (na przykład używany samochód, telefon, rower czy meble) od osoby prywatnej, a wartość tej rzeczy przekracza 1000 zł. Warto przypomnieć, że obowiązek zapłaty PCC dotyczy wyłącznie transakcji między osobami fizycznymi. Jeśli przedmiot kupowany jest od firmy, klient płaci tylko cenę z VAT.

PCC od rzeczy ruchomych wynosi 2%. Podstawą wyliczenia jest wartość rynkowa przedmiotu, a nie kwota zakupu. Jeśli zatem na umowie kupna-sprzedaży wpisane jest 1000 zł, a przedmiot warty jest dwa razy tyle, to Urząd Skarbowy może od nas zarządać dopłaty wraz z odsetkami. Za niedopełnienie tego obowiązku grożą kary finansowe.

Minimalna wartość podatku od czynności cywilnoprawnych wynosi 20 zł, czyli 2% z 1000 zł. Jako że wiele osób nie zdaje sobie sprawy z obowiązku uiszczenia opłaty oraz złożenia deklaracji PCC-3, zdarzają się przypadki ich ścigania przez fiskus. O takich przypadkach głośno było w zeszłym roku. Żądanie uregulowania należności wraz z odsetkami może i jest zgodne z prawem i należy do obowiązków urzędników, ale dla państwa i podatników ściganie tych osób stanowi większy wydatek, niż jest w stanie przynieść wpływów do budżetu.

Skarbówce nie opłaca się ścigać osób winnych państwu 20 zł

Ministerstwo Finansów planuje zmiany w podatku od czynności cywilnoprawnych. Dzięki nim skarbówka nie będzie już musiała ścigać osoby winne państwu 20 zł, a kupujący używane przedmioty od osób prywatnych odczują ulgę. Z wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów wynika, że resort finansów chce podnieść limit z obecnego 1000 do 3000 zł.

Decyzja nie wynika z chęci liberalizacji przepisów dla obywateli, lecz z chłodnej kalkulacji ekonomicznej. Ministerstwo w założeniach do projektu nowelizacji wskazuje, że ściąganie podatku od niskich kwot jest dla państwa nieopłacalne. Koszty postępowań podatkowych, w tym przesyłki oraz osobowe, często zbliżają się do wartości niezapłaconego podatku lub nawet ją przewyższają. Dotyczy to również kosztów egzekucji należności od umów o niskiej wartości.

Dopóki jednak przepisy są takie, a nie inne, państwo może ścigać nawet osoby dłużne mu kilka groszy. Co z tego, że samo wysłanie listu przekracza wartość należności, nie mówiąc już o kosztach pracy urzędników. Zwolennicy takiej biurokracji mogą powiedzieć, że państwo to nie firma i nie musi działać zgodnie z regułami rynkowymi. W praktyce jednak dochodzi do licznych kuriozów, którym władze co pewien czas starają się położyć kres.

Kiedy wzrośnie minimalna kwota, dla której jest naliczany PCC?

Kiedy te zmiany zostaną wprowadzone i nie będziemy już musieli płacić PCC od przedmiotów wartych mniej niż 3000 zł? Rząd planuje przyjąć projekt nowelizacji w drugim kwartale 2026 r., ale dokładna data wejścia przepisów w życie nie jest jeszcze znana.

Kupujący mogą spodziewać się ułatwień, ale sytuacja sprzedawców pozostanie bez zmian. Resort finansów nie planuje nowelizacji przepisów w zakresie podatku dochodowego PIT. Zgodnie z obecnymi regulacjami, jeśli sprzedaż rzeczy nastąpi przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano zakupu, dochód podlega opodatkowaniu. Aby uniknąć płacenia PIT, należy odczekać wskazany czas.

Ponadto fiskus może uznać częstą sprzedaż za działalność gospodarczą. O tej sprawie pisaliśmy już w GeekWeeku. Platformy handlu internetowego (np. Allegro, OLX i Vinted) mają obowiązek raportowania skarbówce użytkowników przekraczających limity 30 transakcji lub 2000 euro obrotu rocznie.

